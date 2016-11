Religion statt EDV

Mit einem Haufen Kreide protestierten Lehrer und Eltern in Warschau gegen die Bildungspolitik der polnischen Regierung Foto: Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski/Reuters

Mehrere zehntausend Lehrer und Eltern haben am Samstag in Warschau gegen die geplante Abschaffung der Mittelstufenschulen in Polen protestiert. Zu der Kundgebung unter dem Titel »Stoppt das Schulchaos« hatte die Lehrergewerkschaft ZNP aufgerufen. Sie gab am Nachmittag die Teilnehmerzahl mit 50.000 an, die Warschauer Stadtverwaltung sprach von 30.000 bis 35.000 Protestierenden. So oder so übertraf die Beteiligung die Erwartungen der Veranstalter. Vor dem Parlament schüttete jeder Demonstrant eine Schachtel Schulkreide aus, was in der Summe einen ordentlichen Haufen ergab.

Bildungsministerin Anna Zalewska (Partei »Recht und Gerechtigkeit«, PiS) will die in Polen »Gymnasien« genannten Mittelstufenschulen für die Jahrgangsstufen sieben bis neun zum kommenden Schuljahr auflösen. Statt dessen soll die Grundschule von sechs auf acht und die Oberstufe von drei auf vier Jahre verlängert werden. Die Regierungspartei vertritt die Auffassung, das vor 17 Jahren – übrigens von der konservativen »Wahlaktion Solidarnosc« (AWS), aus der sich auch die PiS ableitet – eingeführte System der »Gymna­sien« habe sich nicht bewährt. Verteidiger dieses Modells argumentieren, dass es sich nach anfänglichen Schwierigkeiten inzwischen eingespielt habe und durch ein differenziertes Angebot die Jugendlichen besser fördere. Verwiesen wird auf spezielle Fremdsprachen- und EDV-Klassen. Die polnischen Oppositionsparteien vermuten, dass die vermeintliche Organisationsrefom der PiS in Wahrheit als Vorwand dient, politisch genehme Leute als Schuldirektoren einzusetzen und »patriotisch« gewendete Lehrpläne und Schulbücher einzuführen. Außerdem sollen die zweite Fremdsprache und der EDV-Unterricht gestrichen sowie die naturwissenschaftlichen Fächer reduziert werden. Statt dessen ist geplant, die Stundenzahl für Religion und Geschichte zu verdoppeln.

Die Lehrergewerkschaft ZNP befürchtet, dass 7.000 Schulen geschlossen und um die 37.000 Lehrer entlassen werden. Das Angebot der Regierung, überflüssige Mittelstufenlehrer als Vorschulerzieher oder Hausaufgabenbetreuer einzusetzen, weist die Gewerkschaft als Hohn zurück. Auch viele Kommunalpolitiker kritisieren die Reform. Da die meisten der »Gymna­sien« in kommunaler Trägerschaft sind, kommen auf die Städte und Gemeinden Kosten in dreistelliger Millionenhöhe für die Umstellung zu.