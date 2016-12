Sprache der Okkupanten

Zu jW vom 24. November: Leserbrief »Nationalistische Codes« und zu jW vom 18. November: »An der Drinabrücke«

Schlimm, dass Leserbriefschreiber Christoph Baumgarten den Patriotismus eines dreimal im 20. Jahrhundert vom Imperialismus, und dabei vor allem von Deutschland, überfallenen Volkes mit Chauvinismus gleichsetzt und am Beispiel ­»Andricgrads« die Serben in typisch-westlicher Globalismus-Denke wegen »Nationalismus« verurteilen zu müssen glaubt. Es ist dies genau das Feindbild, mit dem die NATO-Staaten ihre Politik zur Aufmischung und Zerstörung Jugoslawiens betrieben haben bzw. zur Niederhaltung und Entrechtung der Serben weiterhin betreiben.

Dazu passt, dass Baumgarten sich der Sprache der Okkupanten und Aggressoren bedient, wenn er für die dortigen Moslems (notabene fast alle Nachfahren konvertierter Serben) den alten Habsburger und von der NATO dann recycelten Propagandabegriff der »Bosniaken« verwendet.

Nicht verschwiegen sei, dass auch Gerd Schumann in seinem Artikel an einer Stelle diesen unsäglichen, die Serben schon einmal semantisch aus Bosnien hinauskatapultierenden Begriff nachplappert. Insgesamt ist der Artikel jedoch hervorragend, und dem Autor ist dafür ganz herzlich zu danken!

Hajo Kahlke, Heidelberg

Pipeline unnötig

Zu jW vom 23. November: »›Wir verhandeln nicht‹«

Endlich eine Zeitung, die das Thema aufgreift und dann auch noch so gut recherchiert, bravo! Inzwischen hat die Armee den von den Protestcamps belegten Bereich ab 5. Dezember zur Sperrzone erklärt. Eine weitere Eskalation ist zu erwarten, und nach den vielen Verletzten und jetzt auch Schwerverletzten unter den Wasserschützern kann man nur hoffen, dass es keine Toten geben wird, wenn die Polizei die Camps räumt.

Was in Ihrem Artikel fehlt: Die Pipeline ist gar nicht nötig, da die schon bestehende Pipeline-Infrastruktur nur zu knapp 70 Prozent ausgelastet ist und keine Förderungssteigerung erwartet wird. Das Betreiberkonsortium hat aber schon Transportverträge abgeschlossen und will die Zahlungen natürlich eintreiben – dazu muss die Pipeline allerdings fristgerecht in Betrieb genommen werden. Darum und nur darum wird solcher Druck gemacht.

Frank Tegtmeyer, per E-Mail

Zynisches Gegenangebot

Zu jW vom 25. November: »Foto der Woche: Kampf gegen die Pipeline«

(…) Wahrscheinlich sind wir alle vom Wahlerfolg von Donald Trump noch so geschockt, dass viele nicht realisieren, dass auch in den letzten Amtstagen von Barack Obama Methoden wie in den Tagen von US-Präsident Andrew Jackson (1829 bis 1837) wieder auf dem Vormarsch sind. So beim Widerstand der Indigenen gegen die »Dakota Access Pipeline«.

Am 25. November hat das Army Corps of Engineers, welches für die Genehmigung der Pipeline in North Dakota zuständig ist, trotz seines einstweiligen Baustopps der Pipeline auf Bundesland dem Chairman der Standing Rock Sioux, Dave Archambault II, ein Ultimatum gesetzt. Das Widerstandscamp Oceti Sakowin soll bis zum 5. Dezember geräumt sein. Und das nur knapp eine Woche nach den brutalen Übergriffen auf die »Protectors«, die Bewahrer des Landes und des Wassers, mit Gummigeschossen, Tränengas und Wasserwerfern bei eisigen Temperaturen. Als zynisches Gegenangebot ist die Behörde jedoch bereit, den Indigenen und ihren Unterstützern einen schmalen Streifen als »Free speech zone« einzuräumen. Im »Land of Freedom« schrumpft diese Freiheit im Falle von Widerstand nun auf wenige Quadratmeter zusammen.

Die Indigenen wurden schon 1973 bei der Besetzung von Wounded Knee als »Terroristen« beschimpft, doch der Widerstand in Standing Rock war bislang beeindruckend friedfertig – Versuche der Gegenseite, Provokateure einzuschleusen, wurden erfolgreich verhindert. Mit Campräumungen und Redeverbot wird nun offensichtlich alles versucht, um die Indigenen zu provozieren. Doch wir spielen nicht mehr Cowboys und Indianer. Es geht um die Zukunft. (…) Unsere schönste Rache an Trump wäre, seine Investitionen in den Betreiber Energy Transfer Partners zum Verlustgeschäft zu machen. Treffen wir ihn da, wo es schmerzt – beim Geld. Und schicken wir den Indigenen eine Botschaft der Solidarität.

Monika Seiller, Aktionsgruppe Indianer und Menschenrechte

Ermutigend

Zu jW vom 22. November: »Kandidat jenseits des ›Weiter so‹«

Ich finde es unglaublich ermutigend, dass ein deutscher Bundespräsidentenkandidat sagt, dass sich die Gesellschaft für Behinderte öffnen muss. Somit macht Christoph Butterwegge deutlich, dass die Gesellschaft oftmals immer noch eine inklusive Scheinveranstaltung ist (…).

Frank Wolfram Wagner, Lemgo

Kein Beileid

Zu jW vom 29. November: »Abschied von Fidel«

Als deutsche Staatsbürgerin muss ich mich für die Regierung der BRD schämen, dass sie es nicht fertigbringt, dem kubanischen Volk und seinem Regierungschef, dem Bruder des verstorbenen Fidel Castro, zu kondolieren. Der Regierungssprecher bringt dann – erst auf Nachfrage – lediglich einen Allgemeinplatz kritischen Inhalts über die Lippen. Ist der Antikommunismus in der BRD so stark, dass die Kanzlerin nicht einmal die Form wahrt und sich lieber an die Seite des designierten amerikanischen Präsidenten Donald Trump stellt, als einer international so bedeutenden Persönlichkeit wie Fidel Castro mit einem offiziellen Kondolenzschreiben die letzte Ehre zu erweisen? Die Haltung Angela Merkels und ihres Kabinetts ist nicht nur peinlich, sondern aus internationaler Sicht für die BRD beschämend.

Eva Ruppert, Bad Homburg