»Kampf gegen Rassismus auf die Straße tragen«

Antifaschistische Gruppen rufen für Samstag zu einer Gedenkdemonstration in Berlin-Friedrichshain für den vor 24 Jahren ermordeten Silvio Meier auf. In einer Pressemitteilung vom Donnerstag heißt es:

Die Radikale Linke Berlin ruft gemeinsam mit anderen antifaschistischen Gruppen zum Gedenken an den vor 24 Jahren von Nazis ermordeten linken Aktivisten Silvio Meier auf. Dafür wird am Samstag, dem 26. November, ab 17 Uhr die jährliche Demonstration in Erinnerung an Silvio Meier und alle anderen Opfer rechter Gewalt in Berlin-Friedrichshain stattfinden. Diese beginnt am U-Bahnhof Samariterstraße; es werden mehrere tausend Teilnehmer erwartet. Silvio Meier war dort am 21. November 1992 von Neonazis angegriffen und mit einem Messer tödlich verletzt worden. Bereits am Montag haben mehr als 100 Menschen im U-Bahnhof Samariterstraße mit einer Mahnwache des ermordeten Antifaschisten gedacht.

Das diesjährige Gedenken an Silvio Meier hat das Motto »Entschlossen, radikal, offensiv … Antifa!« Im Mittelpunkt der Mobilisierung steht der Rechtsruck in der Bundesrepublik: »Täglich werden Flüchtlingsunterkünfte angegriffen. Die rassistische und nationalistische Rechte hat mit der AfD eine Partei, der es gelingt, die sozial Ausgegrenzten gegeneinander auszuspielen«, erklärt Anastasia Lorenz, Sprecherin der Radikalen Linken Berlin. »Dieser Entwicklung gilt es, eine starke antifaschistische Bewegung entgegenzusetzen, die den Kampf gegen Rassismus und soziale Ausgrenzung verbindet und auf die Straße trägt.«

Martina Renner, Obfrau der Fraktion Die Linke im NSA-Untersuchungsausschuss, kritisierte am Donnerstag die Weigerung der großen Koalition, den Whistleblower Edward Snowden als Zeugen anzuhören.

Die Koalition blockiert weiter die Vernehmung des wichtigsten Zeugen in der NSA-Überwachungsaffäre und begeht somit Rechtsbruch. SPD und CDU/CSU missachten bewusst die Entscheidung des Bundesgerichtshofs und haben heute die Vertagung unseres erneut gestellten Antrags zur Ladung von Snowden beschlossen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat aber ganz klar gesagt, dass sein Beschluss unverzüglich umzusetzen ist.

Dies stellt eine eklatante Verletzung der Rechte des Parlamentes dar. Es gibt aus guten Gründen Minderheitenrechte, und in diesem Fall bedeutet das, dass die Mehrheit sich höchstens enthalten darf. Sie darf die Entscheidungen nicht einmal verzögern, das hat der BGH klar gesagt. Doch genau das fand auf Antrag der SPD heute zum wiederholten Male statt. Die Abgeordneten der großen Koalition müssen sich fragen lassen, mit welchem Selbstverständnis sie sich ständig als Erfüllungsgehilfen der Bundesregierung gerieren. Das ist absolut würdelos.

Wer keine Gelegenheit auslässt, die mediale Aufmerksamkeit etwa der Snowden-Filmvorführungen zu nutzen, und gleichzeitig alles dafür tut, dass dessen Zeugnis nicht gehört wird, hat jede politische Glaubwürdigkeit verloren.

Ver.di verlangt für die am Freitag stattfindende zweite Verhandlungsrunde für die rund 100.000 Beschäftigten der Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitenden Industrie ein verhandlungsfähiges Angebot der Unternehmer. Frank Werneke, ver.di-Verhandlungsführer und stellvertretender ver.di-Vorsitzender, erklärte dazu am Donnerstag:

Die Arbeitgeberseite redet die Situation der Branche absichtlich schlecht, um auf Lohnzurückhaltung zu pochen. Das ist ein durchsichtiges Manöver. Die Umsätze steigen, die Produktivität nimmt an Fahrt auf, und die Verkaufspreise für Waren der Papierverarbeitung steigen. Die Beschäftigten erleben eine permanente Leistungsverdichtung und haben eine Wertschätzung für ihre Arbeit verdient. Unsere Forderung von fünf Prozent mehr Lohn ist ausgewogen und angemessen. Wir erwarten nun ein verhandlungsfähiges Angebot.