Der weibliche James Brown

Exponentin eines Soul- und Funk-Revivals im Stil der 60er und 70er Jahre: Sharon Jones Foto: EPA/JAVIER ETXEZARRETA/dpa-Bildfunk

Um einen Job zu haben, arbeitete sie als Wärterin im weltgrößten Gefängniskomplex auf Rikers Island (New York) oder begleitete bewaffnet Geldtransporte eines Finanz­unternehmens. Doch ihre Liebe gehörte der Musik, ein Leben lang. Sie hatte im Gospelchor gesungen und in verschiedenen Bands, aber bekannt wurde Sharon Jones erst, als sie 1996 im Alter von 40 Jahren einige Songs mit dem Songwriter und Produzenten Gabriel Roth aufnahm. Der leitete ein kleines Label für Soul- und Funk-Musik und wurde Bandleader der Dap-Kings, der Begleitgruppe für Jones.

2002 kam das Debütalbum »Dap Dippin’ with Sharon Jones and the Dap-Kings« heraus. Vier weitere Alben und zwei Kompilationen sollten folgen. Jones wurde weltbekannt als Exponentin eines Soul- und Funk-Revivals im Stil der 60er und 70er Jahre. Weiblicher James Brown wurde sie genannt, auch wegen ihrer elektrisierenden Auftritte.

Geboren wurde Sharon Lafaye Jones am 4. Mai 1956 in Augusta (Georgia) als jüngstes von sechs Kindern. Der notwendige Kaiserschnitt musste wegen der Rassentrennung in einem Abstellraum des Hospitals vorgenommen werden. Später war sie den Managern der großen Labels »zu klein, zu dick, zu schwarz und zu alt«, wie sie einmal sagte. Nach dem Durchbruch wurde sie auch vom weißen Publikum großer Rock-Shows gefeiert. Sharon Jones: »Wir spielten im Apollo in Harlem, und Leute fragten mich, warum die meisten im Publikum junge weiße Studenten waren. Und ich sagte: Alles, was ich sehe sind Fans, die rufen: Sharon, we love you and the Dap-Kings!«

2013 wurde ihr Krebs diagnostiziert. Nach chirurgischem Eingriff und Chemotherapie war sie 2014 mit den Dap-Kings wieder »on the road«. Für das Album »Give the People What They Want« wurde sie 2014 erstmals für einen Grammy nominiert. Es folgte Barbara Kopples Dokumentarfilm »Miss Sharon Jones!«

Auch im vergangenen Sommer trat Jones noch auf. »Auf die Bühne zu gehen, das ist meine Therapie. Niemand weiß, wie lang ich noch habe«, sagte sie im Juli der New York Times. Am Freitag ist sie im Kreis ihrer Freunde und der Dap-Kings im Alter von 60 Jahren in Coopers­town (New York) gestorben.