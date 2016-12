No Country for Old Men

Mann für kunstvolle Experimente: Lambchop-Sänger Kurt Wagner Foto: Britta Pedersen/dpa-Bildfunk

So in etwa sahen vermutlich einige erste Reaktionen aus: Ah, endlich, das neue Album von Lambchop! Angeblich soll sich die tolle Post-Country-Band aus Nashville um den charismatischen Nuschelbrummer Kurt Wagner ja komplett neu erfunden haben. Wer’s glaubt. Na, unbedingt gleich mal reinhören. Und dann das: Die kaum wiederzuerkennende Stimme des des 1958 geborenen Sängers fragt: »Are you awake yet? How many fingers?« Aufgewacht – guter Scherz. Aber nein, leider nicht, der Alptraum, der seit Daft Punks »Around the World« (1997) und Chers »Believe« (1998) auf den Namen Autotune hört und seither so ziemlich alle R&B-Superstars des Planeten Pop frappierend gleichtönend blubbern, gurren und gurgeln lässt, fängt gerade erst an. Was um Himmels willen hat Wagner sich dabei gedacht?

Zunächst einmal hat der Mann, bevor er sich an die Aufnahmen von »Flotus« machte, ziemlich viel HipHop und R&B gehört. Kanye West, Jay-Z, Kendrick Lamar, Shabazz Palaces und natürlich immer wieder besonders gern Frank Ocean. Dessen jüngstes Album »Blonde« ist, was die elektronische Unkenntlichmachung seiner sagenhaft gefühlvollen Soulstimme mittels Zerhacken und Zerschnipseln anbelangt, einigermaßen radikal. Frank Ocean dreht seinen Fans gewissermaßen eine Nase, indem er mit »Blonde« sagt: Soul hab ich mehr als ihr alle zusammen, das muss ich nicht länger beweisen.

So weit geht Wagner nicht. Das Album hat er seiner Frau, der engagierten demokratischen Politikerin Mary Mancini, gewidmet. Die Liebe der beiden soll riesig sein, heißt es. Man muss das wahrscheinlich einfach glauben, an den maximal erratischen Texten ablesen lässt es sich jedenfalls nicht. Mit dem Titel selbst spielt Wagner ein doppeltes Spielchen: »Flotus« steht für »For love often turns us still« und für »First Lady of the United States«, wobei zu hoffen ist, dass er seine Frau gemeint hat und nicht Melania Trump.

»Flotus« will nicht verstören und nichts zerstören. Der zunächst etwas gewöhnungsbedürftige, freilich ungemein kunst- und liebevolle Umgang mit der Stimmenverfremdungssoftware Autotune sowie ein grenzüberschreitender elektronischer Sound aus diskreten digitalen Beats und allerlei anderen repetitiven Strukturen und Motiven ist neugieriges Experiment und Verbeugung vor der Gegenwart in einem. Bemüht klingt diese Anschlusssuche nicht.

Lambchop waren immer schon sehr gut darin, von ihrer introspektiv-entspannten Americana-Mitte aus »respektlose« Ausflüge in den Soul, Funk, Swing, Krautrock und andere Genres zu unternehmen. Was immer Lambchop probierten, es klang auf lässige Weise zwingend. Der Schritt zu »Flotus« nun mag ihr bislang größter sein, den Kern ihrer gedämpft orchestralen, rundum behaglichen musikalischen Identität aus getragenen Lambchop-Melodien, feingliedrigen Lambchop-Arrangements und Wagners – trotz aller Verfremdungen – nachdenklich klingendem Gesang beschädigt er nicht. Zumal alle handelsüblichen Lambchop-Instrumente von der Gitarre bis zum Klavier ebenfalls mitspielen dürfen und Wagner auf einigen Songs ganz normal singt bzw. nuschelt.

Was hier also ganz und gar nicht aufgeht, ist die beliebte Popgleichung »Elektronik gleich Party on!« Der sanft an- und abschwellende, traumartig vor sich hinpluckernde Abschlusstrack »The Hustle« ist der schönste Beweis. Um den Kollegen Alexander Kasbohm aus konkret zu zitieren: »Es klingt eher, als würde Kurt Wagner in den Sümpfen der Südstaaten ein paar hundert Meter flussabwärts eine Party beobachten, in die er nicht involviert ist.« Wundervolles Bild. Und ein fantastischer Song: 18 Minuten lang und immer noch zu kurz.