Zahltag am Atlantik

Wartet seelenruhig, bis die Inflation in der EU steigt: Broker an der Wall Street Foto: Lucas Jackson/Reuters

Deutsche Großbanken fühlen sich benachteiligt. Die Europäische Zentralbank hebt die Zinsen nicht an, und die US-Bankenaufsicht fordert, dass sich die Institute mit mehr Eigenkapital ausstatten, damit sie in der nächsten Krise nicht gleich krachen gehen. Am kommenden Montag und Dienstag kommen in Santiago de Chile Banker aus aller Herren Länder im Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht zusammen, um über die Regulierungsvorschriften »Basel III« abzustimmen. Die Finanziers sollen angehalten werden, weniger auf »interne Risikomodelle« zu setzen. Der Kapitalbedarf deutscher Geldhäuser könnte um 40 Prozent ansteigen, befürchtet die Bundesbank. Der Verband Öffentlicher Banken glaubt, 78 Milliarden Euro müssten zusätzlich hinterlegt werden – Geld, das zum Zocken fehlt. Der Chef der deutschen Bankenaufsicht (Bafin), Felix Hufeld, sagte am 13. November den Stuttgarter Nachrichten: »Der Bank-Bauchladen, in dem für alle etwas angeboten wird, ist für viele Banken jedenfalls überholt.« Fusionen in der Branche müssten her. Banken müssten sich auf Investmentgeschäfte spezialisieren, niedrige Kontogebühren seien nicht mehr zeitgemäß. Nicht schlecht für einen Bankenaufseher, der eigentlich dafür Sorge tragen sollte, dass die Gesellschaft mit Krediten versorgt wird. Ein weiterer Riss im transatlantischen Finanzkapital. Nach den angedrohten 14 Milliarden Dollar Rekordstrafe, die die Deutsche Bank in den USA zahlen soll, verdonnerte Brüssel den Elektronikkonzern Apple zu einer 13 Milliarden Euro teuren Steuernachzahlung an Irland.

Brüssel eilte Hufeld am Mittwoch zu Hilfe. Die EU-Kommission holte zum Gegenschlag aus. Wie Reuters berichtete, sollen ausländische Banken, die in Europa eine Bilanzsumme von mehr als 30 Milliarden Euro haben, künftig dickere Kapitalpuffer aufbauen. Zudem sollen sie eine neue Einrichtung zwischen den Mutterkonzern und seine EU-Ableger schalten. Diese Holding soll mit soviel Kapital ausgestattet sein, dass sie wie eine eigenständige Firma aufgestellt ist – unabhängig davon, wie solide das Mutterhaus im Ausland dasteht. Im Falle einer Schieflage wäre die Abwicklung der EU-Tochter dann einfacher. Sollten die Vorschläge umgesetzt werden, dürften die Kosten für US-Großbanken wie JP Morgan, Goldman Sachs oder Citigroup bei Geschäften in der EU steigen.

Sobald Großbritannien aus der EU ausgetreten ist, würden die Anforderungen auch britische Großbanken wie HSBC und Barclays treffen. Sie fürchten bereits jetzt den Zugang zum EU-Binnenmarkt zu verlieren, falls die britische Regierung in den voraussichtlich im Frühjahr 2017 beginnenden Austrittsverhandlungen keine Sonderregeln herausschlägt. Das gilt auch für große amerikanische und asiatische Banken, die ihr Europa-Geschäft bisher von London aus steuern.

Neben Eigenkapitalregeln sollen auch die Abwicklungsvorschriften für Banken verändert werden. Behörden sollen künftig das Recht erhalten, die Auszahlung an bestimmte Gläubiger einer Bank auszusetzen, falls das Geldhaus in Schieflage geraten ist.

Seinen Segen gab Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) der EU bereits am Montag: »Denn es ist wichtig, dass die europäischen Banken nicht spezifisch benachteiligt und überfordert werden dürfen.« Für die Unantastbarkeit deutscher Banken erhielt Schäuble am Donnerstag die Quittung. Das Statistische Bundesamt gab Auskunft über das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal. Zwischen Juli und September wurden nur noch 0,2 Prozent mehr Waren und Dienstleistungen verkauft als im zweiten Quartal. Die deutschen Exporte sind um 0,4 Prozent eingebrochen, Konzerne investierten 0,6 Prozent weniger in Maschinen. Nur für Gebäude (0,3 Prozent), Investitionen des Staates (ein Prozent) und privaten Konsum (0,4 Prozent) wurde mehr ausgegeben. Somit wird der Bundesfinanzminister zum Postwachstumstheoretiker. Öffentliche Investitionen kommen für ihn kaum in Frage, die Beförderung der Immobilienblase soll es richten. Anders als sei Amtskollege aus London: Philip Hammond hatte am Mittwoch abend angekündigt, in den kommenden fünf Jahren Kredite für rund 122 Milliarden Pfund (142 Milliarden Euro) aufnehmen zu wollen. Außerdem werde der Mindestlohn um 30 Pence auf 7,50 Pfund (8,75 Euro) angehoben. Insgesamt 23 Milliarden Pfund will der Finanzminister investieren. Das Geld solle unter anderem für eine Verbesserung der Infrastruktur, für Forschung und Entwicklung und für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes verwendet werden. Nachhaltige Investitionen werden es aber kaum werden, denn schon am Montag hatte Premierministerin Theresa May erklärt, die Unternehmenssteuer bis 2020 auf 17 Prozent und damit den niedrigsten Satz der G-20-Gruppe absenken zu wollen.