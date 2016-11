Bis zu 200.000 Menschen haben am Freitag (Ortszeit) in Buenos Aires gegen die Sozialpolitik der argentinischen Regierung demonstriert. Sie forderten das Kabinett von Staatschef Mauricio Macri auf, den »sozialen Notstand« auszurufen. Das Parlament soll am Donnerstag über einen Antrag abstimmen, der Hilfen für die ärmsten Bevölkerungsschichten vorsieht, die besonders unter der explodierenden Inflation leiden. (PL/jW)