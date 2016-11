Rebel with a cause

Ein Quarterback neuen Typs ist Colin Kaepernick sowohl auf... Foto: Reuters/Jake Roth-USA TODAY Sports

Leicht hatte es Colin Kaepernick nie. Von einer weißen Teenagermutter zur Adoption freigegeben, da der schwarze Vater sich früh aus dem Staub gemacht hatte, wuchs der junge Colin bei einer Pflegefamilie in Kalifornien auf. Aufgrund dieses biographischen Hintergrunds wird wohl deutlich, warum sich der Spielmacher des in der obersten Liga NFL spielenden Teams San Francisco 49ers für die sozialen Verlierer der so tief gespaltenen US-Gesellschaft einsetzt: Er hätte fast selbst zu ihnen gehört.

Ein ähnliches Schicksal, wie es viele seiner Landsleute trifft, blieb dem 29jährigen aber erspart. Nicht nur dank einer letztlich funktionierenden Familie, sondern auch wegen seines enormen sportlichen Talents. Kaepernick hätte neben American Football auch professionell Baseball spielen können, entschied sich aber doch für die vielleicht amerikanischste aller Sportarten.

Seinen Durchbruch in der NFL erlebte Kaepernick in der Saison 2012/13 unter Trainer Jim Harbaugh. Trotz guter Statistiken während seiner Zeit im College wurde der talentierte Quarterback erst relativ spät in der Draft 2011 (der Veranstaltung zur zentralisierten Verteilung bisheriger Amateurspieler auf Profivereine) gezogen und musste sich in seiner ersten Saison bei den 49ers mit Teilzeiteinsätzen zufriedengeben. In der folgenden Spielzeit verletzte sich der etatmäßige Spielmacher Alex Smith, es schlug die Stunde von Kaepernick. Dank hervorragender Leistungen hatte Trainer Harbaugh keinen Grund, nach Smiths Genesung die wichtigste Rolle im Football erneut neu zu besetzen.

Kaepernick galt aufgrund seiner Athletik als Quarterback neuen Typs, warf er doch nicht nur genaue Pässe, sondern überzeugte auch durch sein unwiderstehliches Laufspiel. Bei seinem Auftakt als fester Spielmacher führte er sein Team gleich in den Super Bowl, wo er jedoch den Baltimore Ravens unterlag. Auch die darauffolgende Saison war äußerst erfolgreich, wobei der erneute Einzug in das große Finale der NFL knapp verpasst wurde.

Danach folgte jedoch ein sportlicher Abstieg, bei dem sich Kaepernick immer wieder auf der Bank wiederfand und die 49ers mehr und mehr an sportlicher Relevanz verloren. In der aktuellen Saison steht das Team aus San Francisco derzeit bei einer Bilanz von 1-10 – also zehn Niederlagen in elf Spielen.

Genau dieser Verlust an sportlicher Relevanz wird von vielen perfiden Kaepernick-Kritikern als Grund für dessen politisches Engagement genannt. In einem Punkt haben sie sicher recht: Kaepernicks Einsatz für gesellschaftliche Gerechtigkeit überstrahlt mittlerweile seine sportlichen Leistungen. Er selbst sagt dazu: »Es ist meine Pflicht, für Menschen aufzustehen, die unterdrückt werden. Wenn sie mir den Football oder meine Werbeverträge wegnehmen sollten, weiß ich wenigstens, ich bin für das eingestanden, was richtig ist.« Eine Haltung, die man sich auch von anderen, teils so indifferent daherkommenden Sportlern wünschen würde.

...als auch neben dem Platz Foto: Reuters/USA Today Sports

Auch außerhalb des Sports berühmt wurde Kaepernick im Spätsommer mit seiner Weigerung, während der amerikanischen Nationalhymne andächtig zu stehen. Statt dessen kniete er im Gedenken an die in den USA von Polizeigewalt betroffenen Schwarzen nieder. In einem Land, in dem patriotische Insignien weiterhin einen fast karikaturistisch hohen Stellenwert genießen, ein absoluter Affront.

Es folgte ein Shitstorm von Presse und Fans; der zukünftige US-Präsident Donald Trump legte Kaepernick sogar nahe, das Land zu verlassen, wenn ihm das Leben dort nicht passe. Der Tenor der Berichterstattung lautete: Sportler haben sich aus politischen Belangen gefälligst rauszuhalten. Doch gerade Sportler haben mit ihrer Strahlkraft die Möglichkeit, gesellschaftliche und politische Probleme ins Bewusstsein der Menschen zu rufen: Man denke nur beispielsweise an Muhammad Ali oder die beiden Leichtathleten Tommie Smith und John Carlos, die mit ihrer »Black-Power«-Geste während der Medaillenvergabe bei den Olympischen Spielen 1968 für Aufsehen sorgten. Ganz in diesem Sinne schlossen sich auch viele von Kaepernicks Kollegen dem Protest an.

Aktuell steht Kaepernick, der mittlerweile eine wilden Afro-Look trägt statt der militärischen Kurzhaarfrisur seiner Anfangsjahre und somit auch äußerlich die Transformation zum »Revoluzzer« vollzogen hat, mit seinen Äußerungen zu Fidel Castro in den Schlagzeilen.

Während einer Pressekonferenz trug er ein T-Shirt, das den Bürgerrechtler Malcolm X und den »Máximo líder« zeigt. Darauf angesprochen, bezog er sich vor allem auf Malcolm X, sagte aber über Castro, dieser habe mehr Geld in das Schul- als in das Gefängnissystem gesteckt – etwas, das auch in den USA locker möglich wäre.

Natürlich sorgten diese Äußerungen für nicht wenig negatives Aufsehen in einem Land, in dem Castro lange Zeit als der Leibhaftige dargestellt wurde. Ein Journalist mit exilkubanischen Eltern warf Kaepernick beispielsweise Heuchelei vor, da er das US-amerikanische Recht der Rede- und Meinungsfreiheit ausnutze, um Werbung für einen Despoten zu machen.

Man kann Kaepernicks durchaus plakativer Vorgehensweise natürlich kritisch gegenüberstehen. Jedoch nicht der Tatsache, dass hier ein Sportler seinen Status nutzt, um auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen.