Rotlicht: Oligarchie

Der Oligarch Michail Chodorkowski vor Gericht (Moskau, 3. August 2004) Foto: Alexander Natruskin/Reuters

Der Begriff der Oligarchie stammt aus dem antiken Griechenland. Das Wort setzt sich zusammen aus »oligoi« (die Wenigen) und »-arche« (Herrschaft). Bei antiken Autoren wie Aristoteles und stärker noch dem hellenistischen Geschichtsschreiber Polybios gilt sie als Entartungsform der Aristokratie (Herrschaft der Besten). Das Schema ist an sich eher grob gestrickt: Es gibt auf der X-Achse (»Wer herrscht?«) Spalten für die Herrschaft eines Menschen, einiger weniger oder der Mehrheit und auf der Y-Achse (»Wie wird geherrscht?«) die jeweils gute und die entartete Form: Monarchie vs. Tyrannis, Aristokratie vs. Oligarchie, Demokratie vs. Ochlokratie. Zur Entartung kommt es, grob gesprochen, wenn Herrscher das Staatswohl nicht mehr als Wohl der Gemeinschaft verfolgen, sondern ihr eigenes Wohl – bzw. das ihrer Klasse – mit dem Staatswohl identifizieren. Der historische Materialist wird dieser Trennung, die ja durchaus das reale Phänomen berücksichtigt, dass »die herrschenden Interessen die Interessen der Herrschenden« (Karl Marx) sind, entgegenhalten, dass die Definition der Oligarchie als Entartungsform idealistisch und damit verfehlt ist, weil Herrschaft immer von jemandem ausgeübt wird, die Bindung der Herrschaft an die Klasseninteressen der Herrschenden also der Regelfall und keine Abweichung ist. Andersherum gesagt: Herrscherfiguren, die nicht ihre politische Funktion zur privaten Vorteilsnahme genutzt haben, gelten aus eben diesem Grund als Ausnahmeerscheinungen und »groß«: in neuerer Zeit etwa Menschen wie Helmut Schmidt, vielleicht irgendwann auch einmal Angela Merkel, der man ja einiges vorwerfen kann, aber zumindest nach bisheriger Kenntnis keine Korruption.

Zu unerwarteter Aktualität kam der Begriff der Oligarchie – auch in seiner personalisierten Form »der Oligarch« – mit der Selbstauflösung der Sowjetunion. Man kann nicht bestreiten, dass er durchaus treffend angewandt wurde: Schließlich setzte sich die neue Eigentümerklasse aus ehemaligen Staatsfunktionären zusammen, die etwas, das sie mit wenigen teilten – Insiderwissen und Verbindungen –, nutzten, um sich in der Übergangsphase lukrative Stücke des ehemaligen Volksvermögens als Privateigentum unter den Nagel zu reißen. Das geschah selten unter Beachtung von Verfahrensregeln, die es ohnehin nicht gab. Und genau deshalb mussten diese frischgebackenen Kapitalisten eben auch das Element der politischen Herrschaft in Personalunion mitübernehmen. Idealtypisch war das in Russland in den 1990er Jahren zu sehen. Etwa 1996, als die sieben größten Oligarchen ihre Konkurrenz aufgaben, um die Wiederwahl von Boris Jelzin und damit die Kontinuität ihrer Vermögen zu sichern. Oder individuell am Beispiel der Figur des Boris Beresowski, den das Ausmaß seiner geschäftlichen Interessen veranlasste, sich auch auf dem Posten des Sekretärs des russischen Sicherheitsrates um das politische Strippenziehen zu kümmern.

Dass die Klasse der Oligarchen mit dem Amtsantritt von Wladimir Putin zurückgedrängt worden sei, ist eine Legende. Unter Putin hat die für bürgerliche Herrschaft notwendige funktionale Trennung der Sphären von ökonomischer und politischer Macht stattgefunden. Die berühmte Vorladung der größten Oligarchen zu Putin im Jahr 2001 bedeutete: Behaltet euren Reichtum, und haltet euch aus der Politik heraus. Einer – ausgerechnet der im Westen als Idealfigur eines modernen Unternehmers hochgerühmte Michail Chodorkowski – schlug das Angebot aus und drohte offen damit, sich von seinem Geld eine Parlamentsmehrheit zusammenzukaufen. Die sollte ihm sein geschäftliches Hauptprojekt, ein eigenes Pipelinenetz ins Ausland, durchwinken. Das wäre das klassisch oligarchische Modell gewesen. Chodorkowski bezahlte seinen Starrsinn mit acht Jahren Straflager, wurde dann begnadigt und ausgewiesen. Derzeit arbeitet er an seinem Comeback. Man kann nur hoffen, dass das nicht das Comeback der Oligarchie Jelzinscher Prägung wäre.