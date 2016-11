Armee tötet Demonstranten

Demonstration der »Indigenous People of Biafra« (IPOB) am 1. Dezember 2015 Foto: Afolabi Sotunde/Reuters

Die nigerianische Armee hat zwischen August 2015 und August 2016 mindestens 150 Demonstranten in der Region Biafra im Südosten des Landes getötet. Dies berichtete Amnesty International in der vergangenen Woche. Die Organisation präsentierte am Donnerstag eine Studie, für die 87 Videoaufnahmen und 122 Fotos ausgewertet und 146 Augenzeugen befragt wurden. Demnach war es in dem untersuchten Zeitraum in Zusammenhang mit Demonstrationen und Versammlungen für die Unabhängigkeit von Biafra zu exzessiver Gewaltanwendung durch Angehörige der nigerianischen Streitkräfte gekommen. Einige Augenzeugen berichten von Exekutionen. In Videoausschnitten, die Amnesty ebenfalls veröffentlicht hat, sind unter anderem Soldaten zu sehen, die ohne Vorwarnung das Feuer auf offenbar friedlich demonstrierende Menschen eröffnen. Der Leiter von Amnesty International Nigeria, Makmid Kamara, spricht von einem »rücksichtslosen und schießwütigen« Verhalten der Einsatzkräfte.

Die Gewalt richtete sich gegen Mitglieder und Anhänger der Organisation »Indigenous People of Biafra« (IPOB), die sich für die Souveränität der Region im Südosten Nigerias einsetzt. Die Gruppe steht in der Tradition jener Kräfte, die 1967 die Unabhängigkeit Biafras erklärten. Die Sezession löste damals einen dreijährigen Krieg aus.

Nach der Festnahme des IPOB-Vorsitzenden und Leiters von Radio Biafra, Nnamdi Kanu, im Oktober 2015 organisierten die Separatisten regelmäßig Demonstrationen für dessen Freilassung. Gegen diese Kundgebungen gingen Einsatzkräfte jedesmal mit Gewalt vor. Die Teilnehmer verhielten sich laut Amnesty vorwiegend friedlich. In dem Bericht wird allerdings auch erwähnt, dass durch Radio Biafra immer wieder zu Vergeltungsmaßnahmen aufgerufen wurde.

Bisheriger Höhepunkt der Armeegewalt gegen die Biafra-Aktivisten waren die Versammlungen am 30. Mai dieses Jahres. An diesem Tag wurde der Unabhängigkeitserklärung Biafras vor 49 Jahre gedacht. Etwa tausend IPOB-Mitglieder und Anhänger der Bewegung hatten sich in Onitsha im Bundesstaat Anambra versammelt. Bereits in der Nacht vor der Kundgebung durchsuchten Polizei- und Armeeeinheiten Wohnungen und eine Kirche, in denen sich IPOB-Aktivisten aufhielten. Am Tag der Kundgebung schossen Soldaten an verschiedenen Orten der Stadt auf Teilnehmer der Demonstration. Mindestens 60 Menschen wurden rund um die Proteste zum 30. Mai getötet und 70 verletzt. Laut Aussagen von Augenzeugen kam es zu den Schießereien bei Auseinandersetzungen zwischen Einsatzkräften und Demonstranten. Anderen Berichten zufolge wurden aber auch bereits Festgenommene von Soldaten exekutiert.

Die Armee wies die Vorwürfe zurück. Mehrere Medien zitierten deren Sprecher Sani Usman, der von einem Versuch sprach, das Ansehen der Sicherheitskräfte zu beschädigen. Bei Protesten in der Region sei es zu zahlreichen Attacken auf Polizei und Militär gekommen, so Usman. Diese hätten sich trotz der Provokationen in größter Zurückhaltung geübt.

Während der vergangenen Jahre gab es zahlreiche Berichte über das brutale Vorgehen der nigerianischen Armee. Auch in Zusammenhang mit dem Kampf gegen die islamistische Gruppe Boko Haram kommt es immer wieder zu Übergriffen gegen die Zivilbevölkerung. Amnesty hat bereits mehrere Analysen zu derartigen Vorfällen veröffentlicht. Die Organisation kritisierte wiederholt die Untätigkeit der nigerianischen Behörden. Diese geht laut Amnesty den Vorwürfen nicht nach und unternimmt nichts, um die Übergriffe aufzuklären.