Osram-Betriebsrat gegen Übernahme

Bald verkauft an ein chinesisches Unternehmen? Der Osram-Hauptsitz in München (26. Februar 2014) Foto: Michaela Rehle/Reuters

Der Betriebsrat des Lichttechnikkonzerns Osram sowie die IG Metall wollen einen Verkauf des Unternehmens an chinesische Investoren verhindern. Der Betriebsrat erklärte, er sei nicht grundsätzlich gegen Offerten aus China. Betriebsratschef Werner Leyer sagte am Mittwoch aber – in der Sprache des Kapitals –, die Firma könne »als unabhängiges Unternehmen besser ihre führende Marktposition ausbauen«. Eine Übernahme sei deshalb nicht im Sinne der Beschäftigten.

Der chinesische Hersteller von Halbleitern San'an Optoelectronics hat offiziell bereits Interesse an dem bayrischen Konzern angemeldet. Eine konkrete Offerte gibt es aber noch nicht. Der Osram-Betriebsratsvorsitzende erklärte bereits, dass die Beschäftigtenvertreter ein solches Angebot als unfreundlichen Akt werten werden. »Wir werden uns gegen jeden ›feindlichen‹ Übernahmeversuch zur Wehr setzen«, so Leyer.

Eine Schlüsselrolle spielt die einstige Osram-Muttergesellschaft Siemens, die noch mit 17,5 Prozent am Unternehmen beteiligt ist. Siemens hält sich bisher bedeckt. Die Osram-Betriebsräte verlangen hingegen ein Bekenntnis von Siemens-Chef Josef Käser alias Joe Kaeser und dem eigenen Konzernchef Olaf Berlien. Beide müssten die »Unabhängigkeit« von Osram schützen.

Der Betriebsrat bezieht sich dabei auf Äußerungen zur Zeit der Abspaltung von Siemens. Damals sei erklärt worden, die Eigenständigkeit als börsennotiertes Unternehmen sei die beste Lösung für die Weiterentwicklung von Osram. Nun müsse der Unternehmensvorstand weiteren Gesprächen mit Interessenten eine Absage erteilen, so die Betriebsratschefin der Halbleitersparte, Irene Weiniger. »Es ist wichtig, dass bei Osram und seiner Belegschaft wieder Ruhe einkehrt.«

Die geographische Herkunft des Investors – also dass es sich um ein Angebot aus China handelt – spiele für den Betriebsrat keine Rolle, so dessen Vorsitzender Leyer. Der nannte den Verkauf der Lampensparte LEDvance an ein chinesisches Konsortium »alternativlos«.

Zuletzt hatte sich Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) eher ablehnend gegenüber Übernahmen aus der Volksrepublik gezeigt. Auch der Verkauf des Chipanlagenbauers Aixtron an den Investor Fujian Grand Chip wird von staatlichen Stellen blockiert, mit Verweis auf »Sicherheitsbedenken«.

Auf einen solchen staatsmonopolistischen Eingriff setzt auch der Osram-Betriebsrat. »Osram ist ein wichtiger Know-how-Träger in bedeutenden Zukunftstechnologien – nicht zuletzt auch in militärischen Anwendungsgebieten«, so Leyer. (Reuters/dpa/jW)