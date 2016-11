Polizeischutz für Sylvana

Sylvana Simons Foto: EPA/JEROEN JUMELET/dpa - Bildfunk

Ein aktueller Schlager in den Niederlanden heißt übersetzt »Oh Sylvana, was bist du doch für ein Luder, warum wanderst du nicht aus?« Der bis jetzt mäßig erfolgreiche Interpret Rob van Daal singt darin nach eigenen Angaben über eine russische Geliebte, die ihn hat sitzenlassen. Was gerade mit seinem Lied im Internet passiere, sei tief traurig und völlig unbeabsichtigt, beteuerte die Stimmungskanone am Dienstag abend beim Radiosender Omroep Brabant. Grund für seine Zerknirschtheit: Die Neurechten im Königreich benutzen den sexistischen Gassenhauer für einen wüsten Shitstorm gegen die bekannte Fernsehmoderatorin Sylvana Simons. Die 45jährige wurde in der ehemaligen Kolonie Surinam geboren und kam als Kind mit ihren Eltern in die Niederlande. Im Privatfernsehen führte sie durch seichte, aber populäre Formate wie »Die Niederlande verreisen« oder »Tanzen mit den Stars«.

Die schwarze Hautfarbe der Moderatorin und ihr zeitweiser Afro-Look waren schon immer Anlass für rassistische Angriffe im Internet. Doch seit sie im vergangenen Mai ihr Engagement für die junge politische Bewegung »Denk« bekanntgemacht hat, drehen die Rassisten völlig durch. »Denk« ist für die Rechten in den Niederlanden zu einem Hassobjekt geworden, weil die Bewegung selbstbewusst, manchmal auch plakativ und provozierend, für die Gleichberechtigung von Migranten eintritt. Simons erhält inzwischen sogar Morddrohungen. Vor ein paar Tagen tauchte ein zwar sehr schlecht gemachtes, aber besonders perfides Video auf. Schlimmste Sequenz: Die Moderatorin wird vom Ku-Klux-Klan an einem Baum erhängt. Untermalt wird das neofaschistische Machwerk von Rob van Daals »Oh Sylvana«. Am Dienstag abend nahm die Polizei in diesem Zusammenhang einen 36 Jahre alten Niederländer fest.

Die Bewegung »Denk« teilte am Dienstag auf ihrer Homepage mit, dass Simons ab sofort Polizeischutz erhält. Das sei in einem Gespräch zwischen der Partei und dem Nationalen Koordinator für Terrorismusbekämpfung und Sicherheit beschlossen worden.

Gegründet wurde »Denk« Anfang des Jahres von den Parlamentsabgeordneten Tunahan Kuzu und Selcuk Öztürk, nachdem diese die Fraktion der in Den Haag mitregierenden sozialdemokratischen Partei der Arbeit (PvdA) verlassen hatten. Die Bewegung will eine Brücke zwischen Migranten und alteingesessenen Niederländern schlagen. Simons steht als prominenter Kopf auf der Kandidatenliste für die Parlamentswahl im kommenden März weit oben.

Nationalistische Niederländer betrachten die Ziele von »Denk« als Affront, und wo Öl ins Feuer gegossen werden kann, ist Geert Wilders nicht weit. »Am besten wäre es, Frau Simons würde vor sich selbst beschützt«, twitterte der notorische Fremdenfeind noch am Dienstag abend höhnisch. »Denk« solle sich auflösen, schob Wilders hinterher.

»Ich denke, wir alle sind an dem Punkt angekommen, wo wir uns selbst und uns gegenseitig aufrichtig fragen müssen: Wie wollen wir gemeinsam weiter? Denn wir müssen gemeinsam weiter«, forderte Simons in der Fernsehsendung »Pauw« die Zuschauer auf, den Hass aufeinander nicht größer werden zu lassen. »Ich kann viele Dinge nicht mehr so spontan tun wie vorher«, beschrieb sie ihre Situation. »Das ist ein enormer Eingriff in meine Bewegungsfreiheit.«

Mit all dem will der Schlagersänger van Daal nichts zu tun haben. »Es ist doch nur ein kleines Lied«, verteidigte er sich bei Omroep Brabant. Migrantinnen wie die Geschäftsfrau Danitzah Jacobs sehen das anders. »Das ist Hetze gegen Sylvana Simons«, stellte die Kochbuchautorin und Chefin eines Catering-Unternehmens beim Radiosender NPO fest. Van Daal sieht dennoch keinen Anlass, »Oh Sylvana« aus seinem Programm zu streichen. Immerhin schickt sich der Song an, sein größter Hit zu werden.