Dauereinsatz im Homeoffice

Arbeitsministerin Nahles am Dienstag in einer Ausstellung zum Thema Automatisierung in Berlin. Die SPD-Politikerin tut gern so, als stünde hinter der digitalen Revolution eine Art Kollektivinteresse Foto: Kay Nietfeld/dpa - Bildfunk

Wollen Sie wissen, ob Ihr Arbeitsplatz morgen noch da ist? Dann fragen Sie den »Job Futuromat«. Anhand der On­line-App der ARD lässt sich ermitteln, »welche Tätigkeiten Ihres Berufes heute schon eine Maschine erledigen kann«. Nur ein Mausklick und man hat Klarheit, ob man ein Auslaufmodell ist. Ein Bäcker zum Beispiel könnte auf der Stelle zu »100 Prozent« wegautomatisiert werden. Demnächst müssen wohl ganze Branchen zur Umschulung antanzen.

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) bereitet das keine Sorge. »Wir haben die Chance auf einen Jahrhundertfortschritt, der allen nutzt«, behauptete sie am Dienstag in Berlin. Die Fachleute ihres Hauses haben knapp zwei Jahre mit Unternehmern, Gewerkschaftsvertretern und Verbänden über der Frage gebrütet, wie die »Zukunft der Arbeitswelt« aussehen soll und wird. Erste Ergebnisse hat das Ministerium in einem 200 Seiten starken »Weißbuch Arbeiten 4.0« zusammengetragen, das Nahles gestern der Öffentlichkeit vorstellte. Ihren Ansatz formulierte die Ministerin so: »Wie können wir technische Innovationen auch für sozialen Fortschritt nutzen und ›Gute Arbeit‹ im digitalen und gesellschaftlichen Wandel erhalten oder sogar stärken?«

Die Ministerin will dazu das Arbeitszeitgesetz dahingehend »reformieren«, dass mehr Flexibilität bei der Verteilung der Stunden im Job möglich wird, zumindest für bestimmte Beschäftigtengruppen. Zunächst sollen in einem zweijährigen Testlauf gesetzliche Vorgaben gelockert werden können, sofern sich die Tarifpartner darauf verständigen. Ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin sollte zum Beispiel durchsetzen können, morgens eine halbe Stunde später im Büro erscheinen zu dürfen, um das Kind in Ruhe zur Kita bringen zu können. Auch das Arbeiten im »Homeoffice« sollen Beschäftigte leichter aushandeln können. Im Gegenzug könnte die Firma auch die Spätschichtzulage wegfallen lassen, wenn der Heimarbeiter früher nach Hause geht – und dort später weiter seine Aufgaben erledigt.

Ferner soll es laut Weißbuch ein Rückkehrrecht aus der Teilzeit in eine frühere Vollzeitanstellung geben. So soll insbesondere Frauen der Wiedereinstieg nach einer Familienphase leichter gemacht werden. Auf den ersten Blick klingt all das nach einer Stärkung der Beschäftigtenrechte. Vielversprechend auch die Ankündigung, die Bundesagentur für Arbeit (BA) werde künftig flächendeckend Angebote für Weiterbildungsberatung aufbauen. Obendrein soll nach den Plänen jeder mit einem »Erwerbstätigenkonto« ausgestattet werden, auf dem bei Mehrarbeit »Guthaben« gesammelt werden können, um daraus Weiterbildung und familienbedingte Auszeiten zu finanzieren. Daneben möchte die Ministerin für Soloselbständige in der »Internetwirtschaft« eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Rente einführen.

Und wo bleiben bei all dem die Unternehmer? Wo sie schon immer waren: am längeren Hebel. Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung hat die aktuellen Arbeitszeitregelungen in 23 ausgewählten Tarifgebieten ausgewertet und festgestellt, dass »sich die Betriebe über mangelnde Spielräume nicht beklagen« können. Reinhard Bispinck, Autor der am Montag veröffentlichten Untersuchung, erklärte, diese zeige, »dass pauschale Forderungen nach noch mehr Flexibilisierung und einer Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes nicht nur unnötig« seien, sondern die »Probleme von Beschäftigten, die Arbeit und Familienleben unter einen Hut bringen müssen, weiter verschärfen« würden.

Und Klaus Ernst, Vizechef der Linksfraktion im Bundestag, warnte am Dienstag, die Idee, Menschen »durch flexible Arbeitszeiten vor Überlastung schützen zu wollen«, sei »absurd«. Wie bei der Leiharbeit sollten hier »gesetzliche Regelungen durch Tarifverträge verschlechtert werden können«. Ernst forderte statt dessen eine »Ausweitung der Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte auf das Arbeitsvolumen und mehr individuelle Rechte« für Beschäftigte sowie »eine Verkürzung der realen Wochenhöchstarbeitszeit«.

Forderungen nach Einführung einer 35-Stunden-Woche vor dem Hintergrund der absehbaren Arbeitsplatzvernichtungswelle durch die Digitalisierung hatte die Ministerin auf Nachfrage dieser Zeitung allerdings bereits im September als »kalten Kaffee« abgetan (siehe jW vom 28.9.). Beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) ist man dennoch voll des Lobes für das Konzept. Das Weißbuch setze die »richtigen Prioritäten«, sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann gestern in Berlin.