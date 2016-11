Kämpfer gegen den Krieg

Unbeugsamer Pazifist und Antifaschist: Carl von Ossietzky als Gefangener im Konzentrationslager Sachsenhausen Foto: dpa

Einer der vier in der kurzen Reihe von Deutschen, die den Friedensnobelpreis erhielten, Carl von Ossietzky (geb. am 3. Oktober 1889), wurde am 23. November 1936 mit ihm ausgezeichnet – vor ihm waren es Gustav Stresemann und Ludwig Quidde, nach ihm kam Willy Brandt. Es geschah rückwirkend für das Jahr 1935, nach seiner Entlassung aus dem Konzentrationslager Esterwegen kurz vor den Olympischen Sommerspielen in Berlin. Bei der Preisverleihung schon schwerkrank, starb Ossietzky anderthalb Jahre danach im Krankenhaus Nordend am 4. Mai 1938.

Die besondere Feindschaft vor allem auf der Rechten hatte er sich wesentlich während der rund sechs Jahre seiner Tätigkeit als Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift Die Weltbühne zugezogen: vom 25. Januar 1927 bis zum Tage seiner Verhaftung in der Nacht des Reichstagsbrands am 27./28. Februar 1933.

Es war in seinem Leben nicht die erste Festnahme. Wegen des unter seiner Verantwortung im März 1929 in der Weltbühne erschienenen Artikels »Windiges aus der deutschen Luftfahrt« von Walter Kreiser, in dem verbotene Aufrüstungsbemühungen Deutschlands aufgedeckt worden waren, hatte ihn das Reichsgericht in Leipzig im Herbst 1931 zu 18 Monaten Gefängnis wegen »Landesverrats« verurteilt; Haftantritt war im Mai 1932. Allerdings war er vorzeitig im Rahmen der Weihnachtsamnestie desselben Jahres freigekommen.

Wirkungsvoller Pazifismus

Ossietzkys öffentliche Wirksamkeit für den Frieden fiel in die Spanne von kurz vor dem Ersten Weltkrieg bis 1933, umfasste also zwei Jahrzehnte eines Zeitraums, zu dessen beherrschenden Problemen der Militarismus und der Krieg zählten, mit den Abstufungen Vorkrieg, Krieg, Nachkrieg (wieder schon als Vorkrieg). Aus Ossietzkys Sicht mussten nach 1918 die pazifistischen Bestrebungen vor allem darauf ausgerichtet sein, eine Zweitauflage des Weltkriegs unmöglich zu machen. Daher zielte seine Arbeit darauf, den Pazifismus zu befähigen, sich einem neuen Kriegsabenteuer in den Weg zu legen, überhaupt dem Phänomen Krieg. Im Gegensatz zu ihm erstrebten auf der Gegenseite einige gleichzeitige Autoren, die deutsche Bevölkerung für den nächsten »Griff nach der Weltmacht« moralisch aufzurüsten (Oswald Spengler, Ernst Jünger u. a.).

Ossietzkys Stellungnahmen gegen den Krieg und Aufrufe zum Frieden sind ein gewichtiger Bestandteil der pazifistischen Literatur der Ära. Indessen war der Pazifismus ein sehr verästeltes Gebilde. Zunächst lassen sich zwei große Hauptströmungen des Friedenskampfs unterscheiden: neben dem – dann oft als »bürgerlich« bezeichneten – Pazifismus der Antimilitarismus der Arbeiterbewegung. Wolfram Wette empfiehlt, unter den damals vorhandenen Richtungen und Gruppen des Pazifismus »zwischen gemäßigtem, organisatorischem, radikalem und revolutionärem Pazifismus« zu unterscheiden. Als gemäßigt würden die von den Parteien der Weimarer Koalition – Sozialdemokratie, Zentrum, Deutsche Demokratische Partei – vertretene »Verständigungs- und Revisionspolitik«, soweit sie auf Kriegsvermeidung zielte, sowie auch der »von Ludwig Quidde angeführte Flügel« der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG) gelten. Unter dem organisatorischen sei ein Pazifismus zu verstehen, dessen Anhänger sich in Vereinigungen zur Pflege des Friedensgedankens zusammenfanden. Zum radikalen Pazifismus bekannte sich in der späteren Weimarzeit die DFG, als Paul von Schoenaich, ein ehemaliger General, in der Nachfolge Quiddes Präsident wurde. Den revolutionären Pazifismus propagierte die von Kurt Hiller geleitete Gruppe revolutionärer Pazifisten. Ossietzkys Mitstreiter Kurt Tucholsky plante, dem wirkungslosen Pazifismus, den er beobachtete, mit dessen Widerspiel zu begegnen, dem wirkungsvollen Pazifismus. Dass der Pazifismus vor dem Ersten Weltkrieg sein Vorhaben nicht realisiert hatte, die Kriegsverhinderung, hatte die Geschichte erwiesen. Dass er auch nach dem Weltkrieg in den Jahren der Weimarer Zeit wiederum sein Ziel nicht erreichte, erwies sie ebenfalls, weil nach nur einem Vierteljahrhundert der zweite folgte.

Kantianische Friedenslehre

Ossietzkys Beitrag zur Friedenslehre lässt sich als kantianisch charakterisieren. Auf den bedeutendsten älteren Initiator einer Theorie des Pazifismus, Immanuel Kant, berief sich Ossietzky ausdrücklich. Kant sah in seiner Schrift »Zum ewigen Frieden« (1795) drei »Definitivartikel« vor: 1. Jedes Land solle künftig eine rechtsstaatliche Verfassung haben; 2. die Staatenwelt in einem »Friedens- oder Völkerbund« organisiert werden; 3. auf außereuropäischen Kontinenten herrsche ausschließlich ein Besuchsrecht (somit nicht das Recht der Wegnahme oder Kolonisierung).

Ossietzkys pazifistische Vorstellungen gruppieren sich um diese kantianischen Postulate. Erstens: Die Festigung der Weimarer Republik – des demokratisch verfassten Rechtsstaats – bildet die unabdingbare Voraussetzung für die verlässliche Sicherung des Friedens. Zweitens: Unter den politischen Neuschöpfungen der Epoche beschäftigte ihn als Dauerthema der 1919 gegründete Völkerbund. Allerdings kritisierte er die diesem von der Entente gegebene Gestalt scharf, um den »Weg zum Völkerbunde der Zukunft« zu eröffnen. Drittens: Zum Programm des vorhandenen Völkerbundes sollte es gehören, »nicht konservierend, sondern weiterführend zu wirken« – insbesondere dadurch, dass er sich im »Emanzipationskampfe« der unterdrückten Völker und Kontinente als unterstützende Kraft bewährte. Als Beispiele benannte Ossietzky China und Afrika. Er solidarisierte sich mit einem Kommunisten, der fragte: »Ob der chinesische Kuli nicht ein Recht hat, sich zu wehren?«

Den kritischen Autor Ossietzky und sein politisches Erbe – wer in Deutschland dürfte beides für sich in Anspruch nehmen, wenn nicht die antifaschistisch-antimilitaristische Demokratie? Ingo Müller bekannte: »So groß die Bedeutung Ossietzkys als kritischer Chronist der Weimarer Republik war, seine Nachwirkung als Symbol- und Integrationsfigur der politischen Linken erklärt sich eher aus seiner unbeugsamen Haltung trotz Folter, Krankheit und Siechtum. Der geschundene Häftling Nr. 562, der selbst im Zustand physischer Vernichtung der ›schlichte Märtyrer‹ (Einstein) blieb, das machte ihn nicht nur in den Augen des antifaschistischen Widerstandes zum Sieger über seine Peiniger.«