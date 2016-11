Zeitenwende in Thailand

Trauer um König Bhumibol am 14. Oktober in Bangkok Foto: Athit Perawongmetha/Reuters

Rund sechs Wochen nach dem Tod von Thailands König Bhumibol Adulyadej haben Hunderttausende Menschen im ganzen Land der Monarchie die Treue geschworen. Vor einem Foto des Verstorbenen versprachen sie am Dienstag der Chakri-Dynastie lebenslange Loyalität. An der Spitze der Zeremonie stand Machthaber Prayut Chan-o-cha, der sich 2014 in einem unblutigen Putsch mit einer Militärjunta an die Spitze des Staates gesetzt hatte. Seither ist in Thailand die Verfassung außer Kraft gesetzt, die Armee regiert das Land.

Der Staatsstreich hatte sich zum wiederholten Mal gegen den Milliar­där Thaksin Shinawatra und dessen Schwester Yingluck gerichtet, die als Politiker durch kleine Reformen vor allem unter der Landbevölkerung Wähler fischten. Yingluck Shinawatra konnte so 2011 die Wahlen gewinnen und eine Regierung bilden. Gegen ihr Kabinett richtete die Opposition massive Proteste, die Anfang 2014 die Hauptstadt Bangkok wochenlang lahmlegten und so die Situation schufen, die den Putschisten als Rechtfertigung ihrer Machtübernahme diente.

Im Alltag ist das Militär als wenig repressiv wahrzunehmen. Unmittelbar nach dem Staatsstreich 2014 hatte es im ganzen Land auf freundliche Art Präsenz gezeigt. Berichten zufolge halfen Soldaten in jenen Tagen älteren Bürgern beim Einkaufen oder spielten mit Kindern auf der Straße.

Die Politik der vom Militär eingesetzten Regierung stößt in der Bevölkerung kaum auf Abneigung. So hatten die Offiziere König Bhumibol nie angegriffen, sondern ihn in ihre Entscheidungen einbezogen. Das wurde im Land begrüßt.

Staatliche Trauerfeier für König Bhumibol am Dienstag in Bangkok Foto: EPA/NARONG SANGNAK/dpa-Bildfunk

Die staatlich verordnete Trauer um den am 13. Oktober verstorbenen Monar­chen beherrscht Thailand. Vor allem ältere Thais reisten zum Königspalast in die Hauptstadt, um dem Staatsoberhaupt die letzte Ehre zu erweisen. Buskolonnen prägten so den Verkehr in weiten Teilen des südostasiatischen Staates. Rund um den Palast wurden großräumig überdachte Sitzmöglichkeiten, Erste-Hilfe-Zelte, Kontrollpunkte und Ausgabestellen für kostenloses Essen wurden eingerichtet. Organisatorisch ist dies ein Kraftakt, der ohne die Beteiligung des Militärs wohl nicht möglich wäre.

Begrüßt werden in weiten Teilen der Bevölkerung zudem soziale Maßnahmen wie Hilfen für ärmere Haushalte. Aktuell wird in Thailand über Bargeldgeschenke zum Neujahrsfest diskutiert. Öffentliche Debatten sind durch die von der Armee ausgeübte Kontrolle der Medien sowie durch die Inhaftierung von Schlüsselpersonen politischer Bewegungen allerdings nur eingeschränkt möglich. So versuchten die Zensoren lange, die Aufdeckung eines Skandals um Misshandlungen in den Streitkräften zu unterdrücken. Auf einem Video war dokumentiert worden, wie ein Offizier einen Soldaten mit Stockhieben und Tritten bestrafte. In diesem Jahr wurden bereits zwei Todesfälle bekannt, die auf solche Übergriffe zurückzuführen sind. »Die Geheimhaltung im Militär macht es schwer, solche Fälle zu untersuchen«, kritisierte die Menschenrechtsaktivistin Angkana Neelapaijit im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur.

Wohin sich die Verhältnisse in Thailand entwickeln werden, lässt sich aktuell kaum sagen. Die wohl in den nächsten Tagen anstehende Ernennung von Prinz Maha Vajiralongkorn zum Thronfolger könnte die Stimmung im Land kippen lassen. Denn in der Bevölkerung ist der 64jährige weniger angesehen als sein mehr als 70 Jahre lang regierender Vater.