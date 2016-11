Wer erpresst wen?

In einer einzelnen Frage mit der AfD und noch weiter rechts stehenden Volksverhetzern übereinzustimmen, ist per se keine Schande. »Das hat Goebbels auch gesagt«, kann ein besonders dummes und infames Argument sein. Aber man sollte, wenn Überschneidungen mit der extremen Rechten nicht nur in der allgemeinen Sicht der Dinge, sondern sogar im Gebrauch bestimmter Begriffe auftreten, darüber nachdenken, wie diese Gemeinsamkeiten zustande kommen. Und ob sie wirklich sachlich begründet sind.

Das gilt beispielsweise für die plattgetretenen Klagen über Angela Merkels »Kniefälle« und »Kotaus« vor Recep Tayyip Erdogan. Bei näherem Hinsehen handelt es sich nämlich nicht um die Beziehung zwischen zwei Menschen, sondern um das Verhältnis zwischen zwei Staaten. Dass die deutsche Politik von »Nationalmasochismus« geprägt sei, ist ein Vorwurf der extremen Rechten. In Wirklichkeit zwingt Deutschland vielen anderen Staaten seinen Willen auf, indem es sich deren wirtschaftliche Abhängigkeit zunutze macht. Nicht umgekehrt.

In diesen Tagen herrscht Empörung, dass Erdogan »uns« mit dem »Flüchtlingsdeal« erpressen wolle. Tatsächlich geht es jedoch darum, dass die Türkei auf Einhaltung eines Abkommens besteht und dass sie damit droht, sich anderenfalls auch nicht an die von ihr übernommenen Verpflichtungen zu halten. Dieser Handel auf Kosten von Hunderttausenden Flüchtlingen ist der deutschen Regierung so wichtig, dass sie zu seiner Rettung Anstrengungen unternimmt, die man als Unterwerfungsgesten missverstehen kann.

Mit dem Abkommen, das am 20. März in Kraft trat, hat die EU zugesagt, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu beschleunigen und der türkischen Bevölkerung sehr bald visafreie Einreise zu gewähren. Diese Versprechen sind jedoch an zahlreiche Bedingungen geknüpft, wobei schon damals nicht zu erwarten war, dass die Türkei sie in wenigen Monaten erfüllen würde. Inzwischen ereignete sich der Putschversuch vom 15. Juli, den Erdogan benutzt, um mehr als 100.000 potentielle Gegner »auszuschalten« und die Türkei auf den Weg in die Diktatur zu zwingen. Die EU scheint darauf mit dem expliziten oder zumindest faktischen Ausstieg aus ihrer Seite des Deals reagieren zu wollen.

Mit ungefähr drei Millionen Flüchtlingen liegt die Türkei weltweit an der Spitze der Aufnahmeländer. Praktisch geht es bei dem Abkommen mit Ankara darum, sie von Europa fernzuhalten. Darüber hinaus soll der »Deal« aber auch als Modell und Bahnbrecher für ähnliche Vereinbarungen dienen, die die Europäische Union vielen anderen Ländern, darunter einigen der ärmsten der ganzen Welt, aufnötigen will. Was Erpressung angeht, ist Erdogan nur ein Lehrling Deutschlands und der EU.