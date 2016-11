Den Kapitalismus vor sich selbst retten

Bau dir ein Haus aus den monopolartigen Strukturen: Baustelle des »Apple Campus 2« in Cupertino, Kalifornien Foto: Noah Berger/Reuters

Im bürgerlichen Blätterwald ist es ein alter Brauch, sich zuweilen ein wenig in Kapitalismuskritik zu üben. Die Konkurrenz- und die Profitwirtschaft müssten von negativen Auswüchsen, die Banker von ihrer Gier, die deutschen Mittelständler von der Dominanz ausländischer Konzerne oder die Führungsetagen hiesiger Unternehmen von der Männerdominanz befreit werden. Die Mäkelei am Detail führt allerdings selten dazu, dass die Profit- und Ausbeutungslogik des Systems als solches in Frage gestellt würde. Die Novemberausgabe des Manager-Magazins macht in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Hier ist es der geschäftsführende Redakteur Dietmar Palan, der dazu aufruft: »Rettet den Kapitalismus vor den Kapitalisten«.

Damit zieht der Journalist die falsche politische Konsequenz aus einer in Teilen zutreffenden Analyse der gegenwärtigen Veränderungen im Rahmen der Digitalwirtschaft. Internetbasierte Geschäftsmodelle entwickelten derart mächtige Netzwerkeffekte, dass sich in kompletten Bereichen monopolartige Strukturen herausbildeten. Für die global agierenden Konzerne hätten sich die Möglichkeiten zur Steuerminimierung vervielfacht. Zur gleichen Zeit habe die mit harten Bandagen ausgekämpfte internationale Standortkonkurrenz zwischen den Regierungen den »fairen Wettbewerb massiv erodieren« lassen.

Gegen die Strategien, mit denen Internetgiganten wie Google, Amazon und Facebook den Wettbewerb erdrückten und die Märkte mit monopolartigen Strukturen überzögen, seien die klassischen Waffen des Kartellrechts nahezu wirkungslos. Google und Facebook sicherten ihre beherrschende Position, indem sie benachbarte Segmente durch den Ankauf neuer Technologien und Geschäftsmodelle dominierten und jede neue, für sie bedrohliche Technologie einfach vom Markt saugten. Und zwar lange bevor die Übernahmekandidaten so groß seien, dass sie auf dem Radar der Kartellwächter erschienen.

Palan erinnert daran, dass Google den heute mehr als eine Milliarde Besucher pro Monat zählenden Videokanal You-Tube schon in der Start-up-Phase vom Markt nahm. Facebook tat es dem Suchmaschinenanbieter gleich, als es sich für stolze 20 Milliarden Dollar mit Instagram und Whats App die beiden einzigen Emporkömmlinge sicherte, deren Nutzerzahlen in einer ähnlichen Geschwindigkeit wachsen wie die eigenen. Und die Behörden in Brüssel und Washington gaben den Konzernen dafür ihren Segen, kritisiert der Wirtschaftsjournalist.

Ob es sich um den jüngsten Skandal um den Autobauer Volkswagen, die grassierende Steuerflucht oder den Missbrauch von Monopolmacht handelt: Das Gebaren großer Konzerne ist in Palans Augen »Munition für rechte und linke Populisten«. Wobei es linken Parteien nicht zur Ehre gereicht, im weiteren Verlauf seines Textes nicht mehr vorzukommen. Weitaus größere Sorgen macht sich der Autor über das systemkritische Potential jener Kräfte, die das politische Feld von rechtsaußen aufzurollen begonnen haben. »Hinter dem Aufstand von Tea Party, UKIP, Front National und AfD verbirgt sich eine unverhohlene Wut auf die Arroganz globaler Konzerne. Die Krawallmacher verdanken ihren Zulauf dem tief verwurzelten Gefühl vieler Wähler, dass Politik und Unternehmen das System gnadenlos zu ihrem Nachteil manipuliert haben. Dass die Konzerne die Gewinne kassieren, sie selbst aber die Härten und Unsicherheiten ertragen müssen.«

Bislang ist es der Linken nicht gelungen, diese gesellschaftliche Stimmungslage für ihr emanzipatorisches Projekt zu nutzen. Erst wenn sich Leute wie Palan fragen, wie der Kapitalismus vor der Linken gerettet werden kann, ist die auf dem richtigen Weg.