Gegen das Spardiktat

In Griechenland hat ein Streik der Staatsbediensteten am Donnerstag große Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt. Der 24stündige Ausstand richtete sich gegen weitere Steuererhöhungen und Verschlechterungen des Arbeitsrechts, die die Regierung unter Alexis Tsipras zugunsten weiterer Kredite der Europäischen Union und des Internationalen Währungsfonds verabschieden soll. Auch die Gewerkschaft der Seeleute PNO schloss sich dem Streik an. In der weiträumig abgesperrten Innenstadt von Athen demonstrierten Tausende Menschen. (AFP/jW)