Rio in der Krise

Protestaktion von Beschäftigten im öffentlichen Dienst Rio de Janeiros gegen Kürzungspläne am 16. November Foto: Ricardo Moraes/Reuters

Olympia ist Geschichte, und Rio de Janeiro pleite. Immerhin, einer der Hauptverantwortlichen für das Debakel sitzt tatsächlich im Knast: Rios früherer Gouverneur Sérgio Cabral. Zusammen mit dem damaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva und weiteren Politikern hatte Cabral die Fußball-WM 2014 sowie die Olympischen Spiele 2016 mit vollmundigen Versprechungen nach Brasilien in die Metropole am Zuckerhut geholt. Nun ist Cabral der Korruption angeklagt.

Es ist eingetreten, was viele zuvor befürchtet hatten. Laut einer Studie der Universität Oxford kostete allein Rios Olympiaabenteuer 4,56 Milliarden Dollar an Staatsgeldern, mehr als vier Milliarden Euro. Dies entspricht einem Großteil des aktuellen Haushaltsdefizits von umgerechnet etwa fünf Milliarden Euro des inzwischen zahlungsunfähigen Bundesstaats.

Bereits im Juli – also vor dem Start der Sommerspiele – hatte der frisch gewählte Gouverneur Luiz Fernando Pezão deshalb den finanziellen Notstand ausgerufen. Tausende öffentliche Angestellte wie Lehrer, Krankenschwestern, Polizisten und Reinigungspersonal mussten für Monate mit wenig oder ganz ohne Gehalt auskommen. Gesundheitsposten und Krankenhäuser reduzierten den Betrieb oder stellten ihn ganz ein. Es fehlt an Medikamenten und Verbandsmaterial. Und staatliche Universitäten und Schulen schlossen zeitweise die Pforten, weil kein Geld für Reinigungspersonal und Schulessen da war. In den chronisch überfüllten Gefängnissen Rios sammelt sich der Abfall. Grund: nicht bezahlte Rechnungen. Streifenwagen bleiben seit Monaten wegen fehlenden Sprits in den Garagen. In manchen Polizeistationen mangelt es selbst an Klopapier.

Rios Kriminalitätsrate stieg wieder enorm an: Bis 2012 war die Zahl der Raubüberfälle auf 54.350 im Jahr gesunken. In den ersten neun Monate 2016 verzeichnete die Polizei offi­ziell fast 100.000 derartiger Delikte, mehr als 300 Überfälle pro Tag. Fast täglich liefern sich wieder rivalisierende Drogenbanden Schusswechsel, um verlorene Territorien zurückzuerobern. Aktuellen Zahlen des Instituts für Öffentliche Sicherheit (Instituto de Segurança Pública) zufolge wurden von Januar bis September im Bundesstaat Rio de Janeiro 3.649 Menschen ermordet, 18 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Schwer wiegt ebenfalls, dass Petrobras, wichtigster Abgabenzahler von Stadt und Bundesstaat, gleichfalls in einer fast ausweglosen Finanzkrise steckt. Mit einem Schuldenberg von mehr als 100 Milliarden Euro ist das der Korruption und Misswirtschaft beschuldigte Unternehmen der weltweit am höchsten verschuldete Ölkonzern. Allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres fuhr Petrobras einen Verlust in Höhe von rund 4,5 Milliarden Euro ein.

Seit Gouverneur Pezão Anfang November sein drastisches Kürzungspaket im Parlament vorgelegt hat, überschlagen sich die Ereignisse in der heimlichen Hauptstadt Brasiliens. Vergangenen Mittwoch demonstrierten gut 2.000 Angestellte des öffentlichen Diensts, Krankenschwestern, Lehrer und Lehrerinnen, Feuerwehrleute, Gefängniswärter, Zivil- und Militärpolizisten vor dem mit Stahlgittern abgesperrten Parlamentsgebäude gegen das »Krisenpaket«, das vor allem Kürzungen bei Gehältern, Pensionen und Sozialausgaben sowie Mehrwertsteuererhöhungen vorsieht. »Wir zahlen nicht für die Krise»« stand auf Transparenten. Auch Polizisten schwenkten Spruchbänder: Wenn das »Sparpaket« durchkomme, werde man streiken.

»Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich die Polizei auf der Seite der Demonstranten«, kommentierte eine 45jährige Lehrerin gegenüber jW. Als eine Gruppe die Absperrung zum Parlamentsgebäude durchbrach, setzte die Regierung Spezialeinheiten ein und vertrieb sie mit Tränengas, Gummigeschossen und Kavallerie.

Bereits am Morgen desselben Tags wurde Exgouverneur Anthony Garo­tinho – Vorgänger von Cabral und Pezão – wegen Wahlbetrugs verhaftet. Am Donnerstag in den Morgenstunden standen die Ermittler der Staatspolizei vor dem Luxusapartment Cabrals. Auch der wurde verhaftet und in die Untersuchungshaft gebracht. Während der Polizeioperation »Calicute« nahmen die Ermittler neun mutmaßliche Helfershelfer und ehemalige Regierungsmitarbeiter Cabrals fest.

Die Staatsanwaltschaft klagt den Politiker der Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie der Korruption an. Während seiner Regierungszeit zwischen 2007 und 2014 soll er von den Baukonzernen Andrade Gutierrez und Carioca Engenharia 40 Millionen Reais (rund elf Millionen Euro) an Bestechungsgeldern eingesteckt und im Gegenzug den Firmen Großprojekte wie die Renovierung des Maracanã-Fußballstadions zugeschustert haben. Die Firmen lieferten demnach einen Großteil des Geldes per Bote und bar im Rucksack.

Laut Staatsanwalt Lauro Coelho Junior erhielt Cabral zeitweise monatlich rund 100.000 Euro von Andrade Gutierrez. Das Unternehmen Carioca Engenharia zahlte ihm während der ersten Mandatszeit ein monatliches Salär in Höhe von etwa 60.000 Euro, was in der zweiten Amtszeit auf umgerechnet rund 160.000 mehr als verdoppelt wurde. Bundesrichter Sérgio Fernando Moro hält es für sehr wahrscheinlich, dass auch andere Baukonzerne wie Odebrecht, Queiroz Galvão, Mendes Júnior und UTC Engenharia Bestechungsgelder in Millionenhöhe gezahlt haben. Der Schaden, der dem Bundesstaat Rio de Janeiro durch Cabrals Machenschaften entstanden ist, wird derzeit auf wenigstens 60 Millionen Euro geschätzt.