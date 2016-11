Postunternehmen als Stalker

Weihnachtsgeschäft im Sortierzentrum der niederländischen PostNL in ­Amsterdam. Das Unternehmen ist Ziel von Begehrlichkeiten des belgischen Staatskonzerns Bpost Foto: Van Lieshout/EPA/dpa-Bildfunk

Das Werben des belgischen Paket- und Briefverteilers Bpost um seinen niederländischen Konkurrenten PostNL nimmt langsam Züge von Firmenstalking an. Vor gut zwei Wochen haben die Niederländer ein unaufgefordertes Fusionsangebot der Belgier klipp und klar abgelehnt (siehe jW vom 11.11.), doch Bpost baggert lustig weiter. Ende vergangener Woche schickte das Unternehmen erneut einen Brief an PostNL mit der inständigen Bitte, doch weiterzuverhandeln – und holte sich den nächsten Korb.

Die hartnäckigen Avancen haben die Börse aufgeschreckt. Der Kurs beider Unternehmen sank deutlich. »Immer mehr Aktionäre rechnen mit einem feindlichen Angebot«, sagte ein Börsianer der belgischen Zeitung De ­Tijd. Finanzmarktexperten beziffern die Chance darauf mit immerhin 30 Prozent. »Sie fürchten jedoch, dass dieses Vorgehen ein langwieriges juristisches Nachspiel haben wird«, schrieb der niederländische Telegraaf.

Eine von den Niederländern unerwünschte Fusion würde Bpost deutlich mehr kosten als die zuletzt gebotenen 2,5 Milliarden Euro. Die Anleger sind unterdessen durch Versprechen der Geschäftsführung, sie wolle keine feindliche Übernahme, offenbar nicht zu beruhigen. Auch PostNL musste an der Börse Verluste hinnehmen. Viele Anleger hatten auf die einvernehmliche Fusion und einen dadurch verursachten Kursanstieg gesetzt. Sie spekulierten auf den schnellen Gewinn – und verlieren nun langsam die Geduld. Analytiker nehmen an, dass die PostNL-Aktie ohne Fusion einbricht. Manche sagen einen Wertverfall von bis zu 40 Prozent voraus.

Im Prinzip sind die Niederländer gar nicht abgeneigt. So berichtete die Tageszeitung De Volkskrant, besonders Großanleger wie der niederländische Medientycoon John de Mol würden PostNL zu Verhandlungen drängen. De Mol könne an einer Übernahme fast 60 Millionen Euro verdienen, hat das Financieele Dagblad ausgerechnet. De Mol kaufte demnach seine Anteile für etwas mehr als drei Euro pro Wertpapier. Das Angebot der Belgier soll im Moment bei 5,65 Euro stehen. Der Geschäftsführung von PostNL ist das aber deutlich zu wenig. Sie fürchtet außerdem, dass Bpost nach einer Übernahme über kurz oder lang das Ruder komplett an sich reißen und den Konzern von Belgien aus führen will. Zwar schließt Bpost dieses Szenario offiziell aus, aber daran glaubt in den Niederlanden niemand so recht.

Es geht in der Angelegenheit aber nicht nur um Gewinn und Verlust, sondern auch um Nationalstolz, zumindest bei den Niederländern. Sogar die Regierung in Den Haag hat sich eingemischt, obwohl der niederländische Staat keine Anteile an PostNL hält. Ministerpräsident Mark Rutte teilte mit, dass er keinen Sinn darin sehe, ein erfolgreiches Unternehmen wie PostNL an einen ausländischen Investor zu verkaufen. Das sei ein Schritt zurück, sprang ihm Wirtschaftsminister Henricus »Henk« Kamp bei. Bpost ist ein Staatsunternehmen, während PostNL bereits vor Jahren von der niederländischen Regierung privatisiert wurde. Nach einer Fusion hielte der belgische Staat noch 40 Prozent am neuen Unternehmen. Das Parlament in Den Haag will nun prüfen, ob eine Änderung des Postgesetzes eine feindliche Übernahme aus dem Ausland verhindern kann.

Die niederländische Gewerkschaft FNV bezweifelt, dass Bpost die deutlich besseren Rentenabmachungen bei PostNL nach einer Übernahme am Ende wirklich wie versprochen garantieren wird. Zudem sei die Ankündigung, zahlreiche neue Jobs schaffen zu wollen, viel zu vage. Die FNV lehnt deshalb eine Fusion ab. Auch die Gewerkschaften in Belgien halten nichts von einem Zusammengehen. Sie befürchten Entlassungen.

Das Misstrauen auf niederländischer Seite sei berechtigt, findet der Wirtschaftsjournalist Menno Tamminga. »Bpost sagt, dass es eine Garantie für die Renten gibt«, schreibt er in einer Kolumne für das Rotterdamer NRC Handelsblad. »Das klingt zu schön, um wahr zu sein.« Tamminga sieht aber durchaus Möglichkeiten für die niederländischen Beschäftigten, eine feindliche Übernahme zu verhindern. Der Rentenfonds von PostNL habe ein Vermögen von 8,2 Milliarden Euro, deutlich mehr als die 2,5 Milliarden Euro, die Bpost zu zahlen bereit ist.

»Der Rentenfonds kann ein Angebot für PostNL abgeben und das Unternehmen dann als eigene Aktivität weiterführen«, schlägt Tamminga vor. Der Fonds wird gemeinsam von Unternehmen und Vertretern der Gewerkschaft verwaltet: »Ein netter Fall von Arbeitnehmerkapitalismus. Oder Sozialismus, wenn man will«, nennt Tamminga den von ihm vorgeschlagenen Weg, um die Belgier aus dem Spiel zu drängen und die Angestellten in Zukunft ein wenig am Betrieb zu beteiligen.