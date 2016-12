Ein richtiger Held handelt, aber er denkt nicht: Tom Hanks als »Sully« Foto: © 2016 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow Films North America Inc. and RatPac-Dune Entertainment LLC – U.S., C

Ein Flugzeug streift ein Hochhaus und kracht in eine New Yorker Straße. Mal wieder ist alles schiefgelaufen. Man könnte sich die Haare raufen.

Doch die katastrophale Eröffnungssequenz vom neuesten Film des mittlerweile 86jährigen Clint Eastwood ist nur ein Albtraum der Titelfigur »Sully«, genauer gesagt, eine digitale Simulation eines Albtraums.

In Wahrheit hatte der Pilot Chesley »Sully« Sullenberger (Tom Hanks) am 15.1.2009 die Maschine des US-Airways-Fluges 1549 halbwegs sicher auf dem Hudson River notgelandet, nachdem sie kurz nach Start vom New Yorker Flughafen LaGuardia in einen Schwarm Wildgänse geraten war und beide Triebwerke ausfielen.

Wie durch ein Wunder konnte die Katastrophe noch einmal abgewendet werden. New York steht noch immer. Und so, als ob wir uns dieser Tatsache weiterhin wiederholt versichern müssten, gibt es in »Sully« mehr Panoramaaufnahmen von dieser Stadt – bei Tag und Nacht, bei Sonne, Regen und Schnee – als wohl in allen anderen Clint-Eastwood-Filmen zusammen (die, zugegeben, bisher nur eher selten in dieser Stadt spielten).

Es gibt Zweifel und Albträume, doch im Grunde ist »Sully« ein seelenruhiger Antikatastrophenfilm. Ein wohl als Gegengift gedachtes Supplement zur 9/11-Paranoia, die bis zum heutigen Tag anhält, nachdem die Fakten weiterhin alles andere als geklärt sind. Das wird in »Sully« der Titelfigur sogar direkt so ins Gesicht gesagt: »Das ist wohl die beste Nachricht, die New York seit einiger Zeit erhalten hat, insbesondere was Nachrichten betrifft, die etwas mit Flugzeugen zu tun haben.«

Für die konventionelle Filmdramaturgie bringt die Geschichte der ausgebliebenen Katastrophe allerdings einige Probleme mit sich: Alle wissen ja, dass es letztlich gut ausgeht, warum sich noch groß aufregen? Zudem dauerte der für die Dramaturgie entscheidende Moment von Flug 1549 lediglich 208 Sekunden. Diese 208 Sekunden werden deshalb in dem Film in diversen, jeweils simulierten, geträumten, erinnerten Versionen ziemlich oft wiederholt. Es ging um Sekunden, ohne Frage.

Der Schwerpunkt des Films liegt dann auch weniger auf der Heldentat (der Notlandung), sondern auf deren Rechtfertigung, den Anhörungen und Untersuchungen von Flugsicherheitsbehörde und Versicherungsgesellschaft, die darauf folgten.

Die Computersimulationen des Fluges hatten nämlich ergeben, dass Sullenberger die Maschine möglicherweise auch sicher auf dem Flughafen LaGuardia (oder auch zu einem benachbarten in New Jersey) hätte landen können, ohne die teure Maschine im Fluss zu versenken. Eine schließlich nicht unriskantes Manöver für Leib und Leben von Passagieren wie Besatzung.

Es stellte sich also die Frage, ob der Held nicht übereilt, möglicherweise sogar absolut verantwortungslos gehandelt hatte. Das ist eine Frage, die sich natürlich auch dem Heldentum im allgemeinen stellt. So ein richtiger Held handelt, aber er denkt nicht. Deshalb ist er ja überhaupt so beeindruckend handlungsfähig.

Zu den auf sanfte Art hinterhältigen Überzeugungsstrategien des Films gehört, dass er im Finale die konventionelle Spannungsdramaturgie des Flugzeugkatastrophenfilms auf den Kopf stellt. Es ist der abschließenden öffentlichen Anhörung der Flugsicherheitsbehörde gewidmet. Man prüft in Computersimulationen, die mit menschlichen Piloten ergänzt werden, ob Sullenberger die Maschine nicht doch halbwegs unversehrt hätte zurück auf die Landebahn hätte bringen können. Es geht, wie gesagt, um Sekunden, und um einen ominösen »menschlichen Faktor«, der scheinbar unsimulierbar bleibt.

Sollte man sich in dieser Sequenz mit dem Helden identifizieren – und die Handlungsökonomie des Films hat bis dahin kaum erlaubt, sich mit irgendetwas anderem zu identifizieren – kann man nicht anders, als hoffen, dass die Maschine in den computersimulierten Versionen zu Bruch geht. Denn nur so wäre indirekt bewiesen, dass Sully keinen Scheiß gebaut und die richtige, die einzig vernünftige Entscheidung getroffen hat. Wie man inzwischen weiß, hat er das auch.

Das Heldentum ist etwas Ungewöhnliches und das heißt, statistisch gesprochen, schlicht Unwahrscheinliches. Die Computersimulationen wollen das zunächst nicht wahrhaben. Sie müssen erst noch einen zeitverzögernden Stressfaktor verpasst bekommen. Erfahrung und Kompetenz des Helden wiederum lassen sich schwerlich simulieren.

Zwar ist auch »Sully« mit digitalen Kameras gedreht und ergeht sich sachbedingt in zahllosen Computersimulationen, aber im Grunde hält der Film die Handfestigkeit des unbeirrbaren Helden dagegen.

So flattert die Krawatte von Tom Hanks im Eiswind über New York, aber er behält trotzdem die Übersicht. Er weiß, seine Arbeit ist erst getan, nachdem man ihm versichert hat, dass alle 155 sich in dem Flugzeug befindenden Personen unversehrt geblieben sind.

Eine Ode an Professionalität, Umsicht und Seelenruhe jenseits der Simulation. Fast schon zu seelenruhig für meinen eher nervösen Geschmack.