Am Gegner gewachsen

»Toller Fight« – Karjakin und Carlsen im Tie-Break Foto: Mark Kauzlarich/Reuters

»Karjakin ist bereits ein Held, aber er kann eine Legende werden«, titelte der russische Sport-Express, eine Tageszeitung mit 700.000er Auflage, am Mittwoch. Es war der Tag der Entscheidung bei der Schach-WM in New York. Herausforderer Sergej Karjakin hatte Magnus Carlsen in zwölf regulären Partien mit überragendem Defensivverhalten ein 6:6 abgetrotzt. So kam es im Fulton Market Building zum Tiebreak mit vier Schnellschachduellen. Das erste endete mit einer gerechten Punkteteilung. In einer Spanischen Partie agierte Karjakin mit Weiß gewohnt solide, Carlsen ließ nichts anbrennen. Aber schon die zweite Begegnung war dann nichts mehr für schwache Nerven. Der norwegische Titelverteidiger überspielte den Russen aus Simferopol in einer Italienischen Partie und stand kurz vor dem Sieg, übersah aber trotz klar besserer Stellung – mit Läuferpaar gegen Turm – und Vorteil auf der Uhr mehrmals den Gewinn. Karjakin erwies sich einmal mehr als äußerst zäher Verteidiger und rettete sich durch ein sensationelles Patt ins Remis.

Nach dem verhunzten Endspiel schien Carlsen psychisch angeschlagen. Für umso größeres Raunen sorgte das Glanzstück, das er in der folgenden, dritten Partie ablieferte. Karjakin stand mit Weiß sehr passiv, hatte aber einen Bauern mehr, als der Norweger aus der recht ausgeglichenen Stellung heraus einen brillanten Angriff kreierte, indem er einen Springer mitten in der weißen Stellung plazierte. Karjakin fand darauf in wachsender Zeitnot keine Antworten mehr – und ließ auf seiner Grundreihe die tödliche Attacke zu. Gegen 23.30 MEZ gab der Herausforderer auf. Die Vorentscheidung in 38 Zügen: 1. e4 e5, 2. Sf3 Sc6, 3. Lb5 a6, 4. La4 Sf6, 5. O-O Le7, 6. d3 b5, 7. Lb3 d6, 8. a3 O-O, 9. Sc3 Sa5, 10. La2 Le6, 11. b4 Sc6, 12. Sd5 Sd4, 13. Sg5 Lxd5, 14. exd5 Sd7, 15. Se4 f5, 16. Sd2 f4, 17. c3 Sf5, 18. Se4 De8, 19. Lb3 Dg6, 20. f3 Lh4, 21. a4 Sf6, 22. De2 a5, 23. axb5 axb4, 24. Ld2 bxc3, 25. Lxc3 Se3, 26. Tfc1 Txa1, 27. Txa1 De8, 28. Lc4 Kh8, 29. Sxf6 Lxf6, 30. Ta3 e4, 31. dxe4 Lxc3, 32. Txc3 De5, 33. Tc1 Ta8, 34. h3 h6, 35. Kh2 Dd4, 36. De1 Db2, 37. Lf1 Ta2, 38. Txc7 Ta1.

Nun musste Karjakin im vierten Duell alles auf eine Karte setzen. Er spielte mit seiner Dame am Dameflügel entsprechend forsch nach vorne, aber Carlsen zeigte sein starkes Verständnis für Stellungen und ließ den Herausforderer nicht zur Entfaltung kommen. Als Karjakin sich dann nach geschlagenen fünf Minuten Bedenkzeit für einen 22. Zug entschied, der uninspirierter kaum hätte sein können (g3 Ta3), stand fest, dass Carlsen nur noch von seinen eigenen Nerven hätte geschlagen werden können. Statt dessen gelang ihm ein wunderschöner Schlussakkord: Er gab seine Dame für den mattbringenden Angriff auf den gegnerischen König. Ein Endspiel für die Geschichtsbücher: 44. Dd2 Df6 45. Tf5 Dh4 46. Tc1 Ta7 47. Dxf4 Ta2+ 48. Kh1 Df2 49. Tc8+ Kh7 50. Dh6+.

»Es war ein toller Fight«, sagte Carlsen im Anschluss »Ich habe während dieser WM gelernt, dass man geduldig sein muss. Weil es schwierig ist, im Schach gegen einen starken Gegner zu gewinnen.« Tatsächlich stand der Norweger nach der Niederlage in der achten Partie mit dem Rücken zur Wand, konnte von Glück sagen, dass er die neunte noch ausgleichen konnte. Insgesamt aber übernahm er öfter die Initiative und zeigte sich im Tie-Break überlegen, kann damit als verdienter Sieger gelten.

Was ihm der schüchterne Russe abverlangte, wurde im zwölften Spiel deutlich. Der notorisch angriffslustige Carlsen entschied sich für die langweiligste aller Langweilervarianten, auf der e-Linie wurden in rasendem Tempo Türme, Springer, Damen, Läufer getauscht, bis nur noch die beiden Könige, eskortiert von je einem Läufer, zwischen ihren symmetrisch verteilten Bauern standen. Remis im 30. Zug! Früher geht es nicht, das verbieten die Regeln. Halb Norwegen war fassungslos. Ihr Weltmeister, der nie lockerlässt, sondern die Entscheidung in der fünften, sechsten, siebten Stunde erzwingt, wollte nur noch den halben Punkt und den Tie-Break. Erst am Donnerstag morgen waren die Mag­nusisten wieder versöhnt. Ihr Posterboy war in New York unzweifelhaft gewachsen an dem schüchternen Gegner, der nicht von ungefähr mit zwölf Jahren zum jüngsten Großmeister aller Zeiten aufgestiegen war.

Während Karjakin die Niederlage mit Tränen in den Augen Revue passieren ließ, erklärte der alte und neue Weltmeister an seinem 26. Geburtstag, er sei »erleichtert« darüber, wie er »mit dem Druck umgegangen« sei. Das war der Schlüssel zum Erfolg. In jüngeren Jahren hätte sich Carlsen womöglich zur Flucht nach vorn drängen oder in kräftezehrende Marathonpartien verwickeln lassen. Diesmal setzte er mit ungekannter Seelenruhe auf seine Schnellschachroutinen, absolut überzeugt davon, im entscheidenden Moment zuschlagen zu können. Das Eine-Million-Dollar-Preisgeld wird 60 zu 40 geteilt. Zu hoffen bleibt, dass Karjakin eine zweite Chance bekommt, zur Legende zu werden.