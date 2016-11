Monarchistische Schlägerbanden

Tokio am 15. August: Ultranationalisten erinnern vor dem Yasukuni-Schrein in Tokio an den Jahrestag der Kapitulation Japans am 15. August 1945 Foto: Kim Kyung Hoon/Reuters

Seit Japans Tenno (Kaiser) Akihito im August den Wunsch verkündete, von seinem Amt zurückzutreten, wird in Japan über seinen freiwilligen Amtsverzicht diskutiert. Eine große Mehrheit der Bevölkerung unterstützt das Ansinnen des gesundheitlich angeschlagenen Monarchen, für das es allerdings keine klare verfassungsrechtliche Grundlage gibt. Die rechtskonservative Regierung unter Premierminister Shinzo Abe steht daher unter Zugzwang, eine Regelung zu erarbeiten, um Akihito seinen Wunsch zu erfüllen.

Jene, die ganz grundsätzlich für eine Abschaffung des Kaiseramtes plädieren, nutzen die Debatte unterdessen dafür, ihr Anliegen an die Öffentlichkeit zu tragen. Zu diesem relativ überschaubaren Spektrum zählen Organisationen der außerparlamentarischen Linken und anarchistische bzw. anarchosyndikalistische Gruppen. Am Sonntag versammelten sich in Kichijoji, einem Vorstadtbezirk im Westen Tokios, einige Dutzend Demonstranten unter dem Motto »Wir brauchen kein Tenno-System!« Laut Informationen des Blogs Throw Out Your Books, der sich mit der japanischen radikalen Linken befasst, wurde die Veranstaltung in erster Linie von antimilitaristischen Gruppen getragen. Wie auf Youtube veröffentlichte Videos dokumentieren, gestaltete sich die Demonstration als Spießrutenlauf: Hunderte Polizeibeamte dienten in diesem konkreten Fall tatsächlich mehr dem Schutz als der sonst üblichen Gängelung der Demonstranten. Sie mussten diese vor einem wütenden Mob abschirmen, der sich aus Anhängern ultranationalistischer Gruppen zusammensetzte. Diese versuchten immer wieder, die Teilnehmer anzugreifen. Sie übertönten mit Megaphonen die Parolen und Reden aus dem Demozug, erbeuteten mehrere Plakate und schlugen die Windschutzscheibe des Autobusses der Demonstranten ein.

Mit ihrer Forderung nach der Abschaffung des Tenno-Amtes hatten diese an das »Chrysanthementabu« gerührt – das auf das Chrysanthemensiegel der kaiserlichen Familie anspielende Gebot, den Kaiser nicht öffentlich zu kritisieren. Nicht nur, aber insbesondere für die extreme Rechte, deren in unzählige Kleingruppen gespaltene Anhängerschaft auf etwa 100.000 Personen geschätzt wird, bleibt der Kaiser ein unantastbares Symbol der Nation und der japanischen Identität. Menschen, die sich missliebig äußern, werden seit jeher mit Gewalt bedroht.

Bis 1945 stand der Tenno formal an der Spitze des Staates. Er erhält seine historische Legitimation aus der shintoistischen Religion, in deren Chroniken er als direkter Nachfahre der Sonnengöttin Amaterasu betrachtet wird. Die in den 1930er und 40er Jahren herrschenden Militaristen beriefen sich ebenfalls auf Akihitos Vater Hirohito als oberste moralische und staatliche Autorität. In der unter dem dominierenden Einfluss der US-amerikanischen Besatzungsmacht ausgearbeiteten Nachkriegsverfassung wird der Tenno im ersten Absatz als »Symbol Japans und der Einheit des japanischen Volkes« bezeichnet. Im nächsten Satz heißt es jedoch: »Seine Stellung ist auf den Willen des japanischen Volkes gegründet, bei dem die oberste Gewalt ruht.« Absatz 20 schreibt zudem die strikte Trennung von Staat und Religion vor; der Tenno besitzt seither keine direkte weltliche Macht mehr. Der damals insbesondere von der Kommunistischen Partei Japans – die den Tenno mittlerweile jedoch akzeptiert – erhobenen Forderung, das Amt ganz abzuschaffen, wurde nicht entsprochen.

Auch auf eine strafrechtliche Verfolgung Hirohitos wurde seitens der Besatzungsmacht verzichtet. Dies sorgte ebenfalls für Kritik bei jenen Japanern, die ihm eine Mitschuld an den von der kaiserlichen Armee an anderen asiatischen Völkern verübten Verbrechen und dem großen Leiden der japanischen Zivilbevölkerung unter dem Krieg gaben. Noch heute wird die Frage der Mitverantwortung Hirohitos tabuisiert – und noch heute müssen Wissenschaftler, die sich dazu äußern, mit Drohungen oder handfester Gewalt seitens rechter Gruppen rechnen.