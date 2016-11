Verschwörungstheoretiker des Tages: Bruno Kahl

Der neue BND-Chef Bruno Kahl vor dem monströsen Neubau seines Amtes in Berlin-Mitte Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Bildfunk

In manchen Dingen sind sich AfD und Bundesregierung ziemlich einig. Zum Beispiel darin, dass die BRD kein souveränes Land ist. Für den rechten Narrensaum, das Compact-Magazin zum Beispiel, ziehen die US-Amerikaner alle Strippen hierzulande, haben Angela Merkel tanzen lassen, die BRD zu Kriegen gezwungen und schließlich Millionen Flüchtlinge hergetrieben. Der Ami war an allem schuld, bis zum überraschenden Wahlsieg Donald Trumps zumindest. Danach waren die »Souveränisten« mit ihrem Küchenlatein am Ende, und seitdem bejubeln sie den nächsten US-Präsidenten. Verrückt, aber das gibt es.

Da ist die Bundesregierung mit ihrer eigenen Verschwörungstheorie eindeutig im Vorteil, denn auch das Phänomen Trump kann damit erklärt werden. Für die Kanzlerin ist nicht der Ami, sondern der Russe Urheber allen Übels. Dessen Geheimdienst war es auch, der die US-Wahl manipuliert und somit der Fönfrisur ins Weiße Haus verholfen hat. Bruno Kahl, der neue BND-Chef, hat das alles der Süddeutschen Zeitung vom Dienstag eingeflüstert. Auch die anstehende Bundestagswahl, die 2017 stattfinden soll, ist in höchster Gefahr: »Europa ist im Fokus dieser Störversuche, und Deutschland ganz besonders.«

Damit steht fest: Wenn Angela Merkel, Kahls »Auftraggeberin«, im nächsten Jahr verlieren sollte, dann war das keine Äußerung eines mündigen Wahlvolkes, kein Akt einer Demokratie. Nein, dann war das Putin.

Folgerichtig ist das Zurückdrängen des russischen Einflusses mit geheimdienstlichen Mitteln die letzte Möglichkeit, denn »die Täter haben ein Interesse, den demokratischen Prozess als solchen zu delegitimieren«. Vielleicht wäre es – bei einer derart geschwächten, solch böswilligen Angriffen ausgesetzten Demokratie wie der unseren – besser, die Wahl ganz abzublasen. Dann kann sie der Russe wenigstens nicht auch noch kaputt machen. (sc)