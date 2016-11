Bankensektor unter öffentliche Kontrolle stellen

Fabio De Masi, Linke-Abgeordneter im Europaparlament und Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung (Econ), kommentierte am Montag in einer Pressemitteilung die Plenardebatten zum Jahresbericht der Europäischen Zentralbank für 2015 und zur Fertigstellung der neuen Eigenkapital- und Liquiditätsstandards (Basel III):

Deutsche Bank, Italiens Bankensektor und die Versicherer sind weiter ein Sicherheitsrisiko. Aber anstatt die Lücken in der Bankenregulierung zu schließen, stritten EU-Kommission und die Mehrheit des Europäischen Parlaments für eine Aufweichung der Basel-Regeln. Das billige Geld der EZB (Europäischen Zentralbank, jW) landet wegen der Kürzungspolitik und der faulen Eier in den Bilanzen der Banken nicht in der realen Wirtschaft.

Die EZB verfehlt seit Jahren ihr Inflationsziel. Wenn die US-Fed die Zinsen anhebt, wird es in der Euro-Zone krachen. Daher muss die EZB angesichts des dummen Stabilitätspaktes endlich öffentliche Investitionen unterstützen – etwa über die Europäische Investitionsbank –, und die deutsche Regierung muss endlich unter Druck gesetzt werden, mehr zu investieren.

Die Haftung von Eigentümern und Gläubigern von Banken ist nur glaubwürdig, wenn Megabanken zerschlagen und das Investmentbanking vom seriösen Kredit- und Einlagengeschäft getrennt wird. Der europäische Bankensektor muss unter öffentlicher Regie saniert und restrukturiert werden.

In Dresden hat sich am Montag ein neues Bündnis namens »Dresden.Respekt« vorgestellt. Darin wollen Vertreter aus Verbänden, Wirtschaft und Parteien von der Linkspartei bis zur CDU gemeinsam »für die demokratischen Werte unserer Gesellschaft eintreten«. Rico Gebhardt, Landes- und Fraktionsvorsitzender der sächsischen Linken und Mitunterzeichner des Aufrufs, erklärte dazu:

Niemand kann glauben, dass all diejenigen, die diesen Aufruf unterschrieben haben und sich unter dem gemeinsamen Label »Dresden.Respekt« zusammenfinden, plötzlich ziemlich beste Freunde wären. Nein, wir sind uns unserer Unterschiedlichkeit und unserer Differenzen durchaus bewusst. Die lassen sich auch nicht vom Tisch wischen. Doch als Demokratinnen und Demokraten haben wir gerade in diesen Zeiten eine gemeinsame Aufgabe: Nämlich die Verteidigung unserer demokratischen Errungenschaften und des Fair plays in der politischen Auseinandersetzung.

Wer darauf setzt, die demokratische Kultur zu vergiften, einen Keil in die Gesellschaft zu treiben, Hass und Ausgrenzung gegenüber anderen Menschen oder gegenüber einzelnen Religionen zu schüren, der kann nicht Teil dieses Bündnisses sein, denen stellen wir uns gemeinsam entschlossen entgegen. Jeder von dort, wo er steht. Jeder mit den Mitteln, die er hat.

(…) Die Selbstgefälligkeit von Teilen der Dresdner Stadtgesellschaft sollte durch diesen gemeinsamen Aufruf beendet werden, Dresden könnte damit ein Zeichen für weitere Städte und auch für ganz Sachsen setzen. (…) Ich bin dankbar für diese Initiative und den Mut, welche so unterschiedliche Akteure gemeinsam an einen Tisch geholt haben. Und dankbar auch den Initiativen, die bisher in der Stadt sehr aktiv waren: »Dresden für alle«, »Dresden nazifrei«, »Nopegida«, »Please to be«, »Herz statt Hetze«.