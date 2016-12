Grüner siegt erneut

Wahlsieger Alexander Van der Bellen (rechts) und sein Konkurrent Norbert Hofer am Sonntag abend nach der Wahl in einem TV-Studio in Wien Foto: Helmut Fohringer/APA/dpa

Österreich hat sich erneut für Alexander Van der Bellen entschieden. Der ehemalige Chef der Grünen hat die Wiederholung der Stichwahl um das Amt des Bundespräsidenten mit etwa 53 Prozent gewonnen. Der unterlegene Kandidat der rechten Freiheitlichen Partei (FPÖ), Norbert Hofer, erreichte knapp 47 Prozent und gestand bereits am Sonntag abend seine Niederlage ein. Die Zahlen beziehen sich auf alle am Sonntag abgegebenen Stimmen plus dem prognostizierten Ergebnis der Briefwahl. Die Briefstimmen wurden erst zu Wochenbeginn ausgezählt, das endgültige Ergebnis der Wahl dürfte am heutigen Dienstag feststehen.

Bei den Unterstützern von Van der Bellen machte sich angesichts des Vorsprungs ihres Kandidaten am Sonntag Erleichterung breit. Das deutliche Ergebnis überraschte auch die meisten Beobachter, die mit einem ähnlich knappen Ausgang gerechnet hatten wie bei der ersten Stichwahl im Mai dieses Jahres. Damals gewann Van der Bellen mit 50,35 Prozent, Hofer erreichte 49,65 Prozent der abgegebenen Stimmen. Der nun zum zweiten Mal gewählte Van der Bellen wandte sich noch am Wahlabend mit einer kurzen Rede an die Öffentlichkeit. Dabei sprach er von einem »historischen Tag«. Vor dem Hintergrund des Brexit-Votums und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten sei von Wien ein »rot-weiß-rotes Signal der Hoffnung und der positiven Veränderung« ausgesandt worden, das in den Hauptstädten der EU »aufgenommen und sehr sorgfältig analysiert werden wird«. Den Sieg habe ein »breite Wahlbewegung« möglich gemacht, bei der Menschen »über alle Parteigrenzen hinweg« zusammengearbeitet haben, so Van der Bellen, der zudem betonte, ein »weltoffener proeuropäischer Bundespräsident« zu werden.

Der unterlegene Hofer gratulierte seinem Kontrahenten, und auch FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache kündigte noch am Sonntag an, das Wahlergebnis nicht erneut anfechten zu wollen. Die FPÖ hatte gegen das Ergebnis der ersten Stichwahl vom Mai Einspruch eingelegt und vom Verfassungsgerichtshof recht bekommen. Die Richter hatten Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Briefwahlstimmen festgestellt und die Abstimmung für ungültig erklärt. Der zunächst für Oktober festgelegte Termin für die Wiederholung konnte wegen zahlreicher defekter Briefwahlunterlagen nicht eingehalten werden.

Als Gründe dafür, dass Van der Bellen seinen Vorsprung im Vergleich zur ersten Stichwahl relativ deutlich ausbauen konnte, sehen Meinungsforscher die größere Mobilisierungsfähigkeit der Van-der-Bellen-Kampagne. Demnach konnte der grüne Wirtschaftsprofessor sowohl jene zur neuerlichen Stimmabgabe bewegen, die ihn bereits im Mai gewählt hatten, als auch vormalige Nichtwähler hinzugewinnen. Von denen, die FPÖ-Kandidat Hofer gewählt hatten, blieben dieses Mal hingegen mehrere Zehntausend zu Hause, während sich von den früheren Nichtwählern vergleichsweise weniger für den Rechten entschieden.

Politiker aus Österreich und anderen Ländern gratulierten Van der Bellen zu seinem Sieg und zeigten sich erleichtert darüber, dass der FPÖ-Kandidat sich nicht durchsetzen konnte. Österreichs Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) sagte, er sei »froh und gebe das auch zu«, dass Van der Bellen gewonnen habe. Auch der Chef des Juniorpartners der Regierungskoali­tion, Reinhold Mitterlehner (ÖVP), gratulierte Van der Bellen. Dessen Wahl mache deutlich, dass die Österreicher eine gewisse »Normalität« wollten. In den Tagen vor der Abstimmung waren Differenzen innerhalb der ÖVP deutlich geworden. Während sich viele Funktionäre nicht öffentlich äußerten oder Van der Bellen unterstützten, hatte sich der Chef der ÖVP-Parlamentsfraktion Reinhold Lopatka für Hofer ausgesprochen.

Der deutsche Vizekanzler und SPD-Chef Sigmar Gabriel sagte gegenüber Bild, dass »ganz Europa ein Stein vom Herzen« falle. EU-Ratspräsident Donald Tusk betonte, es sei ihm ein »Vergnügen«, Van der Bellen zum Sieg zu gratulieren. Vertreter rechtsextremer Parteien wie Marine Le Pen vom französischen Front National oder Geert Wilders von der niederländischen »Partei für die Freiheit« drückten hingegen ihr Bedauern über die Niederlage von FPÖ-Kandidat Hofer aus.