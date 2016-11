Tod in den Flammen

Bei einem Brand in einem Wohnheim für Schülerinnen in der Stadt Aladag im Süden der Türkei sind in der Nacht zum Mittwoch elf Mädchen zwischen 11 und 14 Jahren sowie eine Erzieherin ums Leben gekommen. 22 weitere Bewohnerinnen des Heimes wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Auslöser des Brandes war vermutlich ein Kurzschluss. Unter Berufung auf den Bürgermeister von Adana berichtete der Sender CNN Türk, dass die Feuertüren zum Notausgang im obersten Stockwerk des Hauses, in dem sich die Schlafsäle befanden, verschlossen waren. (Nick Brauns)