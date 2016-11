Ein zähes Geschäft

Der Kuchen ist anscheinend aufgeteilt, auch wenn Edeka und Rewe sich über Einzelheiten noch bedeckt halten Foto: Swantje Stein/Reuters

Brigitte Schulz (Name geändert) schüttelt energisch den Kopf. Eben hat eine Kundin die Kassiererin in einer Kaiser’s-Filiale in Berlin-Wilmersdorf gefragt, ob sie denn nicht entsetzlich unter dem endlosen Hickhack um die Übernahme der gesamten Kaiser’s-Tengelmann-Kette leide. »Ich lasse mich einfach nicht mehr fertigmachen«, sagt die langjährige Mitarbeiterin resolut. »Aber natürlich hoffe ich, dass die Verhandlungen endlich zu einem guten Ende kommen. Meine Kolleginnen und ich möchten endlich wissen, wie es für uns weitergeht.«

Als schier unendliche Geschichte erweist sich der im Herbst 2014 angekündigte Verkauf der Supermarktkette Kaiser’s-Tengelmann (KT). Das Hin und Her um Verkauf oder Zerschlagung, Ministerauflagen, Rechtsstreit und Schlichtung geht vor allem zu Lasten der mehr als 15.000 Beschäftigten. Seit Dienstag soll feststehen, wie die beiden Unternehmen, die Filialen in Berlin aufteilen. Auf einen Kaufpreis sollen sie sich am Freitag geeinigt haben. Zu beiden Punkten ist aber nichts näheres bekannt.

Nach der Ende Oktober unter Leitung des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD) in einer Schlichtung ausgehandelten Grundsatzeinigung zwischen Tengelmann, Edeka und Rewe ging die Arbeit erst los: Denn mit dem Zugeständnis der Chefs von Tengelmann und Edeka, Karl-Erivan Haub und Markus Mosa, den Konkurrenten Rewe gegen Rücknahme seiner Klage vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf am KT-Geschäft teilhaben zu lassen, ist es nicht getan. Es geht um lukrative wie um unrentable Filialen, um eine Verteilung der Geschäftsstellen und der anderen KT-Betriebsteile wie Verwaltung, Lager, Fleischwerke auf die beiden Großen im bundesdeutschen Lebensmitteleinzelhandel, die auch kartellrechtlich Bestand hat, und nicht zuletzt geht es um den Kaufpreis, den Rewe am Ende zahlen muss.

Anfang der Woche hieß es, dass sich Rewe und Edeka über die Aufteilung der Berliner Kaiser’s-Filialen geeinigt hätten, ohne die Standorte bekanntzugeben. Das nährte Spekulationen – und umgehend veröffentlichte der Berliner Kurier eine Liste, die zwar unter Beschäftigten für Unruhe sorgte, aber gar nicht aus dem Umfeld der Verhandlungsteilnehmer stammte. Klar war hingegen, dass von den noch 124 Berliner Kaiser’s-Märkten 60 Geschäfte mit einem jährlichen Gesamtumsatzvolumen von 300 Millionen Euro an Rewe gehen. Dabei sollen nur solche ausgewählt werden, in deren Umkreis noch keine Filiale des Unternehmens existiert.

Am Freitag dieser Woche sollte die Tarifkommission für Kaiser’s Berlin zusammenkommen. »Alle Mitglieder sollten über den Verhandlungsstand informiert werden«, sagt die KT-GBR-Vorsitzende Janetta Jöckertitz. »Doch am Vorabend kam aus dem ver.di-Bundesfachbereich die Absage – ohne Begründung. So sollte man nicht mit Gewerkschaftskollegen umgehen.« (Siehe auch Interview unten)

Mit der Einigung über die Aufteilung der Kaiser’s-Läden in Berlin wird einer von vielen Punkten auf der Verhandlungsliste abgehakt. Zuvor war relativ schnell Konsens über die Übernahme der Tengelmann-Filialen in München und Umgebung durch Edeka erzielt worden. »Die Beschäftigten sind sehr zufrieden mit der tarifvertraglich zugesicherten fünf- bis siebenjährigen Arbeitsplatzsicherheit«, sagt der Betriebsratsvorsitzende der Region, Manfred Schick. Aber auch die Kolleginnen und Kollegen in Oberbayern wünschen sich genauso wie alle anderen KT-Beschäftigten endlich einen Abschluss der Verhandlungen. Doch zuvor sind noch einige Hürden zu nehmen.

Wenig bis gar nichts war seit dem Durchbruch im Schlichtungsverfahren über die Filialen in der Region Nord­rhein zu hören. Während KT in Berlin und im Raum München nach wie vor viele rentable Geschäfte hat, gehören die Filialen im Westen mehrheitlich zu den Verlustbringern der Supermarktkette. Inwieweit sich Rewe auch daran beteiligen wird, ist ebenso unbekannt wie die Verteilung von KT-Lagern, -Logistik, -Fleischwerken und -Verwaltung. Diese Bereiche sind für beide Unternehmen wenig attraktiv, da überflüssig, müssen aber gemäß der Ministererlaubnis von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel mindestens fünf Jahre weiterbetrieben werden. Immerhin hieß es aus dem Ministerium, man sei zuversichtlich, dass auch noch alle weiteren offenen Fragen zügig geklärt werden.

Dazu gehört auch das Procedere, nach dem Rewe letztlich die Vorgaben des Ministerentscheids nachvollziehen wird. Formal soll erst Edeka Kaiser’s-Tengelmann komplett übernehmen. Damit gelten zunächst auch die Tarifverträge, die ver.di in den KT-Regionen bereits im Spätsommer ausgehandelt hatte. Für die Bereiche, die anschließend an Rewe weiterveräußert werden, müssten dann identische Tarifverträge abgeschlossen werden, erklärte der Berliner Kaiser’s-Betriebsratsvorsitzende Volker Bohne gegenüber Medienvertretern. Allerdings hatte Rewe-Chef Alain Caparros wiederholt erklärt, dass er Arbeitsplätze, Standorte und Mitbestimmungsstrukturen mindestens fünf Jahre erhalten werde, genauso wie es der Ministerentscheid vorschreibt. Bleibt nur zu hoffen, dass auch die jetzigen Beschäftigten bei Rewe und Edeka auf die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze ­bauen können.