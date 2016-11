Zweiter Versuch in Bogotá

Friedensdemonstration am 15. November in Bogotá Foto: John Vizcaino/Reuters

Die kolumbianische Regierung und die Rebellen der Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC) wollen am heutigen Donnerstag in der Hauptstadt Bogotá einen neuen Friedensvertrag unterzeichnen. Es handle sich »um ein endgültiges Abkommen, das den Konflikt beenden und einen stabilen und dauerhaften Frieden herstellen« solle, hieß es in einer am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Erklärung beider Seiten. Schon im September hatten beide Seiten einen Vertrag unterschrieben. Dieser musste jedoch überarbeitet werden, nachdem die ursprüngliche Fassung bei einer Volksabstimmung Anfang Oktober knapp abgelehnt worden war.

Die Unterzeichnung soll um 11 Uhr Ortszeit (17 Uhr MEZ) im Colón-Theater von Bogotá erfolgen. Anschließend soll das Abkommen dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt werden. Ein weiteres Referendum ist dem Vernehmen nach nicht vorgesehen.

Im Theater Colón, hier bei der Neueröffnung 2014, will Staatschef Juan Manuel Santos am Donnerstag den überarbeiteten Friedensvertrag mit der FARC-Guerilla unterzeichnen Foto: EPA/Colombian Presidency/Juan Pablo Bello/dpa-Bildfunk

Seit August ist eine von beiden Seiten vereinbarte Waffenruhe in Kraft, die von Staatschef Juan Manuel Santos nach der Niederlage bei der Volksabstimmung bis Ende des Jahres verlängert wurde. Die aktuell herrschende »Ungewissheit« berge aber Risiken, warnte Santos. In der vergangenen Woche waren zwei FARC-Kämpfer durch die Armee getötet worden, rechte Paramilitärs entfesseln seit Wochen eine Mordkampagne gegen linke Aktivisten und Bauernfunktionäre. Zudem warnen Beobachter, dass kriminelle Banden in die von der Guerilla geräumten Gebiete eindringen, um dort die Kontrolle zu übernehmen.

Kolumbiens Rechte, die von Expräsident Álvaro Uribe geführt wird, stellt sich auch gegen die Neufassung des Abkommens. Uribe forderte eine neue Volksabstimmung. Die FARC ihrerseits lehnte Gespräche mit Uribe ab. Dieser habe während seiner bis 2010 dauernden Präsidentschaft Korruption und Blutvergießen über das Land gebracht, erklärte FARC-Comandante Pablo Catatumbo. Santos, dem dieses Jahr der Friedensnobelpreis zuerkannt wurde, hatte Uribe in dessen Regierung als Verteidigungsminister gedient. (AFP/jW)