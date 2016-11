Dünne Decke der Zivilisation

Frauenprotest in Ankara, 16. November: Tausende gingen in der Türkei gegen eine geplante Gesetzesänderung auf die Straße, die Vergewaltiger Minderjähriger straffrei stellen sollte, wenn sie das Opfer heiraten Foto: REUTERS/Umit Bektas

Das Wort »Femizid« ist in Lateinamerika geprägt worden. Anders als in der Vergangenheit wird heute aber darüber geredet und massenhaft dagegen protestiert, und das ist ein Verdienst der Frauenbewegung in diesen und in vielen anderen Ländern der Welt. So kam es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder zu Kundgebungen gegen Gewalt an Frauen, an denen sich in Argentinien, Mexiko, Chile, Peru, Honduras und Guatemala Zehntausende Menschen beteiligten (siehe auch jW vom 21.10.). Am heutigen Freitag wird weltweit mit Mahnwachen ein Ende der Gewalt gegen Frauen gefordert. Anlass ist der »Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen«, der von den Vereinten Nationen seit 1999 offiziell begangen wird.

Im Süden Amerikas ist das Problem des Machismo nach wie vor virulent, und in Ländern wie Indien oder Pakistan ist die rechtliche Stellung der Frauen nach wie vor dramatisch schwach. Doch der Blick auf solche Missstände lenkt davon ab, dass die Zahl der Gewaltverbrechen an Frauen pro Kopf der Bevölkerung in Ländern wie der Bundesrepublik teilweise sogar höher ist.

Am Dienstag stellten Bundesfami­lienministerin Manuela Schwesig (SPD) und der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, eine statistische Auswertung zu Gewalt in Paarbeziehungen vor, der zufolge im vergangenen Jahr 127.500 Menschen Gewalt von aktuellen oder ehemaligen Lebensgefährten erlebten. 82 Prozent der Betroffenen waren Frauen, das heißt also, dass auch rund 23.000 Männer unter Übergriffen litten. In die Analyse wurden die Delikte Mord und Totschlag, Körperverletzung, sexuelle Nötigung, Bedrohung und Stalking einbezogen. Münch erklärte, das »Dunkelfeld« sei bei diesen Taten erheblich. Bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung in Partnerschaften sind der Auswertung zufolge die Opfer zu fast hundert Prozent Frauen. Bei Stalking und Bedrohung sind es demnach fast 90 Prozent.

Die mit Abstand größte Zahl der Taten gibt es laut der Statistik bei der »vorsätzlichen einfachen Körperverletzung«. Hier wurden der Polizei im vergangenen Jahr 81.400 Fälle gemeldet. Das zweithäufigste Delikt war mit 18.300 Fällen die Bedrohung. An dritter Stelle folgte die gefährliche Körperverletzung mit 16.000 Opfern, davon 11.400 weibliche und 4.600 männliche. 8.800 Personen waren von Stalking betroffen, 2.400 erlitten eine Vergewaltigung bzw. sexuelle Nötigung. Mord und Totschlag in Partnerschaften zählte die Polizei 415 Mal: 331 Frauen und 84 Männer verloren dadurch ihr Leben.

Ministerin Schwesig appellierte an Betroffene, das Erlebte zu melden. Bislang holten sich zwei Drittel der Frauen, die Gewalt in der Partnerschaft erleben, keine Hilfe. Die SPD-Politikerin sprach sich für mehr Frauenhäuser auch in ländlichen Regionen aus. Der Bund könne jedoch nicht dafür sorgen, dass bestehende Lücken geschlossen werden. Dafür seien »die Städte und die Länder zuständig«. Cornelia Möhring, frauenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, monierte, der Bund stehle sich beim Thema Frauenhäuser »jetzt schon seit 40 Jahren aus der Verantwortung«.

Wie wenig Schutz von Gewalt betroffene Frauen vom Staat zu erwarten haben, zeigt ein erschütternder Fall aus Hameln, der dieser Tage für Schlagzeilen sorgt. In der niedersächsischen Stadt wurde eine 28jährige am vergangenen Sonntag von ihrem Expartner schwer verletzt und schwebt seither in Lebensgefahr. Der Mann, der auf offener Straße zuvor mit einem Messer auf sie eingestochen hatte, band ihr anschließend einen Strick um den Hals und schleifte sie daran 250 Meter hinter seinem Auto her. Er ließ sich kurz darauf festnehmen. Wenig später wurde öffentlich, dass der 38jährige bereits zwei Tage vor der Tat gedroht hatte, seine Expartnerin umzubringen. Sie hatte ihn deshalb bei der Polizei angezeigt. Es gebe zudem Hinweise, dass er auch schon früher gewalttätig gegen die 28jährige und deren Mutter geworden sei, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, Thomas Klinge, am Mittwoch. Vorbestraft sei er allerdings nicht. Zudem sei er bei einer sogenannten Gefährderansprache einsichtig gewesen. (mit dpa und AFP)