ATTAC zur verhinderten G-20-Aktionskonferenz

Die Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) hat die Räume für eine G-20-Aktionskonferenz am Wochenende in Hamburg gekündigt. Das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC kritisierte diese Entscheidung am Mittwoch in einer Pressemitteilung:

»Wir haben keinerlei Verständnis für die Absage der Räume durch die HAW. Die Beratung über Protestaktionen – auch über zivilen Ungehorsam – ist Teil der demokratischen Auseinandersetzung und muss möglich sein«, sagte Werner Rätz von der G-20-Projektgruppe von ATTAC. (…)

In dem heute versandten Schreiben von ATTAC an den Staatsrat der Hamburger Senatskanzlei Wolfgang Schmidt heißt es: »Im Juli schrieben Sie uns: ›Wir im Hamburger Senat sehen in einer breiten zivilgesellschaftlichen (und natürlich auch kritischen) Diskussion um das Gipfelgeschehen und die verhandelten Themen eine der Chancen, die sich für unsere Stadt mit dem Gipfel verbinden können.‹ Nun soll über ein halbes Jahr vor dem Event ganz offenbar schon die Organisierung dieser kritischen Auseinandersetzung behindert werden. Sie werden verstehen, dass wir diese Entwicklung auch unter demokratischen Gesichtspunkten für sehr unglücklich halten.

Wir möchten Sie deswegen herzlich bitten, der HAW gegenüber öffentlich klarzustellen, dass die Organisationen der G-20-Plattform ein legitimes Recht wahrnehmen und dass neben dem Gipfel auch der Protest und die Vorbereitungen dazu in Hamburg willkommen sind. Für den Fall, dass die Kündigung nicht rückgängig gemacht wird, erwarten wir von der Stadt Hamburg, der Aktionskonferenz ihrerseits Räume zur Verfügung zu stellen.« (…)

Anlässlich der heutigen Abstimmung des Deutschen Bundestages über den Gesetzentwurf des Bundesteilhabegesetzes riefen die Mitglieder der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik der Partei Die Linke am Mittwoch alle Parlamentarier auf, den Gesetzentwurf abzulehnen:

Die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen wird unseres Erachtens auch nach der Abstimmung über den Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD nicht gewährleistet sein. Denn die menschenrechtliche Perspektive ist im Gesetzentwurf nicht zu erkennen. Das Bundesteilhabegesetz sollte die Eingliederungshilfe reformieren und aus dem bisherigen »Fürsorgesystem« herausführen, um die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen weiter zu verbessern. Doch statt dessen befürchten wir weiterhin Diskriminierungen und strukturelle Zugangsbeschränkungen – sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch im Bereich der wirtschaftlich nicht verwertbaren Arbeit, im Sozial­raum, in der Bildung sowie in der ehrenamtlichen, politischen und der freizeitlichen Betätigung. Der vorliegende Gesetzentwurf – ebenso wie das morgen (am Donnerstag, jW) zu beschließende Pflegestärkungsgesetz III – spaltet die Menschen in Arm und Reich und stellt die Weichen für weiteren Sozialabbau.

Auch wenn einige Verschlechterungen nach der Zustimmung zum Änderungsantrag nun nicht in voller Härte eintreten werden: Das Gesetz geht nicht in die richtige Richtung. (…) Das Gesetz bleibt (…) weiterhin ein Spargesetz und hat mit verbesserter Teilhabe nur in Ansätzen zu tun. Vor allem das Zwangspoolen (das Zusammenführen von Assistenzleistungen für mehrere Leistungsberechtigte ohne deren Zustimmung, jW), insbesondere bei kulturellen Aktivitäten, wird mit dem Gesetz legitimiert. (…) Mit diesem Gesetz werden all die vielen Proteste der Menschen mit Behinderungen und ihrer Selbstvertretungsorganisationen ignoriert und mit Füßen getreten.