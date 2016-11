»Türkei nicht länger unterstützen«

Vorheriges

Wie würden Sie die aktuelle Lage im Norden Syriens in den von Kurden gehaltenen Gebieten beschreiben?

Wir befinden uns im Krieg. In einem heißen Krieg. Wir sind auf dem Vormarsch auf die Stadt Rakka, die vom Daesch – bei Ihnen bekannt als »Islamischer Staat« bzw. IS – besetzt gehalten wird. Die Allianz der »Syrischen Demokratischen Kräfte«, SDF, und als deren Teil die kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG haben in der Stadt Ain Issa ihre Offensive gestartet und gleich in den ersten Tagen mehrere Ortschaften von der IS-Herrschaft befreit. Wir sind dabei, einen Belagerungsring um Rakka zu schließen. Wir liefern uns schwere Kämpfe mit Daesch und werden dabei von der »Internationalen Koalition« mit Luftangriffen unterstützt.

Während die Kurden mit der US-geführten Allianz kooperieren, stehen sie unter Beschuss des NATO-Mitglieds Türkei. Wie wirkt sich die Präsenz türkischer Truppen in Syrien aus?

Ich glaube, die Öffentlichkeit in Europa kennt die wirklichen Ziele der Türkei nicht. Türkische Truppen halten zur Zeit Teile Syriens besetzt. Türkische Soldaten, türkische Panzer und andere türkische Waffen sind da. Nicht aber, um Daesch zu bekämpfen. Für die Türkei sind wir die Terroristen, nicht der IS. Die türkische Armee versucht, uns zurückzudrängen und zu vertreiben. Daesch ist den türkischen Truppen dabei behilflich, etwa, indem diese beim Vorrücken einfach passieren können. Die Türkei hat vom IS in Syrien nichts zu befürchten. Das macht es der türkischen Armee leichter, kurdische Dörfer und lokale Selbstverteidigungsgruppen im Norden Syriens zu bombardieren. Die Situation ist hochbrisant und gefährlich.

Sind die YPG dazu in der Lage, den türkischen Angriffen zu widerstehen und auf sie zu antworten?

Manchmal feuern sie zurück, manchmal nicht. Das Problem ist die türkische Luftwaffe, gegen die es kaum Abwehrmöglichkeiten gibt.

Presseberichten zufolge unterstützen Spezialeinheiten der US-Armee am Boden die SDF bei der Belagerung von Rakka. Es soll eine Kommandozentrale zur Koordination mit den US-Luftangriffen auf IS-Stellungen geben.

Die Absprachen sind notwendig. Die SDF sind ein Zusammenschluss von rund sieben kurdischen und arabischen Gruppen, bei den Luftangriffen wirken die Armeen verschiedener Länder zusammen. Die Kooperation klappt sehr gut.

Gibt es auch eine Zusammenarbeit mit der russischen Luftwaffe?

Nein, die ist in dem Gebiet nicht aktiv, eher in der Region Palmyra, etwa 200 Kilometer von Rakka entfernt.

Russland hat nach türkischen Luftangriffen auf Stellungen der kurdischen Volksverteidigungseinheiten gegenüber der türkischen Armee eine Art Flugverbotszone verhängt. Macht sich das bemerkbar?

Die entsprechenden Berichte stimmen nicht. Es war ein Gerücht.

Glauben Sie nicht, dass eine Zusammenarbeit von Russland und der US-geführten Anti-IS-Allianz zielführender wäre?

Natürlich wäre eine Kooperation gut. Beide kämpfen gegen den gleichen Feind und sprechen sich bei den Angriffen doch nicht ab. Das kann über kurz oder lang zu Problemen führen.

Neben Rakka soll der IS auch im irakischen Mossul geschlagen werden. Auf der Flucht vor den Kämpfen sind Tausende auch im Norden Syriens gestrandet. Wie können Sie all die Menschen versorgen – die Türkei und die kurdische KDP im Irak haben ja eine Blockade gegen Rojava verhängt?

Wir tun, was wir können, wir teilen, was wir haben. Wir versuchen, über die UNO Hilfsgüter zur Versorgung der Flüchtlinge zu bekommen. Wir müssen uns aber auch um die sogenannten Inlandsvertriebenen kümmern, also diejenigen, die angesichts des Vorrückens der SDF aus den Dörfern um Rakka und aus der Stadt selbst in die von den YPG kontrollierten kurdischen Gebiete fliehen. Wir müssen natürlich auch sie schützen.

Der Bundestag hat gerade das Mandat für die Bundeswehr in der Türkei verlängert. Zu den deutschen »Tornado«-Aufklärungsflugzeugen sollen nun AWACS-Maschinen der NATO kommen. Begrüßen Sie diese Entscheidung?

Na ja, wir wurden vor der Abstimmung nicht um unsere Meinung gebeten. Aber wir begrüßen jede Unterstützung.

Die Bundesregierung selbst kann nicht ausschließen, dass die »Tornado«-Aufklärungsdaten der Bundeswehr am Ende von der Türkei für ihre Angriffe auf die Kurden genutzt werden …

Alle Daten, die an die Türkei weitergegeben werden, werden auf zwei unterschiedlichen Wegen im Kampf gegen die Kurden verwendet. Die Türken haben nach wie vor gute Beziehungen zum Daesch, an den sie Zieldaten weitergeben. Zum anderen nutzen sie die Aufklärungsergebnisse für ihre eigenen Angriffe auf die kurdischen Gebiete. Das ist nicht akzeptabel.

Das sind harte Anschuldigungen. Haben Sie Belege dafür, dass die Armee des NATO-Landes Türkei Informationen anderer NATO-Staaten an die Islamisten in Syrien weitergibt, oder vermuten Sie das?

Für die Gegenwart haben wir keine Belege. Aber während der Kämpfe um Kobani 2014/2015 war das ganz sicher so. Daesch hat sehr gezielt kurdische Stellungen angegriffen, die der Internationalen Allianz bekannt waren. Die YPG hatten die Koordinaten seinerzeit weitergegeben, um Angriffe der Allianz zu vermeiden. Die Daten müssen von dort an Daesch weitergegeben worden sein. Eine andere Erklärung sehe ich nicht.

Was erwarten Sie vom neugewählten US-Präsidenten Donald Trump. Er hat angekündigt, die Konfrontationspolitik der derzeitigen Administration gegenüber Russland nicht fortführen und sich aus Syrien heraushalten zu wollen. Hoffen Sie auf einen US-Rückzug aus dem Nahen Osten, oder fürchten Sie ihn?

Im Moment kennt keiner seine tatsächlichen Absichten. Wir müssen also erst einmal abwarten, was Donald Trump wirklich macht. Die USA selbst haben langfristige Ziele und eine darauf ausgerichtete Strategie. Daran dürfte auch der neue Präsident wenig ändern. Aktuell kämpfen die Vereinigten Staaten gegen Daesch. Ich gehe davon aus, dass es dabei auch bleiben wird. Das zählt für uns, und ich hoffe, dass sich unsere Beziehungen verbessern.

Sie waren kürzlich zu politischen Gesprächen in Berlin. Welche Forderungen oder Erwartungen richten Sie an die Bundesregierung?

Ich will nur zwei Hauptpunkte benennen. Erstens: Die türkische Armee kämpft gegen die Kurden. Und sie kämpft mit NATO-Waffen. Ein Teil dieser Waffen kommt aus Deutschland. Deutschland ist nicht irgendwer, sondern einflussreich in Europa. Die Bundesregierung kann entscheiden, was zu tun ist und was nicht. Sie kann dafür sorgen, dass keine Waffen mehr an die Türkei geliefert werden, die am Ende für den Krieg gegen die kurdische Bevölkerung eingesetzt werden.

Zweitens: Die Türkei bekommt eine Menge Geld aus Europa. Vorbeitrittshilfen für die Annäherung der Standards an die EU etwa. Milliarden Euro schließlich dafür, dass sie keine Flüchtlinge mehr durchlässt. Wenn die türkische Regierung nicht bekommt, was sie will, droht sie und erpresst Europa.

Deutschland und die EU müssen eine vorsichtigere Politik an den Tag legen. Sie dürfen die Türkei bei ihrem Krieg gegen die Kurden und bei der Unterstützung von Daesch nicht länger unterstützen. Eine ungeschickte Bewegung, und die Situation in Syrien droht international zu eskalieren. Deutschland kommt hier eine große Verantwortung zu.Interview: Rüdiger Göbel