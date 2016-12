Ramstein ist Ausgangspunkt für Drohnenangriffe

Der Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko (Die Linke) kommentierte am Mittwoch abend in einer Pressemitteilung die parlamentarische Antwort der Bundesregierung auf Fragen zur US-Militärbasis Ramstein:

Das Auswärtige Amt gibt erstmals zu, dass US-Standorte in Deutschland am tödlichen Drohnenkrieg der US-Armee beteiligt sind. Drei Jahre lang wurden Abgeordnete hierzu an der Nase herumgeführt und die Öffentlichkeit getäuscht. Die Bundesregierung ist auf diese Weise beteiligt an völkerrechtswidrigen extralegalen Tötungen. Das erfüllt aus meiner Sicht den Tatbestand der Billigung einer Straftat und der Strafvereitelung. Drei Jahre nach Übermittlung eines Fragekataloges der Bundesregierung hat die US-Botschaft die Rolle Ramsteins als Knoten im US-Drohnenkrieg bestätigt. (…)

Zusammen mit Niema Movassat und Hans-Christian Ströbele haben wir seit 2013 zahlreiche Nachfragen zu den Enthüllungen gestellt. Die Bundesregierung zog sich stets auf die Position zurück, US-Präsident Barack Obama habe versichert dass von Ramstein keine Drohnen starten oder gesteuert würden. Das war eine bewusste Irreführung, denn die Medien und wir hatten das nicht behauptet.

Das Africom-Kommando in Ramstein und Stuttgart ist für US-Luftschläge mit Drohnen in Ländern wie Somalia und dem Jemen zuständig. Nach Medienberichten wurden diese für extralegale Tötungen eingesetzt. Mit der Billigung des völkerrechtswidrigen Treibens in Rheinland-Pfalz bricht die Bundesregierung nicht nur ihr eigenes Grundgesetz, in dem das Recht auf Leben festgeschrieben ist, sondern auch das Völkerrecht und die universellen Menschenrechte. (…)

Der Publizist Ulrich Gellermann machte sich am Mittwoch auf seiner Internetseite rationalgalerie.de unter der Überschrift »Der Cyber-Russe ist unterwegs. Die Antwort kann nur die Atombombe sein« über Hysterisches aus Politik und Medien lustig:

Wen haben wir denn da? Bruno Kahl. Den verlängerten Arm der dunklen Macht im Herzen der CDU, Schäubles Hausdiener seit 1996, seit er dem damaligen CDU-Fraktionsvorsitzenden »in verschiedenen Funktionen« zuarbeitete. Um ihm dann beim Bundesministerium des Inneren die Pantoffeln zu reichen und schließlich seinem Herrn und Meister in das Finanzministerium zu folgen. Nun ist er Chef des Bundesnachrichtendienstes, der oberste Auslandsspion und verkündet als erstes: »Störversuche aus Russland« Im Internet. Schauerlich heulen die Wölfe aus Sibirien im WWW. Grimmig wird Putin die Strippen der Telekom ziehen. Und das Ziel sind die Wahlen in Deutschland.

Wer hatte begonnen die guten alten Luftschutzsirenen aus den glorreichen Reichsjahren zum Zweck des Cyberalarms zu reaktivieren? War es der Internetjunkie Angela Merkel, als sie jüngst den Bundestag aufforderte, sich mit neuen Möglichkeiten der politischen Manipulation wie die von Computern erzeugten künstlichen Identitäten oder Falschmeldungen zu beschäftigen? (…) Oder doch der Chef des britischen Geheimdienstes MI5, Andrew Parker, der im Guardian Klartext redete: »Russland ist eine zunehmende Bedrohung für die Stabilität in Großbritannien« und der vor den »ausgefeilten Werkzeugen« der Moskowiter warnte. Aha, die Russen feilen an ihren Computerchips! Dann kann es nicht mehr lange dauern und sie sägen auch an unseren Plasmabildschirmen.

Vollständiger Text: rationalgalerie.de