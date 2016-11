In den Wind

Die offiziellen Angaben zu Spritverbrauch und CO2-Ausstoß sind nichts als heiße Luft Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ein höherer Benzinverbrauch als beim Autokauf angegeben, der ist nicht nur für den Verbraucher lästig und teuer. Auch die Gesellschaft muss für diese Tricks, mit denen ein Auto umweltbewusster wirkt, als es ist, zahlen – mittelbar durch eine höhere Schadstoffbelastung, aber auch unmittelbar durch Steuerausfälle. Denn seit 2009 ist der Ausstoß an Kohlenstoffdioxid Teil der Bemessungsgrundlage der Kfz-Steuer. Pauschal gesagt: Je mehr Benzin ein Auto verbraucht, desto höher ist der CO2-Ausstoß. Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) hat am Freitag eine Studie veröffentlicht, um die Mindereinnahmen des Staates zu quantifizieren.

Unter anderem Volkswagen hatte noch Ende vergangenen Jahres zugesagt, etwaige durch falsche Klassifizierung von Autos entstandenen Steuerschulden und daraus resultierende Nachforderungen zu zahlen. Allerdings rechnet der Konzern nun nicht mehr damit, vom Staat aufgrund erhöhter CO2-Werte vieler seiner Fahrzeuge zur Zahlung entgangener Kraftfahrzeugsteuern herangezogen zu werden. Das meldete die Nachrichtenagentur Reuters am Sonnabend unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher. Das deckt sich mit den Studienergebnissen. Für die Autoren der Studie ist der Staat kein ahnungsloses Opfer: Die Steuerausfälle seien auf die Untätigkeit der Regierung zurückzuführen – auch bei der Behebung von Defiziten beim Prüfverfahren.

Im Zeitraum 2010 bis 2015 gingen dem Fiskus wegen falscher Prüfwerte demnach geschätzt rund 3,3 Milliarden Euro verloren. Zukünftig gehen die Autoren der Studie, die im Auftrag der Linksfraktion im Bundestag erstellt wurde, von noch höheren Mindereinnahmen aus. Zum einen wichen die unter Prüfbedingungen erstellten Messwerte, die Grundlage für die Steuerklassifizierung sind, immer weiter von den realen Werten ab. Demnach vervierfachte sich die Diskrepanz von durchschnittlich zehn auf 40 Prozent zwischen 2001 und 2014. Zum anderen sind mit jedem neuen Jahrgang mehr Fahrzeuge unterwegs, deren Steuerlast von ihrem CO2-Ausstoß abhängt. Erst bei Autos, die ab dem 1. Juli 2009 zugelassen wurden, kommt diese Berechnungsgrundlage überhaupt zum Tragen. So ist auch zu erklären, dass ein Drittel (1,08 Milliarden Euro) der Mindereinnahmen des untersuchten Zeitraums von sechs Jahren allein 2015 entstanden ist.

Grundlage für die Berechnungen des FÖS sind Daten, die das International Council on Clean Transportation (ICCT) regelmäßig zum offiziellen und tatsächlichen Benzinverbrauch und CO2-Ausstoß erhebt. Erst am Donnerstag stellte die Nichtregierungsorganisation, die auch die Abgasmanipulationen bei Volkswagen aufdeckte, eine neue Studie vor, nach der beim Spritverbrauch europäischer Pkw die Differenz zwischen Herstellerangaben und den tatsächlichen Werten auf durchschnittlich 42 Prozent gestiegen ist (siehe jW vom 18. November).

Diese Abweichungen ergeben sich laut FÖS vor allem aus drei Gründen: Zum einen sei das aktuelle Testverfahren nicht repräsentativ für das Fahrverhalten auf der Straße. Des weiteren seien Autos immer aufwendiger ausgestattet, so gehörten Klimaanlagen, die den Verbrauch steigern, mittlerweile zum Standard, würden aber bei Tests nicht berücksichtigt. Und drittens werde das Prüfverfahren nur lasch kontrolliert, was es möglich mache, das Fahrzeug mit »teils legalen, teils illegalen und häufig fragwürdigen Methoden« an die Bedingungen im Labor anzupassen. Da bedeutet, dass Autos »erkennen«, wann sie auf dem Prüfstand sind und die Motorsteuerung so anpassen, dass die Emissionswerte besonders niedrig sind.