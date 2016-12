Sport I und II als Bündel

Minister Thomas de Maiziere lernt vom Sozialismus (DDR-Höhentrainingsanlage in Kienbaum, Sommer 2015) Foto: Bernd Settnik/dpa

Als die Spitzensportreform am Sonnabend beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) zur Abstimmung stand, war Bundesinnenminister Thomas de Maizière verhindert. Das für den Sport zuständige Kabinettsmitglied ließ sich in Magdeburg von Staatssekretär Hans-Georg Engelke vertreten. Der teilte den bundesdeutschen Sportfunktionären in seiner Rede die Neuigkeiten mit. Zum Beispiel werden künftig »Cluster« eingerichtet. Mein Schulenglisch reichte nicht aus, ich musste zum Wörterbuch greifen und erfuhr: »Bündel« oder »Haufen«, eventuell auch »Schwarm«. Ich entschloss mich, die »Cluster« hintanzustellen und das Pferd von hinten aufzuzäumen, mich also zunächst dem historischen Vorbild der Reform zu widmen.

Im April 1969 beschloss die DDR-Sportorganisation, Disziplinen künftig unterschiedlich zu fördern, die Kategorien »Sport I« und »Sport II« wurden eingeführt. Das brachte die DDR bekanntlich in die Spitzengruppe des Weltsports. 1990 übernahm der bundesdeutsche Sport die erfolgreichsten DDR-Athleten, die nun für die BRD Medaillen errangen. Lange konnte das nicht gut gehen. Die DDR-Trainer hatte man mit der Stasi-Keule ins Ausland vertrieben, und so geriet die BRD zu Beginn des neuen Jahrhunderts auf die hinteren Ränge.

Noch ein Beispiel: Die DDR betrieb vor den Toren Berlins mit beträchtlichem Erfolg das Trainingszentrum Kienbaum. In der BRD sollte das abgeschafft werden. Wieder schwang man die Stasi-Keule. Aber die Athleten mochten nicht darauf verzichten, und auch die BRD-Sportler fanden es so gelungen, dass eines Tages sogar die Kanzlerin im jetzigen Bundesleistungszentrum Kienbaum erschien.

Nun hat man also auch die Unterscheidung zwischen »Sport I« und »Sport II« übernommen, allerdings auf Englisch und um ein drittes »Cluster« erweitert. Das ließ der Präsident des DOSB in Magdeburg beschließen. 98,6 Prozent waren dafür, einige enthielten sich, einer war dagegen. Diese Gegenstimme stammte von der Deutschen Olympischen Gesellschaft, die seit Jahrzehnten Geld für die bundesdeutsche Mannschaft beschafft und deren Vizevorsitzender Norbert Lamp in Magdeburg »eine Alternative zum sportlichen Wettrüsten« forderte. Er fügte hinzu, es seien schon »einige Sportler zu Schaden gekommen«. Meinte er Dopingopfer?

Es gab noch mehr Unklarheiten. Zum Beispiel war der Berliner Zeitung vom Montag zu entnehmen, Staatssekretär Engelke habe den Sportfunktionären bei der Versammlung »im Auftrag des Ministers« deutlich gemacht, »dass sich der Bund nicht als Dukatenesel sieht, bei dem der Sport nur betteln muss«. Im Haushalt für 2017 sollen für den Spitzensport 167,1 Millionen Euro bereitgestellt werden – elf Millionen Euro weniger als im Olympiajahr 2016. Der mit der Reform für mehr Medaillen wachsende Bedarf ist nicht berücksichtigt. »Wir haben immer gesagt: Wir reden erst über Konzepte und dann über Geld«, ließ de Maizière wissen, »wir sind damit gut gefahren, Ergebnisse zu formulieren statt Erwartungen – das ist bei diesem Bundesfinanzminister erfolgversprechender. Ohnehin darf der Sport nur mit üppigeren Zuwendungen rechnen, wenn er die nun erstmals von der Politik maßgeblich mitbestimmten Kursänderungen (…) umsetzt: Förderung nach Prognosen künftiger Potentiale, statt wie bisher als Belohnung erzielter Medaillen«.

Niemand fragte: Wird Sport nicht in der Regel in Vereinen getrieben?

Selbstverständlich braucht der Sport Geldgeber, und wenn die Regierung das übernimmt, ist dagegen nichts einzuwenden, denn diese Regierung ist auch verantwortlich dafür, dass die Jugend gesund aufwächst. Der Minister aber hat offenkundig andere Sorgen. Mehr als soziale Belange wurmt ihn, dass die »Medaillenausbeute« bei Olympia »sich die seit der Wiedervereinigung fast halbiert« hat.

Was immer man in Magdeburg beschloss – man wird nicht ohne Geld auskommen, weshalb die Frage zu stellen wäre, woher das kommen soll. Vertreter der förderungswürdigen »Cluster« wüssten das wohl besonders gerne.