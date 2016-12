Dobrindt zieht Grenzen

Maut und mehr: Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat weitreichende Pläne mit den Bundesautobahnen Foto: Hannibal/Reuters

Das Städtchen Losser bei Enschede ist eine der Karnevalshochburgen in den Niederlanden. Dort wohnen echte Feierbiester. Doch in diesem Jahr ist die Session nicht einmal einen Monat alt, da ist den 22.000 Einwohnern schon der Spaß vergangen. Schuld daran ist der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt mit seiner Maut, die er nun erfolgreich mit der EU-Kommission ausbaldowert hat. Nicht wenige in Losser verdienen ihr Geld in Deutschland. Demnächst werden sie sich für 130 Euro eine Jahresvignette kaufen müssen, um an ihren Arbeitsplatz zu kommen.

»Viele gering qualifizierte niederländische Arbeitnehmer haben Jobs in Deutschland«, erläuterte Bürgermeister Michael Sijbom vergangenen Freitag gegenüber RP online. »Oft liegt das deutsche Einkommen nur wenig über dem, was ein Erwerbsloser in den Niederlanden bekommen würde.« Für den einen oder andern könnte es sich finanziell schlichtweg nicht mehr lohnen, in Deutschland zu arbeiten, weil die Betroffenen mit der »Stütze« in den Niederlanden besser dastünden.

Die niederländische Ministerin für Infrastruktur und Umwelt, Melanie Schultz van Haegen, kündigte vergangene Woche eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) an (jW berichtete). Österreich will sich wahrscheinlich anschließen. Belgien und Dänemark vielleicht auch. Doch der CSU-Politiker Dobrindt kann die ganze Aufregung nicht verstehen. Besonders die Niederländer würden die deutschen Autobahnen ausgiebig nutzen. »Schon aus Gründen der Gerechtigkeit sollten sie bereit sein, einen angemessenen Beitrag zu leisten«, wurde er am Wochenende von Bild am Sonntag zitiert. Dabei sprach Dobrindt offenbar abschätzig von »Ösi-Meckerei« – das kam auch bei den Niederländern nicht gut an.

»Weiß dieser Spaßvogel eigentlich, wie viele Autos mit deutschem Kennzeichen hier herumfahren?« regte sich ein Leser im Forum des Algemeen Dagblad auf. Die Benutzung der niederländischen Autobahnen ist auch für Deutsche kostenlos. In der Öffentlichkeit wird deshalb die Forderung lauter, dass jetzt auch die Niederlande die Dobrindt-Maut einführen sollen. Für Deutsche, die an der Grenze wohnen, könnte der Plan des Verkehrsministers dann unterm Strich mit erheblichen Mehrkosten verbunden sein, wenn sie demnächst im Nachbarland auch bezahlen müssten.

Lossers Bürgermeister Sijbom will zusammen mit einer Handvoll anderer Kollegen aus den Niederlanden und Deutschland nach Berlin reisen, um dort gegen die Autobahnmaut zu protestieren. Vor zwei Wochen hatten sie gemeinsam am alten Grenzübergang De Poppe an der A 1 ein Protesttransparent aufgestellt. Dutzende Bürgermeister deutscher und niederländischer Gemeinden hatten eine Petition unterzeichnet, die sie unlängst an Dobrindt schickten. In den Rathäusern bekommen die Bürger Aufkleber: »Für die Region – gegen die Maut« ist darauf zu lesen. Besonders in den Niederlanden sind die oft an Autos zu sehen.

Dazu muss man wissen: Wir befinden uns hier in der »Euregio«, einem Zusammenschluss von über hundert Städten, Gemeinden und Kreisen hüben und drüben. Seit 1958 wird hier »für den Aufbau und die Verstärkung grenzüberschreitender Zusammenarbeit und Strukturen im deutsch-niederländischen Grenzgebiet« geworben und diese auch praktiziert. Auf deutscher Seite sind das Münsterland, die Grafschaft Bentheim und das Osnabrücker Land beteiligt, in den Niederlanden machen die Regionen Twente, Achterhoek und Noordoost-Overijssel mit.

Mit dem Verbund sollen die kulturellen und wirtschaftlichen Kontakte gestärkt werden, aber auch die Zusammenarbeit etwa bei der Katastrophenbekämpfung. Die Beziehungen sind im Laufe der Jahrzehnte in vielen Gebieten enger geworden. Alte Ressentiments spielen so gut wie keine Rolle mehr. Heute wehrt man sich lieber gemeinsam gegen das atomare Zwischenlager in Ahaus.

Junge Deutsche studieren mittlerweile wie selbstverständlich an der Hochschule in Enschede. Die Zahl derer, die Niederländisch sprechen, nimmt stetig zu. Niederländer kommen zum Tanken rüber, Deutsche besuchen samstags gerne die Wochenmärkte in Winterwijk und Oldenzaal. Mal eben kurz über die Grenze zu hoppen, ohne Stress, gehört zum Alltag in der Euregio. Nun lässt Deutschland wieder ein Stück den Schlagbaum runter, das empfinden zumindest viele Niederländer. »Die Maut ist gegen den europäischen Gedanken«, sagt Bürgermeister Sijbom bei RP Online. »Das ist ein politischer Trick. Ich bin sehr enttäuscht von der Europäischen Kommission«, kritisierte der Christdemokrat.

Auch im deutschen Grenzgebiet hat die Dobrindt-Abgabe wenig Freunde. Die Geschäftsleute rechnen mit erheblichen Umsatzeinbußen, Hotels mit einem Rückgang der Übernachtungen. Die Kaufkraft der Gäste aus den Niederlanden ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in einer Region, die nach dem Niedergang der Textilindustrie in den 1970ern immer noch mit dem Strukturwandel kämpft. Als Dobrindt seinen Plan vor zwei Jahren bekanntgab, protestierten folgerichtig sofort die Gewerkschaften aus Belgien, Deutschland und den Niederlanden.

Selbst im etwas weiter entfernten Sauerland machen sich die Hoteliers und Gastronomen Sorgen. Ein Drittel der Urlauber, die hierherkommen, stammt aus den Niederlanden. Besonders im Winter machen sie am Kahlen Asten die Pisten unsicher. Vor zwei Jahren versprach der Skiort Winterberg deshalb diesen Gästen, die kosten für die Vignette mit Gutscheinen quasi zu übernehmen.