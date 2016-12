Kummernummer

Was Sie schon immer über das OSZE-Außenministertreffen am kommenden Freitag in Hamburg wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten, können Sie jetzt über eine eigens zu diesem Event eingerichtete Bürgerhotline (Foto) der Hamburger Polizei in Erfahrung bringen. Fragen Sie doch mal, ob die Gefangenensammelstellen beheizt sind. Und ob neben Wasser und trockenen Keksen auch Heißgetränke — gerne mit Schuss — gereicht werden. Kann man im Gefahrengebiet laufen, ohne Gefahr zu laufen, festgenommen zu werden? Steigt der HSV ab? (jW)