Über jene gewisse Verschwommenheit

Manche Leser und Kritiker meiner bisher veröffentlichten Bücher beklagen sich über deren Verschwommenheit und Unverständlichkeit. Über die Tatsache, ob man etwas versteht oder nicht, kann nicht diskutiert werden. Die Frage ist nur, ob dieses Nichtverstehen von der unzulänglichen Ausdrucksweise des Schriftstellers verursacht wird oder aber von der unzulänglichen Lesefertigkeit des Lesers (und des Kritikers). Eventuell ist dieses Nichtverstehen auch die notwendige und anzuerkennende Folge einer bewussten schriftstellerischen Methode. Mit einem beträchtlichen Teil meiner Kritiker diskutiere ich nicht – auf eine solche illoyale Weise wäre es leicht. Sie sind nicht vorsichtig genug gewesen und haben mit eigenen Worten »klar« ausgedrückt, was ich »verschwommen« geschrieben habe. So wird jeder, der nur einen Satz aus meinen Schriften verstanden hat, die »klaren« Auszüge meiner Texte lächelnd beiseite legen, die beliebige Exzerpte sein können, nur nicht aus meinen Schriften. Denn mit jemandem, der mich zum Beispiel für einen Mystiker erklärt, weil ich mich mit dem Formproblem beschäftige, oder aber für einen Romantiker, weil ich auf die inneren Widersprüche der romantischen Lebensphilosophie hingewiesen habe, kann ich wirklich nicht diskutieren. Ich möchte ihn nur bescheiden daran erinnern, dass es ausgezeichnete philosophische Lexika und Handbücher gibt, in denen er die für ihn unbekannten Termini finden und wenigstens die Grundgedanken der schwer zugänglichen Denker kennenlernen kann. Mir mangelt es aber an Zeit, mich mit Erwachsenenbildung zu beschäftigen – obwohl ich von ihrer Nützlichkeit und Notwendigkeit zutiefst überzeugt bin.

Was meint Klarheit?

Dennoch kann ich nicht versäumen, als Vorwort die wenigen Zeilen zu veröffentlichen, die ich als Antwort an einen feinfühligen und hochgebildeten Kritiker meines ersten Buches1 formuliert habe, aber diesmal schon ganz unabhängig von meinem Buch; bloß als allgemeine Frage nach der notwendigen »Verschwommenheit« der Philosophie. Hegel sagt irgendwo: »Die Philosophie ist ihrer Natur nach etwas Esoterisches, für sich weder für den Pöbel gemacht noch einer Zubereitung für den Pöbel fähig; sie ist nur dadurch Philosophie, dass sie dem Verstande und damit noch mehr dem gesunden Menschenverstande, worunter man die lokale und temporäre Beschränktheit eines Geschlechts der Menschen versteht, gerade entgegengesetzt ist; im Verhältnis zu diesem ist an und für sich die Welt der Philosophie eine verkehrte Welt.«2 Damit ist die Frage der philosophischen Daseinsberechtigung dieser »Verschwommenheit« markiert (worin zugleich im großen und ganzen die Frage des ästhetischen, des adäquaten Ausdrucks enthalten ist). Der Wesenskern der Frage ist, glaube ich, das Folgende: Es gibt keine Philosophie, die irgendwo (in irgendeiner Hinsicht) nicht »verschwommen« wäre. Bleibt nur zu fragen, wo und in welchem Maße, warum und für wen. Sicher gibt es »verschwommene« und »klare« Philosophen. »Verschwommen« war z. B. Hegel – Schopenhauer ist der Zeuge dafür! –, »klar« waren Voltaire oder James,3 ja sogar Schopenhauer selbst. Ich meine, es wäre eine billige Sache, die »Klarheit« von Voltaire anzugreifen. Der schöne Aphorismus von Faguet4 weist darauf hin: »C’est un chaos d’idées claires«. Und Graf Keyserling5 beweist – in einem neulich geschriebenen Buche auf Schopenhauer eingehend –, dass die klaren und durchschaubaren Schönheiten seines Systems nur architektonische Schönheiten sind und dass seine »klaren Begriffe« nur solange klar sind, wie sie ein konkretes Ding beleuchten. Die tieferen Zusammenhänge und ihre wirkliche Bedeutung bleiben ganz dunkel. Weiter, dass Schopenhauers Illusionismus in keiner notwendigen Beziehung zu seiner Willensmetaphysik oder zu seiner Absicht steht, die das Leben verneint. Kurz gesagt, ist Schopenhauers »klare« und »reine« Metaphysik voll von Unklarheiten, eben verschwommen. Und wer den unendlich klar und rein schreibenden James für wirklich klar hielte – der sollte die ungarischen Nachrufe lesen! Aus dem Autor von »Pluralistic Univers« und »Human Immortality« ist ein radikaler Freidenker geworden. Demgegenüber möchte ich mich nur auf den »unverständlichen« Hegel berufen, bei dem ja niemals bestritten werden konnte, dass sein System einheitlich ist. Über ihn besteht zwischen den enthusiastischen Anhängern und den hasserfüllten Feinden ein wunderbares Einverständnis bezüglich seiner Inhalte. Doch sind die Gegensätze bei der Bewertung dieser Inhalte natürlich desto schärfer. (Damit hat aber Hegel genausowenig zu tun wie mit den verschiedenen politischen Folgerungen, die aus seinen Schriften gezogen werden können.) Ich behaupte: Unter denen, die Hegel lesen können, gibt es viel mehr solche Leser, die aus seinen »Verschwommenheiten« etwas Endgültiges und Eindeutiges verstanden haben, als solche, die einen beliebigen »klaren« Philosophen wirklich verstehen können.

Ein Vorurteil

Die Frage lautet ja: Wer liest überhaupt einen Philosophen, und demgegenüber: Wer kann ihn und inwiefern lesen? In diesem Zusammenhang muss ein allgemeines modernes Vorurteil bekämpft werden. Es geht dahin, die Philosophie könne popularisiert werden, weil das philosophische Denken nur ein Weiterführen des gewöhnlichen Denkens über das gewöhnliche Leben in Richtung auf die letzten Fragen sei. Das Vorurteil besagt also, dass die ferngerückten Ergebnisse der Philosophie uns nähergebracht werden könnten (oder wenigstens mit Hilfe von »Errungenschaften der modernen Technik«, mit irgendwelchen fernrohrartigen Hilfsmitteln aus der Nähe betrachtet werden könnten), kurz gesagt, dass das Ergebnis möglich sei, ohne den Weg zurückzulegen. Das philosophische Denken besteht aber nicht daraus, das gewöhnliche Denken weiterzuführen, sondern (als meine Zeugen dafür rufe ich alle wirklichen Philosophien von den Veden bis Bergson an) im Durchbrechen des gewöhnlichen Denkens, in etwas von ihm der Qualität nach Verschiedenem, etwas »Widernatürlichem«; und selbst die Voraussetzungen des philosophischen Denkens können nur mit den größten Anstrengungen, mit der Überwindung des alltäglichen Denkens und der alltäglichen Lebensgewohnheiten geschaffen werden.

Die populäre, klare, leicht verständliche Philosophie ist also eine Fälschung. Denn das Wesen der Philosophie besteht nicht aus der Gesamtheit von Ergebnissen, die in ein paar Sätzen zusammengefasst werden können, sondern ist eine gewisse Seinsform des Denkens. Die Ergebnisse der Philosophie ändern sich inhaltlich, wenn wir den Weg, der zur Philosophie führt, verlassen (oder erleichtern): Sie sind keine Zusammenfassungen, keine »wissenschaftlichen Ergebnisse«, sondern Gipfelpunkte, Krönungen; an sich genommen, sind sie ganz leer. Der philosophische Stil ist demgemäß ein Sieb, das die Leute sondert: Jeder Satz ist ein Burgwart in einer bestürmten Festung, der die Leute nur bei Kenntnis der Parole einlässt. So dienen auch die Satzfügungen der Erziehung und Prüfung, sie zwingen den Leser, sein ganzes Denken in jene Richtung anzustrengen, die vom Philosophen bestimmt worden ist. Denn ein ergebnisreiches Verständnis kann nur zustande kommen, wenn der Leser den Kampf innerlich nachvollzieht. Nur nebenbei möchte ich bemerken, dass die Askese, die jede mystische Philosophie begleitet, – wenn auch unbewusst – diesem Ziel dient: Sie bereitet den Adepten auf den Weg vor, der zur Philosophie, zur intellektuellen Betrachtung, zur mystischen Ekstase, zur Bergsonschen Intuition führt. Im Dienste dieses Zieles steht die ganze Schwere und »Verschwommenheit« jeder Philosophie (doch muss dies nicht immer bewusst werden).

Feinheit und Vertiefung

Die Ursachen der »Verschwommenheit« hängen auch eng mit dieser Situation zusammen. Das eine ist, dass die Bedeutung eines »verschwommenen« Ausdrucks schwer zu finden ist, das andere, dass der betreffende Ausdruck mehrere Bedeutungen hat. Die Sprache des gewöhnlichen Lebens wird durch ihre Anwendung eindeutig (da sie wegen der Praxis leicht verständlich sein muss). Sie meidet also absichtlich die begriffliche Schärfe, die Subtilität und die Feinheit: Sie strebt nach sinnlichem Ausdruck – weist auf das hin, worauf sie sich bezieht. Das philosophische Denken kann nur begrifflich sein, es weist auf nichts hin, denn es gibt nichts, worauf es hinweisen sollte. Außerdem muss es aus sich selbst seine Eindeutigkeit und Unmissverständlichkeit schaffen, es muss darauf verzichten, leicht verständlich zu sein: Es wird »verschwommen« sein – solange der Kampf um das Verstehen den Leser nicht in den Seelenzustand des Denkers, in die Welt der reinen Begrifflichkeit versetzt. Die größte Schwierigkeit dieser Situation trifft man dort, wo – wie in meinem Falle – von angewandter Philosophie die Rede ist. Wo die Begrifflichkeit ins Leben zurückkehrt; wo also das Leben notwendigerweise mehrdeutig ist, muss seinen Ausdrücken Eindeutigkeit verliehen werden (die nur in der einzelnen praktischen Anwendung eindeutig werden). Auf der Lebensebene ist dies unvorstellbar. Die »Feinheit«, die »Vertiefung« (und deren Folge: die »Verschwommenheit«) sind notwendig, um diese Begriffe in die Sphäre der Reinheit, der Eindeutigkeit zwingen zu können: in die Welt der begrifflichen Metaphysik. Dort sind sie eindeutig und klar – aber eben deshalb notwendigerweise in der anderen Welt »verschwommen«, gleichwie, wie wir schon früher gesehen haben, die »klaren« und »reinen« Ausdrücke der anderen Welt nur dadurch vor der »Verschwommenheit« gerettet werden können, dass sie in dieser Welt ungeklärt sind. Es ist die Methode jeder wirklichen Philosophie: der Philosophie der Veden, des Platonismus, des mittelalterlichen Mystizismus und der deutschen Philosophie von Kant bis Hartmann. Aber neben dieser durch die Form verursachten »Verschwommenheit« gibt es noch eine andere, aus dem Wesen des Inhalts folgende. Die Menschen verstehen eine philosophische Arbeit entweder deshalb nicht, weil sie nicht imstande sind, dem Gedankengang des Ausdrucks zu folgen, oder aber deshalb, weil sie nicht wissen, worum es in der betreffenden Schrift geht. Dieses letztere Nicht-Wissen ist nur in sehr geringem Maße die Folge einer bloßen intellektuellen Minderwertigkeit oder Unterentwickeltheit; obwohl dies teilweise auch zutrifft. Die Philosophie ist nur in ihren Ausdrucksmitteln rein intellektuell. Ihr Wesen ist das Erlebnis, die Vision. Und für jene, die eine Vision nicht als Erlebnis haben, ist die Philosophie selbst dann unzugänglich, wenn sie sich durch Lernen und Routine manche Griffe des Ausdrucks angeeignet haben. »Weder durch das Studieren der Veden oder durch die Askese noch mit Geschenken oder mit Opfern ist es für jemanden möglich, mich so zu erblicken, wie du mich erblickt hast« – sagt Krishna Arjuna.6 Der subjektive Anarchismus der heutigen Zeit – der infolge der Oberflächlichkeit und der Bequemlichkeit großgeworden ist – wird diese auf objektiven, greifbaren und definierbaren Faktoren beruhende Wahl natürlich in seinem Sinne interpretieren, indem er behauptet, dass alles von der Sicht, vom Erlebnis abhängt. Und da der Mensch nur seinesgleichen versteht, ist der »unverständliche« Philosoph einfach ein Sonderling, der eigentümliche, anderen nicht mitteilbare Erlebnisse hat usw. Diese Argumentation ist natürlich von Anfang bis Ende oberflächlich und falsch. Für den nichtmusikalischen Menschen ist die Musik nur Lärm, nur Missklang; und selbst wenn er irgendwie erlernen könnte, was die Ziele und die Instrumente des musikalischen Ausdrucks sind, könnte er die wirkliche Musik niemals verstehen, da er innerlich weder verstehen noch wissen könnte, worum es sich in der Musik handelt (weil es ihn nie durchdrungen hat). Zum Verständnis der Philosophie ist eine ganz spezielle innere Inspiration nötig. Wer Philosophie liest, wird Probleme bzw. Lösungen von Problemen erleben, wo der gewöhnliche Mensch nur Wirrwarr wahrnimmt. Diese Menschen nehmen eventuell die Dinge so unbewusst und so verworren wahr, dass sie sich nicht einmal ihrer eigenen Verworrenheit bewusst werden. Dieses ist keine Frage des Intellektes oder der wissenschaftlichen Begabung. Denn die alles entscheidende Frage der Philosophie, die Frage des Seins, ist zum Beispiel für die Wissenschaft überhaupt keine Frage. Und dies ist richtig: Das Noumenon (ein Gegenstand, der nur dem Denken zugänglich ist, jW) kommt nur in der Philosophie vor. Wem die Probleme der Philosophie keine Probleme sind, der wird ein philosophisches Werk niemals verstehen; ja er wird sogar nie erfahren, warum er es nicht versteht.

Popularität

Diese Frage ist zugleich eine zusammengesetzte historische Frage. Die Entwicklung der Kultur äußert sich zum Teil darin, dass die Probleme sich nach unten verschieben, demokratischer werden. Obwohl die großen Philosophen nicht richtig gelesen werden, wird ein kleiner Teil ihrer Problemstellung zum Gemeingut. Heute denken schon viele Menschen einem Schema gemäß, das den Erlebnisformen und Gedanken von Platon und Kant ähnelt – natürlich ohne zu wissen, wie, und ohne diese jemals gelesen oder verstanden zu haben. Dies beweist, dass die unendlich individuellen Weltvisionen dieser einsamen Denker zwar supraindividuell, aber nicht solipsistisch sind. So können wir im Laufe der Entwicklung einerseits die fortwährende Verschiebung der Probleme nach unten beobachten und andererseits die langsame Erhöhung der Verständnisschwelle. Die Gedanken werden mit der Zeit – wie von selbst – immer populärer (hier kann nicht ausgeführt werden, zu wie vielen Missverständnissen und Abflachungen dies möglicherweise führt). Je erfreulicher diese Tatsache in allgemeiner kultureller Hinsicht ist, desto weniger darf dies überschätzt werden: Daraus kann nicht auf das Verständnis der neuen Philosophie geschlossen werden. Platon und Kant sind schon da angekommen, wo sie ihre Wirkung entfalten können; Plotin und Hegel aber noch nicht. (Es ist möglich, dass sie nach Vermittlung durch Bergson und Marx in einigen Jahrzehnten ebenfalls »verständlich« sein werden.. Eine neue Philosophie kann aber nur im Kampf erobert werden und nur von dem, der für sie zu kämpfen imstande ist. Während also alle alten Philosophien »klar« werden, bleiben die neu entstandenen notwendigerweise »verschwommen«. Dies trifft vor allem natürlich auf diejenigen zu, die die alte Philosophie nur deshalb verstehen – weil sie sie nicht kennen, von ihr nur soviel wahrnehmen, wie sie verstehen können. Dies könnte man als tragische Situation auffassen, ja man müsste es – wenn der Philosoph in der Zeit lebte, auf etwas wartete, wenn er ungeduldig wäre. Wer aber aus innerer Notwendigkeit philosophiert, dem ist nur die Klärung der Dinge (für sich selbst) wichtig. Er will Fragen stellen und versuchen zu antworten. Für ihn ist es eine unerwartete und glückliche Überraschung, wenn es auch nur einen gibt, der die Dinge, die der Philosoph durchlebt, nicht für »verschwommen« und »unverständlich« hält, und er wird alles übrige der Geschichte überlassen. Er hat seine Arbeit getan, indem er schrieb, was er lebte und dachte; und das Nichtverstehen verdient er sowieso, ob infolge seiner Tugenden oder seiner Fehler.

