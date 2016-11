In Damaskus bleiben

In einem Café in der Altstadt von Damaskus bemüht man sich um Normalität Foto: Youssef Badawi/EPA/dpa-Bildfunk

Der Spätsommer hat sich verabschiedet, die Novembernächte sind kalt geworden in Damaskus. Tagsüber wärmt die Sonne die Menschen, die mit stoischer Gelassenheit auch im fünften Kriegsjahr ihren Alltag bewältigen. Die Märkte sind voll, besonders beliebt sind die Stände, an denen nichts mehr kostet als 100 Syrische Pfund. Noch vor wenigen Jahren waren 100 Syrische Pfund soviel wert wie etwa 1,50 Euro, heute sind es weniger als 20 Eurocent.

Die Stadt, die vor dem Krieg etwa 1,5 Millionen Einwohner hatte, beherbergt heute rund fünf Millionen Menschen. Die meisten sind aus den umkämpften Satellitenstädten in das Zentrum geflohen, wo sie in engen Verhältnissen oder Flüchtlingsunterkünften leben. Viele kommen auch aus Deir Essor, Kamischli, Rakka, Aleppo oder aus Idlib. Sie brauchen Strom, Wasser und Nahrungsmittel, ärztliche Versorgung, Schulen und Arbeitsplätze. Die Regierung stellt alles zur Verfügung, doch es gibt nicht genug. Strom wird rationiert, Wasser ist wegen der langen Dürre knapp geworden. Nahrungsmittel gibt es, doch die Teuerung ist groß. In den Krankenhäusern fehlt Personal, die Schulen arbeiten im Schichtunterricht, und Arbeitsplätze sind Mangelware in einem Land, dessen Alltag vom Krieg bestimmt wird.

Die Zahl der Bettler ist groß geworden. Kinder und Alte warten an den Ampeln, um bei Rot an den Autos entlangzulaufen und um Almosen zu bitten. Manche haben sich vor Moscheen, neben schützenden Mauern oder unter Brücken niedergelassen. Eine Frau, die verwirrt leise vor sich hin spricht, wohnt seit Wochen auf einer Matratze an der Al-Darwischija-Moschee. Neben der Matratze liegen meist Brot und Obst. Auch Wasser oder einen heißen Tee bringen ihr Passanten und Anwohner vorbei. Ab und zu sitzen Kinder bei ihr. Eines Tages jedoch ist die Matratze an die Mauer der Moschee gelehnt, Frau und Kinder sind verschwunden. Vielleicht hat jemand sich ihrer erbarmt und ihr wegen der Kälte eine warme, geschützte Unterkunft besorgt? Es gibt viele helfende Stiftungen und Privatpersonen in Syrien. Ohne sie wäre die Not noch größer.

Nachdem mit den Kämpfern in Daraja, Muadamija und Kutsaija im September Waffenstillstandsabkommen ausgehandelt worden waren, wurde es ruhiger in der Stadt. Doch vor wenigen Tagen schlugen wieder Mörsergranaten in den östlichen Vierteln um den Abbasiden-Platz, Kassa und Bab Tuma ein. In der Al-Kaimarija-Straße hinter der Omaijaden-Moschee brannte ein Geschäft mit Schmuck und Kunsthandwerk. Beim Teppichladen gegenüber zerbarsten die Scheiben. Es gab Verletzte, Tote waren nicht zu beklagen.

Anders erging es Joseph B., der nach dem Einschlag eines Geschosses nur noch den Tod eines Sohnes der Nachbarin feststellen konnte. Dem jungen Mann, der gerade sein Examen als Ingenieur mit Auszeichnung bestanden hatte, hatte sich ein großer Granatsplitter durch den Hals gebohrt. Bei Joseph und seiner Familie waren der Wassertank auf dem Dach zerstört und die Fenster zerborsten. Die Granate war am späten Nachmittag in der Bab-Tuma-Straße neben einer Kirche eingeschlagen.

»Sie beschießen gerade die Altstadt, weil hier alle Religionen und Volksgruppen Syriens seit Jahrhunderten zusammenleben«, sagt Laura Omar, eine Jurastudentin, die mit ihrer Schwester in einem Café sitzt. »Sie wollen uns gegeneinander aufbringen.« Das Café liegt im ökologischen Garten an der Zitadelle. Der Garten blüht und gedeiht und ist gerade an Wochenenden ein beliebtes Ausflugsziel. Bis hierher hat sich noch keine Mörsergranate aus der östlichen Ghuta, der Oase um die Stadt, verirrt. Ahmad aus Kamischli arbeitete schon vor dem Krieg in dem Café. Seine Eltern im Norden hat er vor vier Jahren zuletzt mit seiner kleinen Tochter besucht. Auf der Rückfahrt mit dem Bus wurden sie in Deir Essor an einem Kontrollpunkt von Daesch gestoppt. So wird der selbsternannte »Islamische Staat« in der arabischen Welt genannt. Die Kämpfer hätten ihn angefahren, warum seine Tochter nicht verhüllt sei. »Sie war erst fünf Jahre alt, wer kommt denn auf so eine Idee!« Eine der mitreisenden Frauen habe ihm dann eines ihrer Tücher gegeben, damit die Kleine verhüllt werden konnte. Danach sei er nicht mehr nach Kamischli gefahren. »Das Flugzeug ist für uns zu teuer«, sagt er leise. Bisher hatte eine Iljuschin der syrischen Streitkräfte Zivilisten ohne Bezahlung mitgenommen, sofern in dem Transportflugzeug noch Platz war. Nun müssten die Mitreisenden doch etwas bezahlen, und die Wartezeiten seien lang. Da bleibe er lieber in Damaskus.