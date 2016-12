Niederlage für Matteo Renzi

Renzi über den Mund fahren: Plakat von Gegnern der Regierungsinitiative mit einem Foto des Premierministers (Rom, 5. Dezember) Foto: AP Photo/Gregorio Borgia

Premierminister Matteo Renzi ist mit seinen Plänen zur Abschaffung des Senats als zweiter Parlamentskammer am Sonntag deutlich gescheitert. 59,11 Prozent der Wahlberechtigten stimmten mit »No« (Nein). Nach Schließung der 61.551 Wahllokale in 7.998 Städten und Gemeinden um 23 Uhr kündigte Renzi seinen Rücktritt an. La Repubblica zitierte ihn am Montag mit der Aussage, er übernehme »persönlich die volle Verantwortung« für die Niederlage. Anders als prophezeit reagierten die Aktienmärkte relativ gelassen. An der Mailänder Börse sanken die Kurse um 1,8 Punkte, und der Wert des Euro fiel um rund ein Prozent. Von einem »Italexit«, einem drohenden Austritt aus der Euro-Zone, ist in den Medien keine Rede.

Von den etwas über 46,7 Millionen Wahlberechtigten hatten 68,48 Prozent ihre Stimme abgegeben. Am Montag vormittag begab Renzi sich in den Quirinalspalast in Rom und teilte Staatspräsident Sergio Mattarella seine Entscheidung offiziell mit. Dieser bat ihn, bis zur Klärung der künftigen Zusammensetzung der Regierung die Amtsgeschäfte weiter auszuüben. Die Zeitung Fatto quotidiano schrieb, Renzi habe den Staatschef bereits in der Nacht über seinen Entschluss informiert und dabei das Angebot, im Amt zu bleiben und sich einer Vertrauensabstimmung zu stellen, abgelehnt.

Ein Teil der Stimmen für das »Nein« kam aus dem rechtsextremen Lager – so etwa von der Partei Forza Italia (FI) des Expremiers Silvio Berlusconi, von der rassistischen Lega Nord und den faschistischen Fratelli d’Italia (Brüder Italiens). Bis auf Berlusconis Partei fordern die Rechten vorgezogene Parlamentswahlen vor dem Ende der Legislaturperiode im Frühjahr 2018. Berlusconi, der Renzi bei einem Verbleiben im Amt Unterstützung von seiner FI angeboten hatte, spekuliert jetzt, der Staatspräsident werde eine Übergangsregierung einsetzen, in die seine FI eintreten will. Sein Hausblatt Il Giornale schrieb, er feiere »eine siegreiche Rückkehr« auf die politische Bühne. Mit »No« stimmte außerdem auch die Protestpartei Movimento 5 Sterne (M5S).

Auch ein Großteil der Linken in und außerhalb von Renzis sozialdemokratischem Partito Democratico (PD) hatte jedoch für ein Nein plädiert. Sie wollte damit dem arbeiterfeindlichen und auf die Entmachtung der Linken gerichteten Kurs des Premiers eine Abfuhrt erteilen. Noch am Ende der Wahlkampagne hatten führende Vertreter des Mitte-Links-Lagers wie der mehrmalige Ministerpräsident Romano Prodi und der parteilose Linke Giuliano Pisapia, von 2011 bis 2016 Bürgermeister von Mailand, vor einem »No« gewarnt, da dieses der extremen Rechten »den Weg freimachen« werde.

Staatspräsident Mattarella, mit dessen Wahl im Februar 2015 Berlusconis FI und der Lega Nord eine schwere Niederlage bereitet wurde, werde nun, wie La Repubblica schreibt, entscheiden, wie es weitergeht. Die Forderungen der Lega nach vorgezogenen Neuwahlen scheinen wenig Aussichten auf Erfolg zu haben, weil dazu erst das Wahlgesetz Italicum, das der stärksten Partei einen Bonus von 340 der 630 Sitze im Abgeordnetenhaus zugesteht, abgeändert werden müsste. Im Gespräch ist ein Kompromiss, der unter anderem die in der jetzigen Fassung untersagten Wahlbündnisse wieder erlauben würde. Dies würde der zersplitterten Linken Chancen einräumen, ins Parlament zu kommen.

Also gehe es, so La Repubblica, um die Bildung einer neuen Regierung, die bis zum Ende der Legislaturperiode im Frühjahr 2018 im Amt bleibe. Zur Sprache bringt das regierungsnahe Blatt gleich vier Kandidaten, von denen drei dem jetzigen Team von Renzi angehören: Finanzminister Pier Carlo Padoan, den Senatspräsidenten Pietro Grasso und den Minister für Infrastruktur Graziano Delrio. Als vierter komme Romano Prodi in Betracht. Was die im Frühjahr 2018 anstehenden ordentlichen Parlamentswahlen betrifft, stellt die linke Unita am Montag in ihrer Onlineausgabe die Prognose: Das »Addio Renzis ist kein Addio«.