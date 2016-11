»Drei Poeten, höchste Mittel wählend«

Anfang der 1960er Jahre war der Dramatiker Peter Hacks (1928–2003) voll der Hoffnung. Eine neue Klassik sollte entstehen. Seine potentiellen ­Weggefährten kamen ihm allerdings bald abhanden: Der eine schlug sich auf die Seite der Moderne, der andere ging in den Westen Foto: Eulenspiegel Verlag

Unter dem Titel »›Machen Sie nicht weiter so‹ – Hacks in Dialog und Kontroverse mit Kollegen« fand am 12. November 2016 in Berlin die neunte wissenschaftliche Tagung zu Werk und Leben von Peter Hacks statt. Wie dokumentieren im folgenden den stark gekürzten Vortrag des Literaturwissenschaftlers und jW-Redakteurs Ronald Weber. Die Beiträge der Tagung werden im Herbst 2017 im Berliner Aurora-Verlag erscheinen. (jW)

Wie andere Götter auch«, so liest man 1990 bei Peter Hacks, »erscheint der Genius des Dramas gern in dreiköpfiger Gestalt. Bei den Griechen hießen die Köpfe Aischylos, Sophokles, Euripides, bei den Franzosen Corneille, Racine, Voltaire, bei den Deutschen Lessing, Goethe, Schiller.«1 Zu Beginn der 60er Jahre in der Deutschen Demokratischen Republik hießen diese: Peter Hacks, Hartmut Lange und Heiner Müller – zumindest wenn es nach ersterem geht, der Ende 1964 seine eigene Komödie »Moritz Tassow« sowie Müllers »Die Umsiedlerin« und Langes »Marski« zu den »drei wichtigsten Stücken der DDR« (HW 13, 76) erklärte.

Zu Hacks’ Zielen Ende der 50er Jahre zählte es, die sozialistische Gegenwart im Drama darzustellen. Wie aber schreibt man ein Gegenwartsstück, das die gesellschaftliche Realität der DDR abbildet, ohne sie zu beschönigen? Und ohne sie in Bausch und Bogen zu verurteilen – denn das war trotz aller Kritik Hacks’ an den kleinbürgerlich anmutenden Zuständen der Übergangsperiode zum Sozialismus klar: Sein Verhältnis zum ostdeutschen Staat war grundsätzlich positiv.

Vorbilder für ein sozialistisches Gegenwartstheater waren rar. Es gab die sowjetische Revolutionsdramatik, aber die war nur schwer auf den deutschen Fall übertragbar. Und auch bei Bertolt Brecht ließen sich kaum Beispiele finden, hatte Hacks’ großes Vorbild sich doch nach seiner Übersiedlung nach Ostberlin vor allem um die Inszenierung seiner fertigen Stücke gekümmert. Brechts Versuch, die DDR im Drama am Beispiel von Hans Garbe, einem der ersten Helden der Arbeit, zu behandeln, das sogenannte »Büsching«-Projekt, scheiterte.

Eine bedeutende Hoffnung

Es war schließlich Heiner Müller, der die Geschichte Garbes, der einen defekten Ringofen bei laufender Produktion repariert und damit die Planerfüllung gerettet hatte, erfolgreich ins Drama holte. »Der Lohndrücker«, den Müller 1956 gemeinsam mit seiner Frau Inge schrieb, beeindruckte Hacks. Hier waren das schwierige Verhältnis der Arbeiter zu den nunmehr staatlichen, von der SED verwalteten Produktionsmitteln sowie die historische Last des Faschismus, also der Umstand, dass der Sozialismus mit Kräften aufgebaut werden musste, die seinen politischen Kerngedanken indifferent, wenn nicht feindlich gegenüberstanden, am Beispiel eines Konfliktes dargestellt, der am Schluss nicht harmonisiert wurde.

Als Peter Hacks Heiner Müller 1956 kennenlernte, war er begeistert. Zwar lässt sich aus der von Müller überlieferten Bemerkung Hacks’, »Der Lohndrücker« erscheine ihm etwas zu »positivistisch«2, d. h. er gehe nur von der gegebenen Problemlage aus und rechne von dieser nicht auf die Zukunft hoch, schließen, dass Hacks sehr wohl merkte, hier war ein so ganz anderer dramatischer und philosophischer Kopf am Werk als er selbst. Aber das änderte nichts an Hacks’ Zuspruch. In einem Brief lobte er Stück und Autor in den höchsten Tönen. Vom »beste[n] Theaterstück, das in der DDR geschrieben wurde«, ist da zu lesen. Und weiter: »Wenn ich in einen Stückeschreiber bedeutende Hoffnung setzen wollte, ich wüsste nicht, in wen eher.«3

Überblickt man die späten 50er und frühen 60er Jahre, so lässt sich ohne große Übertreibung sagen, dass Hacks’ »Die Sorgen und die Macht« und »Moritz Tassow« sowie Müllers »Der Lohndrücker« und »Die Umsiedlerin« zu den bedeutendsten dramatischen Produktionen der Zeit gehören. Es sind Gegenwartsdramen, die nicht nur zentrale Konflikte des DDR-Sozialismus thematisieren, sondern auch ästhetisch anspruchsvolle Texte, die aufgrund ihrer metrischen Gestaltung Maßstäbe setzten.

Trotz einiger wesentlicher Unterschiede, die vor allem die Frage der Geschlossenheit der dramatischen Handlung anbelangen, bilden Hacks und Müller zu Beginn der 60er Jahre eine Gruppe im literarischen Feld der DDR. Eine solche konstituieren sie als Newcomer sowohl durch ihre relative Außenseiterposition als auch durch die äußere Zuschreibung seitens der Kulturpolitik. Von einer Autorengruppe mit einem gemeinsamen Programm oder ähnlichem kann allerdings keine Rede sein. Hacks und Müller, das ist zu Beginn der 60er Jahre vor allem eine Negativkoalition. Gleichwohl fällt eines auf: Mit den Verboten ihrer Gegenwartsdramen (»Umsiedlerin« im Oktober 1961; »Die Sorgen und die Macht« im Januar 1963) machten sie nicht nur ähnliche Erfahrungen mit dem kulturellen System der DDR. Sie zogen, nachdem sie beide ein Stück des Bitterfelder Weges (also jener Kampagne, mit der die Kulturpolitik ab 1959 den Autoren die Arbeitswelt als Sujet und das Proletariat als Figuren ans Herz legte) beschritten hatten, auch die gleichen Schlussfolgerungen, indem sie sich vom Zeitstück ab- und der Antike sowie der Historie zuwandten. Die Verbote wirkten hier wie ein Beschleunigungsmittel, verstärkten sie doch den Eindruck, dass Gegenwartsstoffen der »höhere Abstraktionsgrad« (MW 10, 35) fehle, den Dramatik brauche. Sie seien zu eindeutig und verweigerten sich einer angemessenen ästhetischen Behandlung. »Das Gegenwartsdrama«, schreibt Hacks, »steht außerhalb des Bereichs der Metapher, also außerhalb der Poesie.« (HW 15, 139)

Hatte Shakespeare nicht lauter Historien geschrieben, die, weit davon entfernt, lediglich getarnte Gegenwartsstücke zu sein, seine Zeit untersuchten? Und ließ sich nicht mit einem bearbeiteten Aristophanes oder Sophokles eine Aussage über die Gegenwart treffen, ohne einfach nur einen schlichten Antikenaufputz zu liefern? Peter Hacks’ »Der Frieden« (1962) und Heiner Müllers »Philoktet« (1964) demonstrierten das.

Ein Schüler

Der damit vollzogenen Bewegung weg von Brecht und zurück zu Shakespeare und der deutschen Klassik schloss sich bald ein dritter an: Hartmut Lange. Als Hacks und Lange sich im Sommer 1960 kennenlernten, hatte dieser gerade sein erstes Theaterstück geschrieben. Es hieß: »Senftenberger Erzählungen oder Die Enteignung«.

Das Stück handelt von der Konfrontation zwischen einer volkseigenen Kohlengrube und einem Privatunternehmen. Der Unternehmer Brack ist in der Lage, Löhne auszuzahlen, während die Arbeiter des staatlichen Unternehmens hungern. Das führt zu einem Arbeitskräftemangel in der Grube, weil die Arbeiter sich lieber bei Brack anstellen lassen, der die allgemeine Mangelsituation mit Fleischkonserven aus der Schweiz beheben kann. Der Plot, der den Widerspruch zwischen der Forderung nach Produktivitätssteigerung zum Aufbau des Sozialismus und dessen mangelnder materieller Anreizstruktur thematisiert, ist typisch für die Frühzeit der DDR-Dramatik. Die Lösung des Konflikts liegt in der Enteignung Bracks. Aber zunächst braucht der sozialistische Staat noch den Ausbeuter und sein technisches Wissen zum Entrosten einer Förderbrücke. Das ist die Dialektik des sozialistischen Aufbaus: »Wir brauchen Bracks Talent, das ausbeutet, aber unsere Brücke entrostet, weil wir die Brücke gegen die Ausbeutung brauchen. Unser Gleis errichten uns noch Lohnsklaven, aber sie errichten es gegen die Lohnsklaverei.«4

Lange enthält sich einer idealistischen Figurengestaltung; weder erscheint die Arbeiterklasse als heroisch, noch tritt die Partei in Person des Sekretärs September als ideologisch besonders überzeugend auf. Die einzige Figur des Stücks, die einen Bewusstseinswandel erfährt, ist die Arbeitertochter Regine: Sie eignet sich am Ende das Knowhow des bürgerlichen Buchhalters Stockfleisch an und weigert sich, als sie schwanger wird, den Vater ihres Kindes zu heiraten. So erscheint sie als eine Hoffnungsträgerin, die an die meist schweigende, sich zum Schluss aber behauptende Figur Niet aus Heiner Müllers »Umsiedlerin« erinnert; auch hier wird die Schwangerschaft zum Symbol des organisch aufgefassten Sozialismus.

Hartmut Lange war, das scheint Hacks sofort klar gewesen zu sein, ein »richtiges Talent«5. Selbst seit dem Januar 1960 als Dramaturg am Deutschen Theater tätig, verhalf er Lange dort zu einer Assistenzstelle. Bald entstand zwischen beiden – Lange war neun Jahre jünger als Hacks – eine Art Lehrer-Schüler-Verhältnis. »Zu jeder gesellschaftlichen Erfahrung ist die persönliche Bekanntschaft gescheiter Leute nötig, die jede Erfahrung zu einer kollektiven und damit privaten Gewissheit macht, diese Aufgabe übernahm bei mir, vor allen anderen Kollegen der Stückeschreiber Peter Hacks« (L 9), schrieb Lange rückblickend. An Lange hatte Hacks regelrecht einen Narren gefressen. Er zog ihn in seinen engsten Kreis. Hacks unterstützte Lange in jeder erdenklichen Hinsicht. Er setzte sich beim Suhrkamp Verlag und bei der Zeitschrift Theater heute für ihn ein, und im April 1965 sorgte er, dort selbst seit 1964 Präsidiumsmitglied, sogar für Langes Aufnahme in den PEN-Club der DDR.

Marskis Emanzipation

Im April 1965 schreibt Hacks: »Es ist ruchbar geworden, dass, spätestens seit 1962, die Dramatik in der DDR begonnen hat, unter den literarischen Genres die Führung zu übernehmen.« (HW 13, 84) 1962, das ist nicht nur das Jahr, in dem »Der Frieden« uraufgeführt und »Moritz Tassow« abgeschlossen wurde, es ist auch das Jahr, in dem Hartmut Langes zweites Stück entstand. Es heißt »Marski«.

Der Großbauer Marski, ein genussorientierter »Gargantua« (L 45), liebt seine Freunde. Der Verbrauch des Erzeugten gemeinsam mit ihnen ist sein Lebenssinn. Genuss und Freundschaft bedingen sich für Marski gegenseitig: »Ich bin ein geselliger Mensch. Wo die Geselligkeit fehlt, fehlt mir der Appetit, und wo der Appetit fehlt, fängt das Sterben an« (L 54). Die Trias von Arbeit, Genuss und Freundschaft, von Lange als unmittelbarer Ausdruck der Freiheit gesetzt, wird im Stück durch die die soziale Position Marskis gestört. Denn die Freunde, wirtschaftlich abhängige Klein- und Neubauern, speisen mit diesem nicht als Gleiche. Sie haben zwar Land, sind aber auf Marskis Produktionsmittel angewiesen und müssen im Gegenzug bei der Ernte helfen.

Das ist der Grundwiderspruch, den das Stück entfaltet: Die »böse Krankheit« (L 45) des Privatbesitzes behindert die Freundschaft. Das Stück eröffnet mit einem gemeinsamen Essen, bei dem es zum Streit kommt. Weil Marski verschlafen hat, müssen die Bauern warten. Der Bauer Staschek benennt in seiner Wut den ökonomischen Hintergrund der Freundschaft: »Ich würde das zwischen uns nicht Freundschaft nennen, sondern gegenseitiges Interesse.« (L 51) Als die Bauern sich am nächsten Morgen zum Haferdreschen bei Marski einfinden, fehlen zwei der Freunde. Der Großbauer ist darüber enttäuscht, drängt aber trotzdem zur Arbeit, die, auf weniger Schultern verteilt, anstrengender für alle wird. Als Marski immer mehr Einsatz fordert und sich schließlich als herrischer Ausbeuter zeigt, wenden sich die Freunde nach und nach von ihm ab. Schließlich existiert ja längst eine Lösung für ihre ökonomischen Probleme: die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Marski treibt sie gewissermaßen in die Arme der LPG. In einer herkulischen Aktion versucht Marski, die Arbeit allein zu bewältigen, scheitert aber. Ohne Abhängige, die ihm helfen, ist die Arbeit nicht zu leisten. Von seinen Freunden verlassen, verlässt Marski der Appetit, und er will sich aufhängen. Im letzten Moment schneiden ihn die Freunde vom Strick. Als Mitglieder der LPG sind sie nunmehr unabhängig und können Marski als Gleiche gegenübertreten. Und auch dieser will ihnen jetzt ein Gleicher sein: »Ich bin doch nicht blöd / und gebe meinen Appetit / für meine Kühe hin und werd / der Sklave meiner Sau. / (…) Ich sterbe nicht / am eignen Vieh. Eher teil ichs auf / und eß es in Gesellschaft!« (L 87) So endet das Stück wie Peter Hacks’ »Frieden« mit einem Festgelage.

Marski muss symbolisch sterben und als ein anderer »wiederauferstehen«, damit der Genuss zum Genuss aller wird. Langes dialektische Fabel verweigert ein tragisches Ende. Die negativen Aspekte (Marskis Privatbesitz an Produktionsmitteln) werden negiert, während die positiven (sein umfassendes Subjektbewusstsein) aufgehoben werden. Freundschaft und Genuss setzen soziale Gleichheit voraus; ist diese gegeben, sind die gesellschaftlichen Produktionsmittel vergemeinschaftet, steigert sich der Genuss ins potentiell Unendliche. Der Blochsche »Vor-Schein«6 der Utopie zeigt sich im Stück als Traum umfassender Völlerei und wird durch die die formale Gestaltung des Textes, den Wechsel von Vers und Prosa und die poetische Sprache Langes, gestützt. »Marski« erscheint so als Parabel auf den gelingenden historischen Fortschritt, als poetischer Beweis des Historischen Materialismus.

Dreibund der neuen Klassik

Peter Hacks lobte »Marski« in den höchsten Tönen. Davon ausgehend, dass der Sozialismus unter Walter Ulbricht im Zuge des Neuen Ökonomischen Systems in den 60er Jahren in eine Phase anhaltenden Erfolgs übergegangen sei, erklärte er Langes Drama zum Paradestück der Zeit. Hier werde nicht nur die große historische Aufhebungsleistung des Sozialismus dargestellt – »Weil der Sozialismus fest sitzt, können Marskis bürgerliche Tugenden (…) sozialistische Tugenden werden« (HW 13, 89) –, hier zeige sich auch die darauf fußende neue Souveränität des sozialistischen Dramas: »Der Siegeszug unseres Versdramas beruht auf der Entdeckung, dass klassische Literatur, weit entfernt davon, Literatur der Harmonie zu sein, Literatur der Souveränität ist, allein fähig, große Widersprüche in den artistischen Griff zu bekommen. Der Vers ist das Gefäß für große Widersprüche. Die Widersprüche gibt es immer; die heitere Festigkeit, ihnen offen ins Gesicht zu sehen, haben nur glückliche Epochen.« (HW 13, 92 f.)

Wie sehr Hacks »Marski« schätzte, lässt sich daran ermessen, dass er Langes Stück 1965 zum Anlass nahm, um an ihm seine ästhetische Theorie zu erläutern und somit die neue, gemeinhin als sozialistisch bezeichnete Klassik erstmals einer breiteren Öffentlichkeit bekanntzumachen. Was Hacks in künstlerischer Weise gewissermaßen analog zum Sozialismus anstrebte, war die Aufhebung der Tradition. So wie Lange in seinem Stück den »hohlen Riesen mit gesellschaftlichem Inhalt« (HW 13, 85) füllt, strebte Hacks an, die im Laufe des 19. Jahrhunderts hohl gewordene dramatische Tradition mit neuem Inhalt zu füllen – allerdings ohne aufklärerisch zu wirken, denn das war ja die Kritik an Brecht, dass dieser das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und Kunst als »sinnlich exemplifizierte Wissenschaft« (HW 13, 16) betrieben habe. Was Hacks forderte, war die Rückkehr zum handelnden Menschen als Mittelpunkt des Dramas, mithin die Rückkehr zum Drama überhaupt. Brecht hatte angesichts des Imperialismus die »Enthumanisierung des Stofflichen« (HW 13, 114) betrieben und vor allem gesellschaftliche Faktoren als handlungsleitend gelten lassen. Auf Grundlage des Sozialismus sei nun, so Hacks, die Negation der Negation möglich: »Weil die Gesellschaft wieder Platz für den Menschen hat, hat der Mensch wieder Platz für die Gesellschaft; die zweibeinige Hülse füllt sich mit Totalität« (HW 13, 96), heißt es am Ende des »Marski«-Essays. Seine eigenen Stücke »Moritz Tassow« und »Polly« sowie Müllers »Philoktet« und Langes »Marski« waren ihm Ausweis dafür.

Hacks hat die Dreierkonstellation noch im gleichen Jahr, in dem er seinen »Marski«-Essay verfasste, vor dem Hintergrund der Antike gespiegelt und Müller und Lange als Mitbewerber des Dionysischen Tragödienagons beschrieben. Eine Öffentlichkeit, vor der die drei Dichter mit ihren künstlerischen Hervorbringungen in einen Wettkampf hätten treten können, kam aber in der DDR der frühen 60er Jahre nicht zustande. »Moritz Tassow« wurde ebenso verboten wie »Philoktet«, und auch »Marski«, der dank Hacks’ Unterstützung auf dem Spielplan des Deutschen Theaters gestanden hatte, wurde dort im Zuge des Skandals um »Die Sorgen und die Macht« wieder gestrichen – eine empfindliche Niederlage für den Autor Hartmut Lange, der zu allem Ärger auch noch, wie Hacks, seiner recht gut bezahlten Anstellung als Dramaturg verlustig ging.

Das Triumvirat der sozialistischen Klassik existierte auf den DDR-Bühnen nur als Entwurf – und nur für kurze Zeit. Am Theater der Bergarbeiter in Senftenberg standen Hacks, Lange und Müller 1961 gemeinsam auf dem Spielplan, realisiert wurde dieser nicht. Aber nicht nur die Kulturpolitik legte dem Dreibund Steine in den Weg. Auch die von Hacks dem DDR-Drama gewiesene klassische Richtung blieb als Gemeinsamkeit mehr Wunsch als Realität.

Das zeigte sich eindrücklich an Müllers Sophokles-Bearbeitung »Philoktet«, einem parabolischen Modell, dessen Untergrund ein als tragisch angenommenes Verhältnis von Individuum und Geschichte bildet. Am Schluss des Stücks ist Philoktet tot, getötet vom idealistischen Jüngling Neoptolemos. Die Mission der Rückholung Philoktets von der Insel, auf der die Griechen ihn einst ausgesetzt haben, und um die es in dem Drama geht, ist damit aber nicht gescheitert, denn der schlaue Odysseus präsentiert den toten Krieger als Opfer der feindlichen Trojaner. So wird der in seinem Hass auf alles Griechische Gefangene am Ende kraft der Dialektik der Lüge zur patriotischen Legende. Der Bedeutungsraum der »Philoktet«-Parabel zielte auch auf den Sozialismus. Die Utopie war hier höchstens in Verneinung anwesend, als »Negativ eines kommunistischen Stücks« (MW 8, 261), wie Müller später bemerkte. Das war das genaue Gegenteil einer Durchheiterung des Mythos, wie Hacks sie anstrebte.

Hacks wurde, wie er in einem »Philoktet« gewidmeten Essay bemerkt, an dem Stück »irre« (HW 13, 99). Warum schrieb Müller eine Tragödie, eine Gattung, deren Voraussetzungen nach Hacks’ Ansicht im Sozialismus doch längst obsolet geworden waren – denn hier herrschten weder anonyme Schicksalsmächte, noch gab es antagonistische Klassenkonflikte? Weil Müller es so wollte. Die Tragödie entsprang, so schreibt Hacks, »dem geschichtlichen Bewusstsein des Beschreibers« (HW 13, 98). An »Philoktet« wurde Hacks die gattungsästhetische und geschichtsphilosophische Differenz zu Müller offenbar. Das war noch nicht der Bruch zwischen den beiden Dramatikern, der offen erst mit Müllers »Macbeth«-Bearbeitung zu Beginn der 70er Jahre erfolgte. Aber es war doch deutlich, dass in Müllers Orientierung auf die Tragödie und der Zuspitzung des Mythos ein unüberbrückbarer Gegensatz zutage trat.

Der Abtrünnige

Immerhin, über »Philoktet« – diese »vollkommene Tragödie (…) von vollkommener Bauart und in vollkommenen Versen« (HW 13, 98) – ließ sich reden. Und welch schlechtes Zeugnis Müller der griechischen Sache, d. h. dem Sozialismus, mit der Instrumentalisierung des toten Kriegers auch ausstellte, die »Sache« ging zumindest irgendwie weiter.

Ganz anders bei Hartmut Lange, der 1964 mit »Hundsprozess« eine scharfe allegorische Abrechnung mit dem Stalinismus präsentierte. In dem Stück wird einem Statthalter des Herrschers Dshugaschwili – hinter dem leicht Josef Stalin erkennbar ist – der Prozess gemacht. Die Anklage lautet auf Abweichung. Die innerhalb seines Herrschaftsgebiets errichtete Ordnung wird wie folgt beschrieben: »Hier blüht ein Land, leidlos und ohne Staat. / Hier lebt ein jeder, wie er leben will. / Die Luft ist frei, die Winde stehen still. / Es herrscht kein Gott und auch kein Apparat.« (L 101 f.) Nicht von ungefähr trägt der Statthalter den an François Rabelais’ Riesen Gargantua erinnernden Namen Karpantua. Es ist das sozialistische Arkadien, die Utopie, die hier auf der Anklagebank sitzt. Die Verbrechen des Statthalters sind denn auch Neigung »zum Laster und zum freien Willen«; er ist weiterhin angeklagt des »Widersprechens, Zweifelns, Selberdenkens« (L 105 u. 110).

»Hundsprozess« formuliert einen nicht vermittelbaren Widerspruch zwischen der kommunistischen Utopie und der Praxis der sozialistischen Staaten – ein scharfer Kontrast zu der in »Marski« entfalteten Dialektik des gelingenden Sozialismus, ja geradezu eine Absage an die Hackssche Theoriebildung, bedenkt man, dass der Riese, den Hacks in seinem »Marski«-Essay als »die Lieblingsfigur des sozialistischen Dramatikers« (HW 13, 95) beschreibt, am Ende hingerichtet wird. Aber nicht nur inhaltlich, sondern auch formal stellt das Stück das Gegenteil seines dramatischen Vorgängers dar. Lange zeigt ein entfesseltes Theater, in dem die Vertreter Dshugaschwilis als Tiere auftreten, und Musik, Pantomime und Tanz dominieren, so dass der farcenhafte Text in die ästhetische Nachbarschaft der Theatertheorie der Moderne rückt.

Mit »Hundsprozess« drückte Lange seine Distanz gegenüber der DDR aus. Die negativen kulturpolitischen Erfahrungen hatten den Dramatiker von früheren Positionen abrücken lassen. Rückblickend bekannte er: »Als ich merkte, dass die Psychopathologie einzelner Leute das System beherrschte, als ich merkte, dass die KPdSU eine verbrecherische Geschichte hatte, war die DDR für mich nicht mehr marxistisch.«7 Seitdem war Lange zu keinen Kompromissen mehr bereit. Als die Proben zu »Marski« 1965 am Deutschen Theater wiederaufgenommen wurden, widersetzte er sich Änderungswünschen. Eine Perspektive als Schriftsteller sah er für sich in der DDR nicht mehr: »Es gab für mich wirklich nur zwei Wege: Entweder ich höre auf zu schreiben, dann hätte ich mich einer anderen Aufgabe gewidmet. Wenn ich aber meine Stücke durchbringen wollte, musste ich dem Druck entrinnen, der drüben herrschte.«8

Und eben das tat Lange. Im August 1965 nutzte er einen gemeinsamen Urlaub mit dem Ehepaar Hacks im blockfreien Jugoslawien zur Flucht. Brieflich entschuldigte sich Lange später für die Umstände der Flucht, beharrte aber auf seiner Entscheidung: »(A)nders ist aus unserem Staat eben nicht herauszukommen.«9

Der Schüler war abtrünnig geworden. Hacks verzieh Lange die Flucht nie. Jegliche Kontaktversuche blockte er ab. Mit dem, wie er in der Einleitung seiner theoretischen Essays schrieb, »Täter der allerdümmsten Untat« (HW 13, 8) wollte er nichts mehr zu tun haben.

Wie sehr Hacks der Weggang Langes schmerzte, zeigt sich an dem nach dessen Flucht verfassten Gedicht »Die Elbe«, das zwischen Verachtung und Anerkennung hin- und herspringt:

»Bei den Dionysos geweihten Spielen, / Wo drei Poeten höchste Mittel wählend, / Drei volle Tage nach der Palme zielen, / Ist ein Tag leer und ist ein Dichter fehlend. / Er wiegt nicht mehr seit seinem Übergange / Ins Schattenreich, der schön beredte Lange. (…) Des Gottes dritter Tag bleibt unbespielt. / Die Szene ärmer und die Sprache kleiner. / Der Narr, der sich für unersetzlich hielt, / Hat nur in Wahrheit seinen Wert gefühlt: / Er ists. Doch ja, ihr Biedern. Manchmal einer / Ist unersetzlich. Unentbehrlich keiner.« (HW 1, 205 u. 207)

So blieb die neue Klassik das Projekt eines einzelnen. Einen wirklichen Schüler hat Hacks später nicht wieder gefunden.

