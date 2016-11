Rückschritt per Tarif

Wozu gibt es Tarifverträge? Um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. So war es früher jedenfalls. Tarifverträge waren dafür da, den Beschäftigten günstigere Bedingungen zu verschaffen, als ihnen per Gesetz ohnehin zustehen. Ein Beispiel: Das Bundesurlaubsgesetz schreibt mindestens 20 Urlaubstage im Jahr vor. Viele Tarifverträge garantieren hingegen 30 Tage. Doch immer öfter ist es andersherum: Tarifvereinbarungen werden genutzt, um gesetzliche Standards zu unterlaufen.

So ist es beim gesetzlichen Mindestlohn, der in Branchen mit allgemeinverbindlichen Tarifverträgen vorübergehend unterschritten werden kann. So ist es bei der Leiharbeit: Die DGB-Tarifverträge verhindern, dass der im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz festgeschriebene Grundsatz gleicher Bezahlung von Leih- und Stammkräften (Equal pay) zum Tragen kommt. Dennoch werden sie dieser Tage ohne große öffentliche Aufmerksamkeit neu verhandelt. Und so soll es nach dem Willen von Andrea Nahles (SPD) künftig auch bei den Arbeitszeiten sein.

Wie die Bundesarbeitsministerin bei der Vorstellung ihres Weißbuchs »Arbeit 4.0« am Dienstag erläuterte, soll den Tarifparteien eine »innovative Arbeitszeitgestaltung« ermöglicht werden. Sprich: Wenn sich Gewerkschaften und Unternehmen einig sind, gelten Teile des Arbeitszeitgesetzes nicht mehr. Damit erfüllt die Ministerin einen lange gehegten Wunsch der Konzernlobbyisten. Ihnen gehen die Möglichkeiten, Arbeitskräfte »flexibel« einzusetzen – und damit möglichst effektiv auszunutzen –, noch nicht weit genug.

Dabei ist die »atmende Fabrik« – bei der Nachfrageschwankungen unmittelbar auf die Länge der Arbeitszeiten durchschlagen – längst Realität. Teure Maschinen amortisieren sich am schnellsten, wenn sie nahezu ununterbrochen laufen – auch nachts und am Wochenende. Die Folge: Jeder vierte Erwerbstätige arbeitet auch abends, jeder zehnte nachts.

Ermöglicht haben das auch Gewerkschaften und Betriebsräte, die der Ausweitung von Arbeitszeitkonten, Sonder-, Absage- und Wochenendschichten sowie etlichen anderen Formen der »Flexibilisierung« zugestimmt haben. Es braucht die von Nahles geplante, zweijährige »Experimentierphase« nicht, um zu wissen: Vor dem Hintergrund des internationalen Standortwettbewerbs werden Gewerkschaften Regelungen immer wieder auch dann zustimmen, wenn sie nicht mit dem »Schutz vor Überlastung zusammengehen«, wie die Ministerin es formulierte.

Es ist bezeichnend, wenn der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann lobt, Nahles setze die »richtigen Prioritäten«. Im Gegensatz dazu hatte Hans-Jürgen Urban vom IG-Metall-Vorstand bereits am Montag in der Frankfurter Rundschau das »Regulierungsdreieck aus dem Achtstundentag, der 40-Stunden-Woche sowie einer Mindestruhezeit von elf Stunden« mit Blick auf den Gesundheitsschutz als »Goldstandard« bezeichnet. Wollen die Gewerkschaften dafür kämpfen, diesen Standard zu erhalten? Oder beteiligen sie sich an seiner Beseitigung? Diese Frage könnte im DGB noch für Kontroversen sorgen.