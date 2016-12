»Viele Aspekte werden nicht genannt«

Foto: Rainer Jensen/dpa

Im sogenannten Stadtschloss in Berlin-Mitte, das im Bau befindlich ist, sollen die ethnologischen Sammlungen der Hauptstadt zusammengezogen werden. Was ist an einem solchen Umgang problematisch? Und welche Rolle spielt das »Humboldt-Forum«, das in das Schloss einziehen soll, dabei?

Im Humboldt-Forum soll eine Ausstellung stattfinden, die aus allen ethnologischen Sammlungen Berlins besteht. Sie werden in dem Schloss, das sich noch im Bau befindet, zusammengezogen. Die überwiegende Zahl von Exponaten sind geraubte Güter aus der Kolonialzeit und unter fraglichen Umständen nach Deutschland gekommen. Die meisten von ihnen müssten zurückgegeben werden. Die Verantwortlichen geben vor, sich kritisch mit ihrer Herkunft auseinanderzusetzen. Doch bevor man über eine Ausstellung auch nur nachdenkt, müsste man Provenienzforschung betreiben, also herausfinden, woher die Gegenstände kommen und auf welchem Weg sie in den Besitz des Museums gekommen sind. War alles legal und auch nach heutigen moralischen Maßstäben vertretbar? Solche Überlegungen gibt es in ganz Europa nicht, auch bei den Verantwortlichen des Humboldt-Forums nicht.

Das wollen Sie mit Ihrer Initiative »No Humboldt 21!« ändern. Wie kam es dazu?

Wir haben mit mehreren Nichtregierungsorganisationen und Gruppen ein Bündnis geschlossen, die sich einig waren, dass der ganze Bau gestoppt werden müsste. Die preußischen Herrscher, die das alte Schloss als Herrschersitz nutzten, werden mehr und mehr idealisiert. Ganz viele Aspekte der Geschichte werden aber nicht genannt. Bismarck wird als der Kanzler dargestellt, der die Sozialgesetze eingeführt hat. Verschwiegen wird seine Rolle bei der Aufteilung des afrikanischen Kontinents unter den europäischen Mächten. Das Preußen-Haus war auch an Sklavenhandel beteiligt. Das Geld für den Wiederaufbau eines Gebäudes, das all dies verkörpert, sollte lieber in die Forschung der Kolonialgeschichte gesteckt werden – oder in Projekte, die diese in der Öffentlichkeit sichtbar machen.

Haben Sie von den Verantwortlichen irgendeine Reaktion bekommen?

Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass wir sehr viel erreicht haben. Wir haben uns zwar intensiv damit beschäftigt, und es kamen viele Historiker, die die Kampagne unterstützt haben und viele Informationen mit uns aufgearbeitet haben. Auch die Stiftung Berliner Schloss – Humboldtforum hat mit uns gesprochen. Aber es war alles ganz unverbindlich.

Die Kuratoren sollen sich doch auch mit Konzepten zur Aufarbeitung der eigenen Wissenschaftsgeschichte befassen…

Aber auch hier kommen keine kritischen Stimmen zu Wort. Die Wissenschaftler, die eine andere Meinung vertreten, haben keinen Einfluss. Wir haben auch jetzt wieder lediglich ein neues Prestigeobjekt mitten in Berlin, aber es wird nicht erörtert, wer die Brüder Humboldt waren. Dass sie zu Forschungszwecken Gräber in Lateinamerika geöffnet haben und dort Leichen rausholen ließen, wird zum Beispiel verschwiegen.

Als Sie anfingen, zum Thema zu arbeiten, 2014, war es vielleicht noch sinnvoll, einen Baustopp zu fordern. Mittlerweile nimmt der Bau Formen an. Welche Strategie verfolgen Sie jetzt?

Das war eine Maximalforderung, und es war mehr oder weniger klar, dass sie sich nicht durchsetzen lassen wird. Wir werden, gemeinsam mit anderen, die Geschichte weiter aufarbeiten. Es ist bedauerlich, dass sich mit Wissen, das verfügbar und leicht zugänglich ist, einfach nicht auseinandergesetzt wird. Zumindest das wollen wir ändern.