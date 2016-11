Deutsche US-Exporte schrumpfen

Maschinen aus Deutschland sind in den USA weniger gefragt Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Bildfunk

Den deutschen Exporteuren drohen erstmals seit der Finanzkrise 2009 Einbußen im US-Geschäft. Von Januar bis September fielen die Ausfuhren zu ihrem weltweit wichtigsten Kunden um 6,3 Prozent auf knapp 80 Milliarden Euro, wie aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. »Im gesamten Jahr 2016 dürfte es sogar zu einem Rückgang von etwa sieben Prozent kommen«, sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier, am Freitag. »Das ist ein gehöriger Dämpfer auf unserem wichtigsten Exportmarkt.« Zum Vergleich: Die gesamten Exporte wuchsen in den ersten neun Monaten um rund ein Prozent.

2015 waren die Lieferungen in die weltgrößte Volkswirtschaft noch um 19 Prozent auf rund 114 Milliarden Euro nach oben geschnellt, womit die USA nach Jahrzehnten Frankreich als wichtigsten Kunden ablösten. »Drei Viertel dieses Zuwachses gingen allerdings auf die kräftige Euro-Abwertung zurück«, sagte Treier. Mit diesem Effekt sei es nun vorbei, da der Euro-Kurs weitgehend stabil geblieben sei.

US-Unternehmen investieren in diesem Jahr weniger in Ausrüstungen wie Maschinen und Fahrzeuge. Im ersten Quartal brachen ihre Ausgaben um 9,5 Prozent ein, im Frühjahr und Sommer gingen sie um jeweils knapp drei Prozent nach unten. Im Gesamtjahr 2015 hatten die Unternehmen noch 3,5 Prozent mehr Geld für Investitionen lockergemacht. Die US-Unternehmen leihen sich auch weniger Geld dafür. Kredite und Leasingverträge schrumpften in den ersten neun Monaten um vier Prozent, ermittelte der US-Branchenverband Equipment Leasing and Finance Association. Mit dem VW-Abgasskandal dürften die sinkenden Exporte nichts zu tun haben. Wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen am Donnerstag berichtete, sind die Exporte des Bundeslandes in die USA zwischen Januar und September um 9,2 Prozent (4,1 Milliarden Euro) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Der größte Posten war im Vorjahr mit 1,6 Milliarden Euro auf Automobile, Fahrgestelle, Motoren und Kfz-Teile entfallen. (dpa/Reuters/jW)