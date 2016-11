Wohlverdiente Ehrung

Zu jW vom 11. November: »›Ruf an die Menschheit‹«

Es berührt mich sehr, dass 55 Jahre nach seinem Tod die einzige erhaltene Sinfonie von Erwin Johannes Bach uraufgeführt wird. Das ist eine späte, aber wohlverdiente Ehrung eines Mannes, der das Schicksal vieler Kommunisten (und dazu noch Jude) in der Zeit des Faschismus erleiden musste. Sein Buch heißt übrigens »Der Hasenhirt« und nicht »Hasenhüter«. Das 1951 im Alfred-Holz-Verlag in Berlin erschienene Büchlein hat 2014 die Edition digital in Godern bei Schwerin als E-Book neu herausgebracht. Die Verse sind ein echtes Lesevergnügen und verraten den Musiker in dem Dichter.

Gisela Pekrul, per E-Mail

Kein Schwabe

Zu jW vom 9. November: »Kämpfen oder kürzen«

Wolfgang Schäuble ist kein Schwabe, sondern Badenser aus Freiburg!

Armin Christ, per E-Mail

Gefahr abgewendet

Zu jW vom 10. November: Abgeschrieben »Zum Ausgang der US-Wahlen«

Die präsentierte Stellungnahme der Vorsitzenden der Linkspartei ist so schwach, wie die Partei Die Linke selbst zur Zeit ist. Offensichtlich sehen die Linken »den Wald vor lauter Bäumen nicht«. Statt solche Kaffeekränzchen-Stellungnahmen abzugeben, sollten die Linken zunächst froh sein, dass die unmittelbare Gefahr eines dritten Weltkriegs und einer atomaren Auslöschung der Welt im Konflikt um Syrien zunächst vertagt sind. Denn die andere Wahlmöglichkeit mit Hillary Clinton hätte mit Sicherheit sehr zügig in diese Richtung geführt, laut Ankündigung der Kandidatin selbst und gemäß ihrer NATO-Partner.

Selbst die Aufstellung eines Bernard »Bernie« Sanders im Rahmen der Demokratischen Partei in Amerika war eine Illusion. Als Sanders durch die eigene Partei weggewischt wurde, blieb allein die Realität der Demokratischen Partei – Hillary Clinton – übrig. Dass Sanders dieser Kandidatin noch seine Unterstützung gab und damit alles, was er bis dahin bewegt hatte, zur Nichte machte, war für seine Wähler ein harter Schlag ins Gesicht.

Wie kann man als Linker eine Politikerin empfehlen, die nachgewiesen alle NATO-Kriege seit 1999 bis heute mit Lügen und gespielter Humanität direkt unterstützt hat und damit für Massentötungen und die Zerstörung der betroffenen Länder mitverantwortlich ist? Gerade diesen Gedanken sollte auch Die Linke nun vor Augen haben, wenn sie meint, mit der SPD und den Grünen koalieren zu wollen. (…)

Olivera Götz, per E-Mail

Marionette Trump

Zu jW vom 14. November: »Wieder kein Untergang«

Auch mit Donald Trump wird sich in der Politik nicht viel ändern, auch Trump bleibt eine Marionette des militärisch-industriellen Komplexes. Neu ist nur, dass ein amerikanischer Präsident nach Jahrzehnten einmal einen klugen Gedanken über Russland geäußert hat. Und schon reagieren die Kriegstreiber hysterisch.

Peter Herrmann, per E-Mail

Blaupause für deutsche Verhältnisse

Zu jW vom 9. November: »(Links)liberale Arroganz« (online)

Vielen Dank für den Kommentar – sehr pointiert in Inhalt und Form, wenn ich das so lobend sagen darf. Und noch mehr: eine Blaupause für deutsche Verhältnisse. Man muss nur »Trump« gegen »AfD« und »USA« gegen »Deutschland« austauschen und bekommt einen guten Eindruck davon, warum es bei der deutschen Linken auch nicht so richtig rund läuft (und wohin das noch führen kann). Vielen Dank trotz oder gerade wegen der bitteren Wahrheit und rote Grüße!

Männe Grüß, per E-Mail

Volkseigentum in der DDR

Zu jW vom 14. November: »Die Grundfrage stellen«

Die Thesen des Ostdeutschen Kuratoriums von Verbänden (OKV) sind goldrichtig, bis auf These 12. Da hat die jahrzehntelange Gehirnwäsche (die ja lange vor der »Wende« begann) ihre Spuren hinterlassen: »Im Zentrum der Diffamierung der sozialistischen Eigentumsordnung steht das staatliche Eigentum, das in der DDR in der Tat die dominierende Größe war. Es ist unstrittig, dass bei der Verstaatlichung der Bogen überspannt wurde und auch Kleinunternehmen, Gewerbetreibende und Einzelhandel weitgehend staatlich waren.«

Es war, wie auch in den anderen Thesen korrekt formuliert, Volkseigentum und kein staatliches Eigentum. Staatliches Eigentum gab es natürlich auch, z. B. Reichsbahn, Deutsche Post, Staatsbank. Aber die Mehrzahl der Betriebe war volkseigen, zwar staatlich verwaltet und gelenkt, aber volkseigen! Und der Einzelhandel war auch nicht »überwiegend staatlich«, denn da gab es den genossenschaftlich organisierten »Konsum«, der die Hauptlast der Versorgung trug und in den ländlichen Räumen der einzige Akteur blieb.

Es muss uns beunruhigen, wie sehr die Geschichtsklitterung sogar die kritischsten Köpfe beeinflusst!

Günter Hering, per E-Mail

Hinterhof der USA

Zu jW vom 15. November: »Kommunist des Tages: Papst Franziskus«

Der Auszug aus dem Interview mit dem Pontifex verleitet zum Schmunzeln, wenn man von ihm hört: »Es sind die Kommunisten, die wie die Christen denken.« Doch denken wir daran, warum Franziskus Papst wurde. Seine Aufgabe besteht darin, die sozialistischen Ideen auf Taubenfüßen mittels Katholizismus aufzuweichen und zu untergraben, damit besonders Süd- und Lateinamerika als der bisherige Hinterhof – wider die Zeit – den USA vollständig zur Verfügung bleiben.

E. Rasmus, per E-Mail