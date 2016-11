Geist der Abspaltung

»Die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann«: Donald Trump im Wahlkampf am 29. Juli in Colorado Springs Foto: Carlo Allegri/Reuters

Vergangenheit und Gegenwart. (…) Wenn die herrschende Klasse den Konsens verloren hat, das heißt nicht mehr »führend«, sondern einzig »herrschend« ist, Inhaberin der reinen Zwangsgewalt, bedeutet das gerade, dass die großen Massen sich von den traditionellen Ideologien entfernt haben, nicht mehr an das glauben, woran sie zuvor glaubten usw. Die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann: In diesem Interregnum kommt es zu den unterschiedlichsten Krankheitserscheinungen.

(...) Das Problem ist folgendes: Kann ein derart schwerwiegender Bruch zwischen Volksmassen und herrschenden Ideologien wie jener, der sich in der Nachkriegszeit (nach dem Ersten Weltkrieg, jW) ereignet hat, »kuriert« werden mit der bloßen Gewaltausübung, die neue Ideologien daran hindert, sich durchzusetzen? Wird das Interregnum, die Krise, deren historisch normale Lösung derart verhindert wird, notwendig zugunsten einer Restauration des Alten gelöst werden? Angesichts des Charakters der Ideologien ist dies auszuschließen, freilich nicht in absolutem Sinn. Indessen wird die physische Bedrückung auf die Dauer zu einem verbreiteten Skeptizismus führen, und es wird eine neue »Kombination« entstehen, in der zum Beispiel der Katholizismus noch mehr reiner Jesuitismus wird usw. Auch hieraus kann man schließen, dass sich die günstigsten Bedingungen für eine unerhörte Ausbreitung des historischen Materialismus herausbilden. Selbst die anfängliche Armut, die der historische Materialismus als verbreitete Massentheorie unvermeidlich hat, wird ihn noch ausbreitungsfähiger machen. Der Tod der alten Ideologien zeigt sich als Skeptizismus gegenüber allen allgemeinen Theorien und Formeln und Hinwendung auf die rein ökonomische Tatsache (Verdienst usw.) und auf die Politik, nicht nur die tatsächlich realistische (wie es immer ist), sondern die in ihrer unmittelbaren Manifestation zynische (...). Aber diese Reduktion auf die Ökonomie und auf die Politik bedeutet gerade Reduktion der höheren Überbauten auf diejenigen, die mehr zur Basis gehören, das heißt Möglichkeit (und Notwendigkeit) der Bildung einer neuen Kultur.

(...) Eine Untersuchung darüber, wie die ideologische Struktur einer herrschenden Klasse tatsächlich organisiert ist: das heißt die materielle Organisation, die darauf gerichtet ist, die theoretische oder ideologische »Front« zu bewahren, zu verteidigen und zu entfalten. Der beträchtlichste und dynamischste Teil derselben ist die Presse im allgemeinen: Verlagshäuser (die implizit und explizit ein Programm haben und sich auf eine bestimmte Strömung stützen), politische Zeitungen, Zeitschriften jeder Art, wissenschaftliche, literarische, philologische, populärwissenschaftliche usw., unterschiedliche Periodika bis zu den Mitteilungsblättern der Kirchengemeinden. Eine derartige Untersuchung wäre riesenhaft, wenn im nationalen Maßstab durchgeführt: Daher könnte man für eine Stadt oder für eine Reihe von Städten eine Reihe von Untersuchungen machen. Ein Zeitungsleitartikler müsste diese Untersuchung als allgemeines Schema für seine Arbeit haben, müsste sie sich sogar auf eigene Faust von neuem machen: Wieviel glänzende Leitartikel ließen sich über das Thema schreiben!

Die Presse ist der dynamischste Teil dieser ideologischen Struktur, aber nicht der einzige: All das, was die öffentliche Meinung direkt oder indirekt beeinflusst oder beeinflussen kann, gehört zu ihr: die Bibliotheken, die Schulen, die Zirkel und Klubs unterschiedlicher Art, bis hin zur Architektur, zur Anlage der Straßen und zu den Namen derselben. Die Stellung, welche die Kirche in der modernen Gesellschaft bewahrt hat, ließe sich nicht erklären, wüsste man nichts von den täglichen und geduldigen Anstrengungen, die sie macht, um fortwährend ihren besonderen Abschnitt in dieser materiellen Struktur der Ideologie zu entwickeln. Eine solche Untersuchung, ernsthaft betrieben, hätte eine gewisse Bedeutung: Außer dass sie ein lebendiges historisches Modell einer solchen Struktur lieferte, würde sie an eine vorsichtigere und genauere Berechnung der in der Gesellschaft wirkenden Kräfte gewöhnen. Was lässt sich von seiten einer erneuernden Klasse diesem phantastischen Komplex von Schützengräben und Befestigungen der herrschenden Klasse entgegensetzen? Der Geist der Abspaltung, das heißt der fortschreitende Erwerb des Bewusstseins der eigenen geschichtlichen Persönlichkeit, ein Geist der Abspaltung, der bestrebt sein muss, sich von der protagonistischen Klasse auf die potentiellen verbündeten Klassen auszuweiten.