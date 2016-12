Verfassung verteidigen

Foto: Tony Gentile/Reuters

Die Ablehnung der Verfassungsreform ist auf nationaler wie auf internationaler Ebene von enormer Bedeutung. Der Erfolg wurde gegen einen mächtigen Medienapparat errungen, welcher der Regierung und ihrem Chef zu Diensten stand, gegen die führenden Staats- und Regierungschefs der westlichen Länder, gegen die großen Geschäftsbanken und deren maßgebliche Zeitungen, gegen den regierungsfreundlichen und medienwirksamen Klerus, gegen die offene Drohung mit Spekulationsattacken auf das nationale Bankensystem, gegen 40 Millionen Briefe mit Ja-Werbung, die alle Wahlberechtigten erhielten.

Die Nein-Front war vielgestaltig. Zu ihr gehörten einige, denen es nicht um die Verteidigung der Verfassung von 1948 ging. Sie treten vielmehr für ein Präsidialsystem, für eine Stärkung der Exekutive und die Einschränkung der Rolle des Parlaments ein, gegen das Verhältnis- und für das Mehrheitswahlrecht, gegen die Verfassung einer sozialen Demokratie und gegen eine parlamentarische Regierung. Sie möchten den ersten Satz des Artikel eins (»Italien ist eine demokratische, auf die Arbeit gegründete Republik«) sowie alle anderen Bestimmungen, die davon ausgehen, streichen. Andere wollten sich mit dem Nein wieder ins Spiel bringen, um mit Renzi über die Bildung einer Koalition zu verhandeln.

Ausschlaggebend für das Resultat waren aber jene, die nicht nur in Großstädten, sondern auch in kleineren Kommunen unter Berufung auf die Prinzipien der Verfassung von 1948 Einheitskomitees gründeten, jene, die in ganz Italien auf freiwilliger Basis und selbstfinanziert tausende Initiativen, Konferenzen, Kundgebungen und Demonstrationen organisierten.

Dieses einheitliche Engagement zur Verteidigung der Verfassung von 1948 war nicht umsonst. Die Komitees müssen bewahrt und konsolidiert, die landesweite Koordination verstärkt, die Komitees in solche zur Verteidigung und zur Verwirklichung der Verfassung umgewandelt werden. Das wird deshalb notwendig sein, weil der Angriff auf die Verfassung, auf die Fundamente einer parlamentarischen Regierung und auf die soziale Demokratie, vorerst gestoppt wurde, aber schon bald weitergehen wird. Wichtig ist, den Geist und die Substanz des reinen Verhältniswahlrechts, ohne Hürden, wie in der Verfassung von 1948 implizit angelegt, wiederherzustellen.

Der Kampf für die Verteidigung und die Verwirklichung der Verfassung kann den Boden für Einheitsaktionen der linken, demokratischen und antifaschistischen Kräfte bereiten, um die Souveränität der Bevölkerung zu behaupten.