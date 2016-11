Stich mir die Oogn aus

Vorheriges

In der S-Bahn, die an der Mauer entlang durch Ostberlin (DDR) ratterte, konnte man schönste Westfernsehträume haben – bis das Märkische Viertel ins Blickfeld kam. Wie der Beton da direkt hinter dem Todesstreifen den Horizont überwucherte, ließ den Westen bedrohlicher wirken als im Staatsbürgerkunde-Unterricht. Dagegen ist Marzahn ein Ponyhof, dachte man, und lag, was das Soziale anging, nicht mal weit daneben.

Philip »Fil« Tägert, Jahrgang 1966, ist in diesem Märkischen Viertel (MV) aufgewachsen, und hat dort wahrscheinlich größere Nehmerqualitäten entwickelt als die meisten DDR-Proleten. Als Teenager begann er, Comics für das Stadtmagazin Zitty zu zeichnen, darunter auch schon erste Strips über die zwei größten Helden seines später ruhmreichen Schaffens: Dieter Kolenda und Andreas Stullkowski, kurz Didi & Stulle. Zwei Vertreter der Arbeiterklasse, wie sie recht exemplarisch im MV versumpft: verroht, gewaltverliebt – und doch mit mehr Würde, als ihr gemeinhin zugestanden wird.

Die gesammelten Abenteuer dieses Duo infernale liegen jetzt in drei Prachtbänden im Schuber vor. Fils Opus magnum, wenn man so will. An der Entstehung hatte der Arbeiter- und Bauernstaat seinen Anteil. »Ich erinnere mich, dass sie früher in den Mosaik-Heften aus der DDR berlinert haben. Im Osten galt das auch nicht als Schande (…), im Westen dagegen als proletarisch«, erklärte Tägert im Gespräch mit der FAZ vom 9.3.2009 – dass es so etwas wie den »saukomischen« Slang der »Werner«-Comics für Berlin geben müsste, sei die »ursprüngliche Idee für Didi und Stulle« gewesen.

Die Mundart ist ein Pfund, mit dem die Comics wuchern. Und von den meisten Themen lässt sich sagen, dass sie bis heute auf der Straße liegen. »Janz schön viele Bayern jips hier in Berlin, Alta«, konstatiert Didi, die Hände in die Hüften gestemmt, auf einem der vielen Einzelbilder, die für sich schon kleine Meisterwerke sind. Fitnessgestählte Körper bevölkern dieses Panel, gehüllt in leuchtende Pastellfarben, mittendrin der Prachtarsch einer Blondine mit raumgreifendem Schritt. Alle sind aufwendig frisiert, wenn sie nicht Glatze oder weiße Künstlermütze tragen. Und alle quasseln krude Maximen in ihre High-end-Smartphones (»’S g’woga und ’s g’messa isch bald gessa« oder »Mit volle Hos isch guat stinka«). »Vielleicht is in ihrem Bayern irgndwat Furchtbarit passiert und sie sind alle jeflohn«, überlegt Didi, und beschließt, »diesit dunkle Jeheimnis« dort vor Ort zu »ergründn«.

In den Geschichten herrscht kein Mangel an abstrusen Wendungen, selten ist eine so konsequent durcherzählt wie »Didi & Stulle am Fenster« über die sexy neue Nachbarin, die – »Wundern Sie sich nicht, ich red immer total unverblümt und freiheraus; vielleicht, weil ich soviel in Chatrooms unterwegs bin« – auf »grausame gefühllose Männer« steht und sich gerade beim Masturbieren gefragt hat, wer von den beiden denn nun dieses »kalte harte Lachen« ausgestoßen hat.

Ein Höhepunkt ist die Serie »Im Auftrag der Kanzlerin«, in der sich Angela Merkel an die beiden Helden wendet – mangels einer Kampagne zur Bundestagswahl 2009 und nicht, wie sie zunächst scherzhaft behauptet, weil sie ihr beim Ficken helfen sollen (Didi: »Stich mir die Oogn aus und dreh dich um« – Stulle: »Mach nich, Didi! Stop!!!«). Nachdem er sie zünftig verhauen und verarscht hat, bestellt Didi die Kanzlerin für den nächsten Morgen, drei Uhr, ins Märkische Viertel: »Carola-Stoiber-Straße Ecke Thummererweg bei der Statue des namenlosen Proleten. Ausjeschlafn, motiviert und anders jekleidit als heute«. Merkel erscheint mit einer hellgrünen Thermoskanne vor der überlebensgroßen Statue des Proleten mit Schnauzer, der den Vokuhila im Wind trägt (sein Hardbody steckt in Muscle-Shirt, Jogge und Schlappen, seine riesigen Hände umschließen eine TV-Fernbedienung). Hinter den Plattebauten geht pink die Sonne auf, zehn Stunden steht die Kanzlerin sich die Beine in den Bauch, schließlich stürmt sie auf die beiden zu, die am Imbiss gemütlich ihr Bierchen zischen. Didis Dampfhammer kann sie besänftigen: »Merkel, gröhl nich so ab, man kennt uns hier. Hast also jewartit und wir sind nich jekommn. Und wat haste dabei empfundn? Wut? Frustration? Hilflosichkeit? So emfindit Deutschland zur Zeit, Alta.« Lektion eins.

Lektion zwei ist dann, dass sie – bzw. er, Merkel bleibt für Didi männlich, da kann sie noch so oft empfehlen, sich »ma ne Tüte Auskenne üba Jeschlechtakunde« zu kaufen – nicht immer so sauertöpfisch gucken solle, als wäre im Himmel kein Jahrmarkt. »Als wär drei vier Bier nicht normal«, wie Stulle ergänzt. Er ist meist nur der Mitläufer, Didi die treibende Kraft mit dem härteren Wumms. Den Unterschied macht die Verbildung. Im Gegensatz zu seinem schmächtigen Kumpel ist Didi des Lesens nicht mächtig. Und weiß offenbar auch darum besser, worauf es ankömmt. Ein Comic von 1996 spielt bei »Dreck Donald’s« (Tägert jobbte dort damals selbst – es festigte seinen Charakter). In der Warteschlange zitiert Stulle lang und breit Nietzsche über die Erschütterung, die uns an Orten unserer Kindheit übermannt; vollendet wird das Zitat aber durch Didi: »›Wer eben Glück und Behagen vom Leben ernten will, der mag nur immer der höheren Kultur aus dem Weg gehen‹. Den Spruch fandick imma sehr treffend.«

»›Stich mir die Oogn aus und dreh dich um‹ denken wir doch alle am Ende des Tages«, merkt Fil in den neuen Sammelbänden zum Merkel-Album an. Zwischen die Comics hat er Notizen über tiefere Selbstzweifel und kürzere Höhenflüge gekritzelt, die seinen Weg zur Meisterschaft im hochprofessionellen Dilettantismus säumten. Der Schuber enthält verworfene Skizzen, ein Poster und das exklusive Bändchen »Danger in Moskau«, in dem zu erfahren ist, in welchem Auftrag Kreml­flieger Mathias Rust alias Dr. Motte der westlichen Jugend den Techno brachte (»eine Art … Geräusch ... wer es hört, verliert die Fähigkeit, klar zu denken«). Heute werden die Sammelbände in der Berliner Kastanienallee nach einem Schaufensterkonzert vom Autor signiert.