Eric Frenzel bei seinem 33. Weltcupsieg (der Mann hinten muss ihn demnächst zum Essen einladen) Foto: NTB scanix/Terje Pedersen/ via REUTERS

Der Weltcup der nordischen Kombinierer erinnert nach zwei Stationen einigermaßen unangenehm an eine deutsche Meisterschaft. Am Wochenende feierten die Athleten des Deutschen Skiverbands (DSV) im norwegischen Lillehammer einen Doppel- und einen Dreifachsieg. Wieder sprangen und liefen die Asse aus dem Team um Olympiasieger Eric Frenzel in ihrer eigenen Liga. Wieder blieb unklar, wer sie in diesem WM-Winter besiegen soll.

»Besser, als es die Jungs im Moment machen, geht es nicht«, sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch in der ARD, nachdem der 28 Jahre alte Frenzel am Sonntag im Olympiaort von 1994 seinen zweiten Einzelerfolg binnen 24 Stunden gefeiert hatte. Die Weltcupsiege 32 und 33 des Ausnahmekönners waren auch »eine geile Sache für den Trainer«, gab Weinbuch zu Protokoll.

Im ersten Rennen von Lillehammer hatte der Oberwiesenthaler vor Johannes Rydzek (Oberstdorf/plus 15 Sekunden) und Fabian Rießle (Breitnau/plus 25,8) triumphiert, einen Tag später setzte er sich vor Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt/plus 10,8) durch, mit dem er das Rennen von Beginn an kontrolliert hatte. Sechs Deutsche landeten am Sonnabend unter den weltbesten Zehn, vier am Sonntag unter den besten Fünf – rundweg Wahnsinnsresultate!

»Kirche und ich haben heute perfekt zusammengearbeitet«, meinte Frenzel, der auf dem letzten Kilometer der klar Stärkere war. »Ich muss Eric dafür mal zum Essen einladen. Ich habe ihn gefragt, ob er mir auf der letzten Runde helfen kann, weil ich total am Limit war«, erklärte der 33 Jahre alte Kircheisen. Als Dritter sorgte der Norweger Jörgen Graabak (plus 23,4) zumindest am Sonntag für eine internationale Siegerehrung. Den Teamwettbewerb am Freitag hatten Frenzel und Co. ebenfalls gewonnen.

Das Gelbe Trikot des Weltcup-Gesamtführenden verteidigte Johannes Rydzek mit den Plätzen zwei und vier erfolgreich. Der Oberstdorfer hatte eine Woche zuvor im finnischen Kuusamo die ersten beiden Saisonrennen für sich entschieden.

Mit dem fünften Sieg im fünften Saisonrennen sorgten die DSV-Kombinierer für eine historische Bestmarke. Die ersten vier Weltcuprennen einer Saison hatten zuvor Japan und Deutschland gewonnen, jeweils durch einen Athleten: Kenji Ogiwara 1993/94 und Ronny Ackermann 2003/04.

Zweieinhalb Monate vor der WM, die am 22. Februar im finnischen Lahti eröffnet wird, präsentierten sich die DSV-Kombinierer in der Loipe wie auch auf der Schanze in starker Frühform – beinahe beängstigend stark für die Konkurrenz, aber auch beängstigend stark für Weinbuch selbst. Denn der Bundestrainer weiß zu gut, dass es schwer sein wird, diese glänzende Verfassung über die kommenden rund zehn Wochen bis zur WM zu konservieren.