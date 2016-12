Widerspruch unerwünscht

Kambodschanische Arbeiter protestieren am 1. Mai 2016 in der Hauptstadt Phnom Penh Foto: Samrang Pring/Reuters

Kambodschas Regierung hat den Entwurf eines neuen Arbeitsgesetzes vorgelegt. Das bietet erstmals einen gesetzlichen Rahmen für eine umfassende Mindestlohnregelung in dem südostasiatischen Land. Bisher gibt es so etwas nur für die wichtige Exportbranche Textilindustrie. Vor allem zwei Artikel des Papiers stoßen bei Gewerkschaftsführern und Menschenrechtsgruppen jedoch auf heftige Kritik: Die geplanten Regelungen sehen hohe Strafzahlungen für jene vor, die die Festsetzung neuer Mindestlöhne vermeintlich stören oder Druck ausüben. Die Interessenvertretungen der Beschäftigten betrachten diesen Passus als gefährlichen Eingriff in ihre grundlegenden Rechte.

Begrüßt wird von Gewerkschaftsvertretern hingegen eine gewisse Aufwertung, die das künftige Gesetz für ihre Mitwirkung bei der jährlichen Neufestlegung der geltenden Mindestlöhne vorsieht. Bislang gibt es, wie die Erfahrungen aus der Textilindustrie belegen, lediglich Konsultationen, zu denen sich Politiker mit den Vertretern der wirtschaftlichen Lobbyverbände sowie den Interessenvertretern der Beschäftigten treffen. Die Entscheidung selbst liegt dann ausdrücklich bei der Regierung. Mit dem neuen Gesetz soll eine Art Dreiparteienmechanismus installiert werden.

»Darüber freuen wir uns, weil wir gleichberechtigt sein wollen«, erklärte Ath Thorn, der in vielen Arbeitskämpfen gestählte Chef der Textilgewerkschaft Coalition of Cambodian Apparel Workers’ Democratic Union, vergangene Woche in der Phnom Penh Post. Er bezeichnete diesen Teil der geplanten Gesetzes als einen wichtigen Fortschritt.

Allerdings fürchten zahlreiche Gewerkschafter, dass die oben genannten zwei Artikel der Vorlage diese positiven Aspekte konterkarieren könnten. Bei einer rigiden Auslegung dieser Passagen könnte es fortan für die Interessenvertreter der Arbeiter deutlich schwerer werden, Protestaktionen zu organisieren. Was mit im Gesetzentwurf fixierten Begriffen »Störung« oder »illegale Druckausübung« gemeint ist, wird im Papier nicht näher ausgeführt. Das eröffnet einen weiten Interpretationsspielraum. Gewerkschafter fürchten, dass ihnen Strafen von bis zu zehn Millionen Riel (umgerechnet 2.500 US-Dollar) im ungünstigsten Fall sogar schon dann drohen könnten, wenn sie sich nur gegenüber Medienvertretern kritisch über die Höhe eines gerade neu festgelegten Mindestlohns äußern würden.

»Wenn die Löhne gering sind, müssen wir protestieren«, beharrte Sok Kin, Vizechef der Baugewerkschaft Building and Wood Workers Trade Union Federation of Cambodia auf den Rechten seiner Organisation. Leider könne die Regierung mit dem Gesetz massiven Druck ausüben. Es sei »dazu geschaffen, die Rechte unabhängiger Gewerkschaften zu begrenzen«, befürchtet er laut Medienberichten. Diese Interpretation wird von etlichen anderen Kritikern geteilt. Beide Artikel des Gesetzentwurfes seien so konstruiert, dass sie »das Potential haben, Verhandlungen zu unterminieren, weil niemand mehr eine andere Sichtweise äußern dürfe«, konstatiert William Conklin, Chef der für gewerkschaftliche Rechte streitenden Nichtregierungsorganisation Solidarity Centre. So gut er es findet, dass es nun einen umfassenden nationalen Mindestlohn geben soll, müssten Gespräche ohne Angst vor Strafen doch der Kern des Verhandlungsprozesses sein, der zu dessen Festlegung führt.

Indessen hat Heng Sour, Sprecher des Arbeitsministeriums in Phnom Penh, am Dienstag die strittigen Punkte vehement verteidigt. Diese seien faktisch nur aus bereits bestehenden Gesetzen übernommen worden, versuchte er Gewerkschafter, Beschäftigte und deren Verbündeten zu beruhigen. Allerdings hatte der Offizielle schon deshalb wenig Erfolg dabei, weil er bei seinen Erläuterungen bekräftigte, dass es einen Gesetzesbruch darstelle, einen dreiseitig ausgehandelten Mindestlohn in Frage zu stellen.

Naly Pilorge, Sprecherin Chefin der Menschenrechtsvereinigung »Licadho«, bekräftigte indes ihre Kritik an dem »repressiven« Gesetzeswerk. Das grundlegende Recht, Schlüsselthemen anzusprechen »die Millionen Menschen betreffen«, müsse garantiert werden, fordert sie in einer Erklärung. Am 16. Dezember will die Regierung sich mit den Interessenverbänden treffen. Gewerkschafter und Nichtregierungsorganisationen kündigten bereits an, dass sie dann auch in diesem Rahmen ihre Vorbehalte gegen die beiden Artikel artikulieren werden.

Unklar ist bislang auch, wer genau in den Dreiparteienrunden zur jährlichen Neuaushandlung des Mindestlohns sitzen soll. Kambodscha hat eine zwar rege, aber auch sehr zersplitterte Gewerkschaftsszene – allein schon in der Textilbranche, deren machtvolle Streikaktionen in der jüngeren Vergangenheit immer wieder international Schlagzeilen machten, weil zeitweise mehr als zwei Drittel aller Beschäftigten im Ausstand waren, gibt es Dutzende Einzelorganisationen. Die Gefahr bestünde, gerade kleine, kämpferische Gruppen mit dem Gesetz auszugrenzen, die es dann schwer hätten, gegen die womöglich unter Beteiligung deutlich »zahmerer« Verbände ausgehandelten Entlohnungshöhen zu protestieren.